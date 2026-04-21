Доступно.UA та BAT Україна представили посібник з інклюзивних практик для бізнесу

Громадська організація Доступно.UA за підтримки BAT Україна підготувала посібник з інклюзивних практик для бізнесу - практичний збірник досвіду понад 30 українських компаній, який охоплює широкий спектр сучасних підходів до інклюзії. Презентація посібника відбулася у два етапи - у грудні 2025-го та квітні 2026 року.

У посібнику представлені реальні кейси, політики та підходи до інклюзії, які вже працюють в Україні. Своїми практиками поділилися такі компанії як ЛУН, Сільпо, COMFY, Uklon, ДІЛА, WOG, Укрзалізниця, Планета Кіно, ДТЕК Енерго, Intellias, Фокстрот, Сенс, BAT Україна (British American Tobacco), lifecell, АГРОМАТ, МХП, Auchan, ROZETKA та інші.

У фокусі – практичні рішення, що стосуються архітектурної та цифрової доступності, гнучкого батьківства, психологічного добробуту команд і впровадження недискримінаційних політик. Особливу увагу приділено практикам, які стали актуальними в умовах повномасштабної війни: підтримці мобілізованих працівників, реінтеграції ветеранів і ветеранок, розвитку волонтерства та адаптації корпоративних політик до кризових умов.

"Багато бізнесів проходять схожий шлях і часто не знають, з чого почати. Тому важливо ділитися досвідом і показувати практичні рішення. Основна мета посібника – зібрати найкращі інклюзивні практики та пояснити, як їх можна впроваджувати", – зазначає виконуюча обов’язки керівника Доступно.UA Наталія Пархитько.

У BAT Україна підкреслюють, що посібник має практичну цінність для бізнесу та допомагає системно інтегрувати інклюзію у стратегії компаній.

"Ми не просто провели дослідження, а створили дорожню карту для бізнесу, щоб кожен міг зробити інклюзивність частиною своєї стратегії. Адже бути відповідальним українським бізнесом сьогодні – це розуміти, що стояти на місці означає відкочуватися назад. Для нас інклюзія – це не фінішна пряма, а безперервний процес розвитку", – підкреслив старший юрист з корпоративних правових питань BAT Україна Максим Ратушний.

Під час онлайн-презентації представники бізнесу також поділилися власним досвідом інклюзивних трансформацій у своїх компаніях.

"Для нас інклюзія – це не окремий напрям, а частина ДНК компанії. Ми інтегруємо цей підхід у всі процеси: від роботи з працівниками до взаємодії зі споживачами та партнерами. Я вдячна всім компаніям, які долучилися, адже саме завдяки цьому досвіду в нас може формуватися середовище довіри, розвитку та спільного інклюзивного майбутнього – не лишедлябізнесу, а й для всієї України", – зазначила Наталія Цуман, фахівчиня із зв'язків з громадськістю BAT Україна.

Посібник доступний у двох форматах – візуальному та текстовому, адаптованому для людей із порушеннями зору та користувачів скрінрідерів. Завантажити документ можна за посиланням