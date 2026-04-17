Гібридна архітектура та кіберзахист: експерти обговорили майбутнє цифрової інфраструктури України

Комітет Торгово-промислової палати України з електронних комунікацій та кібербезпеки провів виїзне засідання на базі датацентру "Парковий", присвячене питанням цифрової стійкості та розвитку відмовостійкої ІТ-інфраструктури в умовах війни.

Захід відкрив перший віцепрезидент Київської ТПП, голова Комітету Володимир Коляденко, який наголосив на необхідності гібридної інфраструктури для забезпечення безперервності роботи державних і бізнесових цифрових сервісів, повідомляється на сторінці КТПП у Facebook.

"Сьогодні ми маємо чітко усвідомити: цифрова трансформація неможлива без надійного фундаменту. Гібридна інфраструктура — це необхідність для виживання бізнесу та державних інституцій. Саме такі заходи дають змогу глибше проаналізувати поточну ситуацію, зрозуміти нагальні потреби та ключові виклики", — зазначив Володимир Коляденко.

У ході дискусії радник з ІТ та інновацій датацентру "Парковий" Олег Гайдук представив роль сучасних центрів обробки даних у підтримці стабільності критичних процесів. Керівник відділу розвитку ІТ-інфраструктури датацентру Олександр Ткаченко презентував практичні рішення щодо побудови гібридної архітектури, захисту резервних копій та систем аварійного відновлення.

Міжнародний експерт Марк Войджер (CEPA, Вашингтон) підкреслив значення кіберпростору як ключового домену гібридної війни та роль України у захисті демократичного світу.

У засіданні взяли участь представники органів державної влади, зокрема заступники міністрів фінансів та закордонних справ, народні депутати, представники Держспецзв’язку, РНБО та кіберполіції. До обговорення також долучилися представники телеком-ринку – "Укртелеком", "Омега Телеком" та "UTELS".

На завершення учасники ознайомилися з інфраструктурою датацентру "Парковий" під час екскурсії технологічними майданчиками.