21:47 18.04.2026

«МЕТРОНОМ» проведе серію галузевих подій у Києві, Львові, Дніпрі та Одесі

В Україні стартує серія галузевих подій «МЕТРОНОМ», що об’єднає девелоперів, архітекторів та урбаністів для обговорення майбутнього українських міст.

Як повідомили організатори, тема сезону - «Стратегії розвитку міського середовища: я, ти, суспільство».

У межах сезону заплановано проведення низки заходів у різних містах України. Перший захід відбудеться 23 квітня у Києві на локації «Освіторія».

Наступна подія запланована на 20 травня у Львові, локація наразі уточнюється. Крім того, 21-22 травня у Львові відбудеться BUDArena Expo - виставка та форум.

Далі заходи серії пройдуть 11 червня у Дніпрі та 1 липня в Одесі. Локації для цих подій будуть повідомлені додатково.

Організатори також анонсували розширення географії проєкту. Зокрема, найближчим часом заходи «МЕТРОНОМ» планується провести в Ужгороді та Рівному, дати і місця проведення наразі уточнюються.

Серія подій «МЕТРОНОМ» позиціонується як професійний майданчик для діалогу між учасниками ринку девелопменту, архітектурної спільноти та урбаністами щодо підходів до розвитку міського середовища в Україні.

Інформаційним партнером заходів виступає агентство «Інтерфакс-Україна».

