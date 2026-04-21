Інтерфакс-Україна
Пресрелізи
16:40 21.04.2026

Поліцейські оголосили підозру судді з Москви за вирок українському військовополоненому

2 хв читати

Головне слідче управління Національної поліції України 20 квітня 2026 року повідомило про підозру за ст. 438 КК України судді з москви, який виніс вирок українському військовополоненому за “тероризм”.

Про це повідомляє проєкт “Книга катів українського народу”

Хто підозрюваний

Іванов Дмитро Юрійович (01.02.1976 р. н.) — громадянин російської федерації, уродженець м. Сергієв Посад (Загорськ) Московської області.

На момент інкримінованого злочину посаду судді 2-го Західного окружного військового суду рф (вул. Арбат, 37, москва).

Паспорт громадянина рф: серія 4620 Nº 860792 виданий 12.02.2021 р. ГУ МВС по Московській області.

ППН: 990101695216. "СНИЛС": 124-671-956 70.

Адреси реєстрації/проживання: рф, м. Москва, вул. Фонвізіна, буд. 7А, кв. 128; рф, Московська обл., м. Сергієв Посад, вул. Воробовская, буд. 42, кв. 25. Номер телефону: +79262355228. Профілі в соцмережах. Електронна пошта: [email protected].

Обставини злочину

23 грудня 2024 року до російського полону потрапив молодший лейтенант ЗСУ, командир 3-го штурмового взводу 3-ї штурмової роти 1-го штурмового батальйону 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка, який брав участь у бойовій операції на території Курської області.

Відповідно до статей 4 і 5 Женевської конвенції про поводження з військовополоненими він автоматично набув статусу військовополоненого — тобто особи, яка перебуває під захистом міжнародного гуманітарного права і не може бути притягнута до кримінальної відповідальності за участь у бойових діях.

Попри це, невстановлені співробітники правоохоронних органів рф відкрили проти нього кримінальну справу за статтею про “тероризм”. Фактично йому інкримінували участь у бойових діях.

12 серпня 2025 року справа надійшла до 2-го Західного окружного військового суду. 15 серпня її передали судді Іванову.

24 вересня 2025 року, у проміжку між 12:00 і 15:10 за місцевим часом, він виніс вирок іменем російської федерації, визнавши українського офіцера винним і призначив йому 14 років позбавлення волі. 19 березня 2026 року апеляційний військовий суд рф залишив вирок без змін.

Підозра

Відповідно до статті 99 Женевської конвенції про поводження з військовополоненими, заборонено притягати військовополонених до відповідальності за участь у бойових діях.

Дії судді Іванова кваліфіковано за ч. 1 ст. 438 КК України — порушення законів та звичаїв війни. Йому інкримінують умисне позбавлення особи, що перебуває під захистом, права на справедливий суд.

Кримінальне провадження внесене до ЄРДР за № 12025000000002045 від 16.07.2025.

23 березня аналогічні підозри отримали ще двоє суддів 2-го Західного окружного військового суду росії - Борисов Едуард і Шишов Олег.

Теги: #книга_катів_українського_народу #суд #тероризм

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:00 21.04.2026
Суд відправив під варту поліцейських, яких підозрюють в службовій недбалості під час теракту в Києві

Суд відправив під варту поліцейських, яких підозрюють в службовій недбалості під час теракту в Києві

18:38 21.04.2026
Суд відправив під варту другу поліцейську, яку підозрюють в службовій недбалості під час стрілянини у Києві

Суд відправив під варту другу поліцейську, яку підозрюють в службовій недбалості під час стрілянини у Києві

17:51 21.04.2026
Суд відправив під варту поліцейського, якого підозрюють в службовій недбалості під час теракту в Києві

Суд відправив під варту поліцейського, якого підозрюють в службовій недбалості під час теракту в Києві

16:24 21.04.2026
Суд обирає запобіжний захід патрульним, підозрюваним у службовій недбалості під час теракту

Суд обирає запобіжний захід патрульним, підозрюваним у службовій недбалості під час теракту

11:31 21.04.2026
Суд обрав запобіжний захід ексзаступнику керівника Офісу президента Шурмі та його брату

Суд обрав запобіжний захід ексзаступнику керівника Офісу президента Шурмі та його брату

12:39 09.04.2026
"Книга катів" оприлюднила дані про воєнних злочинців, причетних до катування мирних мешканців під час окупації Київщини

"Книга катів" оприлюднила дані про воєнних злочинців, причетних до катування мирних мешканців під час окупації Київщини

09:51 20.03.2026
Віддав наказ обстріляти Покровськ зі "смерча": російський командир отримав підозру

Віддав наказ обстріляти Покровськ зі "смерча": російський командир отримав підозру

13:11 10.03.2026
Імітував розстріл матері військового: "коменданта Боромлі" засудили до 10 років

Імітував розстріл матері військового: "коменданта Боромлі" засудили до 10 років

22:46 02.02.2026
Ізраїль високо цінує рішення України визнати іранський Корпус вартових ісламської революції терористичною організацією – посол

Ізраїль високо цінує рішення України визнати іранський Корпус вартових ісламської революції терористичною організацією – посол

16:34 19.01.2026
14 росіян отримали очні вироки за воєнні злочини в Україні: СПИСОК

14 росіян отримали очні вироки за воєнні злочини в Україні: СПИСОК

