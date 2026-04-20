Інтерфакс-Україна
Пресрелізи
17:16 20.04.2026

Анонс: Конференція «Торгові війни: мистецтво захисту», 20 травня 2026 року

Шлях до ЄС, блокування кордонів, зміна структури експорту та нові митні правила – це реальність, у якій «мистецтво захисту» власних торгових інтересів стає головною навичкою для виживання бізнесу. Як змінюються правила гри для українського бізнесу на глобальних ринках? Чого очікувати від торгівлі з ЄС у найближчі роки? І як захищати свої інтереси в умовах щораз вищої конкуренції та появи нових бар’єрів?

Інтерфакс-Україна, спільно з юридичною фірмою «Ілляшев та Партнери», компанією DONE® та видавництвом «Юридична практика» запрошують до обговорення найактуальніших питань у сфері міжнародної торгівлі на конференції «Торгові війни: мистецтво захисту».

Програма та реєстрація: https://tradewar2026.ticketforevent.com

Дата проведення: 20 травня 2026 року.

Час проведення: 10:00–13:00 (початок реєстрації о 09:30).

Місце проведення: м. Київ (місце проведення буде повідомлено зареєстрованим учасникам напередодні заходу)

До участі запрошено власників, топ-менеджерів, керівників юридичних департаментів і департаментів зовнішньоекономічної діяльності великих українських та міжнародних компаній.

Участь у заході безкоштовна за умови додаткового підтвердження реєстрації від організаторів. Кількість місць обмежена. Організатори залишають за собою право відмовити в реєстрації через вичерпання ліміту місць.

23:42 15.04.2026
Виноградарсько-виноробна конференція відбулася в Києві 14 квітня

18:55 08.03.2026
Свириденко: Україна та Нідерланди готуються до міжурядової конференції у Бреді та бізнес-форуму для розвитку співпраці у форматі B2B

18:58 21.02.2026
"ПАМ’ЯТАТИ. СВІДЧИТИ. ПЕРЕДАВАТИ". У Києві в Музеї війни пройшла конференція до Міжнародного дня гідів

20:25 11.02.2026
Якщо буде бажання не тільки України, але і агресора, закінчити бойові дії можна буде до літа – Зеленський

16:11 27.01.2026
У Києві на конференції "Пам’ять як стійкість" обговорили збереження єврейської документальної спадщини

12:56 23.01.2026
Франція проведе розмову з країнами G7 та країнами Скандинавії щодо термінової енергетичної підтримки України – ЗМІ

10:58 13.12.2025
У Києві відбулася Всеукраїнська конференція щодо розвитку медсестринства

12:22 11.12.2025
Гендиректор Театру Франка Нищук: У нас підприємство 600 чоловік, кожного місяця 2 млн дірка по зарплаті

11:22 11.12.2025
Мінкультури запроваджує школу для культурних інституцій та бізнесу щодо приватного партнерства і меценатства - Бережна

11:05 11.12.2025
Україна запровадить відшкодування внесків для меценатів у сфері культури в 2026р - Бережна

