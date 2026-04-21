ІІІ чемпіонат України з панкратіону пам’яті Олександра Котиніна відбудеться у Білій Церкві 22–25 квітня

З 22 по 25 квітня 2026 року Біла Церква прийматиме традиційний ІІІ чемпіонат України з панкратіону серед юнаків та юніорів. У поєдинках візьмуть участь близько 300 найкращих молодих атлетів з усієї країни. Змагання присвячені пам'яті загиблого захисника, майстра спорту з панкратіону Олександра Котиніна.

На урочистому відкритті заплановано виступ артистів “Культурного десанту” (Мирослав Кувалдін з гуртом ІБАШ).





Про змагання:

Турнір проводиться з метою популяризації панкратіону, підвищення майстерності спортсменів та формування збірних команд України для участі у міжнародних стартах.

Учасники змагатимуться у трьох вікових групах:

1. Молодші юнаки (2011-2012 р.н.): розділ «традішн».

2. Старші юнаки (2009-2010 р.н.): розділи «традішн» та «аматор ММА».

3. Юніори (2006-2008 р.н.): розділи «традішн» та «аматор ММА».

Організатори

Захід організований Міністерством молоді та спорту України спільно з Федерацією панкратіону України за підтримки ГО "Білоцерківська організація спорту "БОС", ГО "Об’єднання добровольців ветеранів війни" та ГО "Волонтерський Штаб ТрО".

Вхід для глядачів вільний.

Акредитація для ЗМІ Представники медіа можуть пройти акредитацію за посиланням: https://forms.gle/UXuKwVUCRK7Nam6r7

Дедлайн подачі заявок: 22 квітня 2026 року 18:00. Підтвердження надсилається на вказаний імейл.

За додатковою інформацією звертайтеся, будь ласка, за телефоном: (097)919-91-65 (Марина).