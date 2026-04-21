Рейтингування відсіє недобросовісних переробників і перекупників» — Євген Дітківський, керівник ТОВ ДТК-ТРЕЙД

На ринку необробленої деревини впроваджується система рейтингування учасників торгів. Інструмент, покликаний підвищити прозорість, дисципліну та відповідальність у виконанні договірних зобов’язань. Передумовою для її запуску стала тривала проблема: частина учасників ринку не виконувала або виконувала договори не в повному обсязі, що створювало нерівні умови для бізнесу та підривало довіру між сторонами.

За результатами оцінки кожному учаснику клірингу присвоюється підсумкова рейтингова оцінка (бал) та визначається одна з п’яти груп ризику: A, B, C, D або E. Залежно від цієї групи застосовується диференційований підхід до розміру гарантійного внеску: для групи A - 3%, B - 5%, C - 10%, D -15%, E -20%.

Попри певну обережність до нововведення, ринок поступово адаптується до нових правил і вже демонструє позитивні зміни.

Про те, як система працює на практиці, говоримо з керівником ТОВ «ДТК-ТРЕЙД» Євгеном Дітківським.

Як ви оцінюєте впровадження системи рейтингування? Чи було це рішення очікуваним для ринку?

Впровадження системи рейтингування викликало різні очікування серед учасників. Для багатьох це рішення було давно прогнозованим.

Інформацію про запровадження цього нововведення ми отримали від колег. Водночас, як і будь-яке що нове, спочатку воно сприймалося з певною насторогою, однак згодом стало зрозуміло, що проєкт має логічне підґрунтя і знаходить підтримку серед учасників ринку.

Як система рейтингування впливає на вашу щоденну роботу? Чи змінює вона підходи до участі в торгах і виконання договорів?

Насправді не можна сказати, що вона прямо впливає на щоденну роботу, але те, що вона дисциплінує - це факт. Система змушує більше аналізувати, щоб виконувати договори і тримати хороші позиції у рейтингу. Це, звісно, працює.

Загалом підхід і раніше був подібний, але зараз з’явився більш чіткий моніторинг виконання договорів. Ми запровадили власні таблиці для щоденного аналізу, де фіксуємо відсоток виконання. Раніше цього не було - договір або виконувався, або ні з певних причин. Тепер же кожен договір контролюється окремо.

Наприклад, на другий квартал у нас 9 договорів, і по кожному ведеться окрема таблиця: скільки виграно, скільки вибрано - усе відстежується, і ми намагаємося виконати все. За підсумками першого кварталу можу сказати, що це справді дисциплінує. Ми прагнули виконати всі договори на 100%. Якщо раніше могли щось недогледіти, то зараз цьому приділяється значно більше уваги.

Як ви оцінюєте запуск пілотного проєкту системи рейтингування? Чи відчутні зміни, зокрема на регіональному рівні?

Я не думаю, що пілотний проєкт має прив’язку саме до регіону. Це, швидше, всеукраїнська ініціатива, тому складно говорити про якусь регіональну специфіку. Водночас загалом система має позитивний вплив. Є розуміння, що завдяки рейтингуванню частина недобросовісних переробників чи перекупників поступово відсіється. Учасники ринку будуть більш зважено підходити до рішень - чи варто купувати, чи ні. Загалом ставлення до проєкту позитивне.