17:30 17.04.2026

Від реабілітації до сцени: мережа "Ябко" долучилась до створення вистави ветеранів "Директор ліфта"

Мережа магазинів особливої техніки «Ябко» долучилась до створення документальної вистави «Директор ліфта», яку реалізували разом зі спільнотою UNBROKEN у Львові. Проєкт об’єднав ветеранів та пацієнтів реабілітаційного центру, які вийшли на сцену, щоб розповісти власні історії відновлення.

Прем’єри вистави відбулися 3 та 4 квітня у Першому театрі у Львові та зібрали повні зали глядачів. Постановку створено на основі реальних подій і досвіду ветеранів, які через театр отримали можливість не лише проговорити пережите, а й відкрити в собі нові сенси, силу та творчий потенціал.

«Директор ліфта» — трагікомедія, що розгортається у просторі реабілітаційного центру UNBROKEN. У центрі сюжету — ліфт як метафора життя: він об’єднує різних людей, створює випадкові зустрічі та ситуації, в яких переплітаються емоції, досвіди й погляди.

Цей простір порушує звичні межі, змушує взаємодіяти, слухати та проживати різні стани — від роздратування до співпереживання. Водночас історія наповнена гумором, який стає способом прожити складне і рухатися далі. 

Мережа «Ябко» (ТОВ "Спешлтех") спрямувала 100 000 грн на реалізацію постановки. У компанії підкреслюють, що підтримка ініціатив, які допомагають ветеранам повертатися до активного життя та відчувати власну цінність, є частиною системної роботи бізнесу.

Наступні покази вистави відбудуться 9 та 10 травня на сцені Першого академічного українського театру для дітей та юнацтва у Львові. 

13:40 16.04.2026
В Одесі відкрився центр ментального здоров'я мережі ПОВЕРНЕННЯ, заснованої Віктором та Оленою Пінчуками

17:39 15.04.2026
У Києві відкрили новий простір професійної та трудової реабілітації, яким можуть скористатися ветерани – Кличко

20:46 31.03.2026
Каллас: ЄС розширює підтримку реабілітації та реінтеграції українських ветеранів

10:12 26.03.2026
Віктор та Олена Пінчуки розширюють мережу RECOVERY: у Києві відкрито 19-й реабілітаційний центр для військових

16:19 25.03.2026
Литва інвестує €15 млн у розвиток центрів реабілітації в трьох регіонах України

13:14 12.03.2026
Мережа Ябко долучилася до збору для 17-го Центру

11:39 03.03.2026
"Бігозбір.Весна" стартував: мережа Ябко перерахує 1 млн грн на наземні роботизовані комплекси для ССО

12:27 02.03.2026
Кілометри пробіжок на відновлення: "Моршинська" оголошує "Бігозбір" для реабілітації захисників

11:09 27.02.2026
БЕБ не називає обсягу вилучених товарів у мережі магазинів електроніки

21:19 18.02.2026
Сибіга: Посольство України в Туреччині організувало першу у 2026 році реабілітаційну поїздку для дітей українських захисників

