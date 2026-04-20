В Ужгороді відбулася міжнародна конференція Breast Weekend 3.0 за участі спікерів з Європи

В Ужгороді відбулася міжнародна медична конференція Breast Weekend 3.0, присвячена сучасним підходам у хірургії молочної залози — естетичній пластичній, реконструктивній хірургії та онкомамології.

Конференцію відкрив міський голова Ужгорода Богдан Андріїв, підкресливши значення таких заходів для розвитку міста та регіону як сучасного медичного та професійного центру.

Конференція об’єднала українських та міжнародних фахівців і стала платформою для міждисциплінарного обговорення сучасних методів лікування, відновлення та естетичних результатів у роботі з пацієнтами.

Як зазначають організатори, ключовою особливістю заходу є поєднання онкологічного, реконструктивного та естетичного підходів, що відповідає сучасній світовій практиці.

“Сьогодні лікування молочної залози — це командна робота. Онкомамологія, реконструктивна та естетична хірургія не можуть існувати окремо. Саме їх поєднання дозволяє досягати кращих результатів для пацієнта — як медичних, так і естетичних”, — зазначив головний організатор конференції, засновник клініки Lita Plus Сергій Дербак.

Цьогоріч у конференції взяли участь міжнародні спікери з Чехії, Німеччини та Молдови, які приїхали до України для обміну клінічним досвідом та обговорення сучасних підходів у хірургії молочної залози.

За словами організаторів, участь європейських експертів є важливою складовою розвитку галузі, адже дозволяє інтегрувати український досвід у міжнародний контекст та формувати спільне професійне середовище.

Окрему увагу в програмі конференції було приділено новим тенденціям у мамопластиці. Зокрема, пластичний хірург Олександр Карпінський представив концепцію “tissue preservation” — підхід, що передбачає збереження тканин і використання природних анатомічних структур під час операції.

“Сьогодні ми живемо у період зміни філософії пластичної хірургії. Сучасний тренд — це мінімальна травматичність. Ми працюємо з анатомією, зберігаючи тканини, що дозволяє значно скоротити період відновлення і водночас отримувати стабільні результати. Це новий етап розвитку мамопластики”, — зазначив Карпінський.

За його словами, цей підхід вже активно застосовується за кордоном в естетичній хірургії і визначатиме розвиток галузі в найближчі роки.

Міський голова Ужгорода Богдан Андріїв підкреслив значення проведення міжнародних медичних заходів для розвитку регіону.

“Проведення таких конференцій є важливим фактором розвитку міста і регіону. Це створює професійне середовище, залучає міжнародних партнерів і формує імідж Ужгорода як платформи для розвитку медицини та професійного обміну”, — зазначив він.

Конференція пройшла за підтримки Української асоціації пластичної, реконструктивної та дерматологічної естетичної хірургії та онкопластичної мамології (UPRADAS) і мала благодійну складову — частину коштів було спрямовано на підтримку Збройних сил України.

Організатори відзначають, що Breast Weekend 3.0 став черговим кроком у формуванні професійної спільноти, яка розвиває сучасні підходи до хірургії молочної залози та міждисциплінарної співпраці в Україні.

