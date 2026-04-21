Поліцейські оголосили підозру судді з Москви за вирок українському військовополоненому

Головне слідче управління Національної поліції України 20 квітня 2026 року повідомило про підозру за ст. 438 КК України судді з москви, який виніс вирок українському військовополоненому за “тероризм”.

Про це повідомляє проєкт “Книга катів українського народу”

Хто підозрюваний

Іванов Дмитро Юрійович (01.02.1976 р. н.) — громадянин російської федерації, уродженець м. Сергієв Посад (Загорськ) Московської області.

На момент інкримінованого злочину посаду судді 2-го Західного окружного військового суду рф (вул. Арбат, 37, москва).

Паспорт громадянина рф: серія 4620 Nº 860792 виданий 12.02.2021 р. ГУ МВС по Московській області.

ППН: 990101695216. "СНИЛС": 124-671-956 70.

Адреси реєстрації/проживання: рф, м. Москва, вул. Фонвізіна, буд. 7А, кв. 128; рф, Московська обл., м. Сергієв Посад, вул. Воробовская, буд. 42, кв. 25. Номер телефону: +79262355228. Профілі в соцмережах. Електронна пошта: [email protected].

Обставини злочину

23 грудня 2024 року до російського полону потрапив молодший лейтенант ЗСУ, командир 3-го штурмового взводу 3-ї штурмової роти 1-го штурмового батальйону 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка, який брав участь у бойовій операції на території Курської області.

Відповідно до статей 4 і 5 Женевської конвенції про поводження з військовополоненими він автоматично набув статусу військовополоненого — тобто особи, яка перебуває під захистом міжнародного гуманітарного права і не може бути притягнута до кримінальної відповідальності за участь у бойових діях.

Попри це, невстановлені співробітники правоохоронних органів рф відкрили проти нього кримінальну справу за статтею про “тероризм”. Фактично йому інкримінували участь у бойових діях.

12 серпня 2025 року справа надійшла до 2-го Західного окружного військового суду. 15 серпня її передали судді Іванову.

24 вересня 2025 року, у проміжку між 12:00 і 15:10 за місцевим часом, він виніс вирок іменем російської федерації, визнавши українського офіцера винним і призначив йому 14 років позбавлення волі. 19 березня 2026 року апеляційний військовий суд рф залишив вирок без змін.

Підозра

Відповідно до статті 99 Женевської конвенції про поводження з військовополоненими, заборонено притягати військовополонених до відповідальності за участь у бойових діях.

Дії судді Іванова кваліфіковано за ч. 1 ст. 438 КК України — порушення законів та звичаїв війни. Йому інкримінують умисне позбавлення особи, що перебуває під захистом, права на справедливий суд.

Кримінальне провадження внесене до ЄРДР за № 12025000000002045 від 16.07.2025.

23 березня аналогічні підозри отримали ще двоє суддів 2-го Західного окружного військового суду росії - Борисов Едуард і Шишов Олег.