Від реабілітації до сцени: мережа "Ябко" долучилась до створення вистави ветеранів "Директор ліфта"

Мережа магазинів особливої техніки «Ябко» долучилась до створення документальної вистави «Директор ліфта», яку реалізували разом зі спільнотою UNBROKEN у Львові. Проєкт об’єднав ветеранів та пацієнтів реабілітаційного центру, які вийшли на сцену, щоб розповісти власні історії відновлення.

Прем’єри вистави відбулися 3 та 4 квітня у Першому театрі у Львові та зібрали повні зали глядачів. Постановку створено на основі реальних подій і досвіду ветеранів, які через театр отримали можливість не лише проговорити пережите, а й відкрити в собі нові сенси, силу та творчий потенціал.

«Директор ліфта» — трагікомедія, що розгортається у просторі реабілітаційного центру UNBROKEN. У центрі сюжету — ліфт як метафора життя: він об’єднує різних людей, створює випадкові зустрічі та ситуації, в яких переплітаються емоції, досвіди й погляди.

Цей простір порушує звичні межі, змушує взаємодіяти, слухати та проживати різні стани — від роздратування до співпереживання. Водночас історія наповнена гумором, який стає способом прожити складне і рухатися далі.

Мережа «Ябко» (ТОВ "Спешлтех") спрямувала 100 000 грн на реалізацію постановки. У компанії підкреслюють, що підтримка ініціатив, які допомагають ветеранам повертатися до активного життя та відчувати власну цінність, є частиною системної роботи бізнесу.

Наступні покази вистави відбудуться 9 та 10 травня на сцені Першого академічного українського театру для дітей та юнацтва у Львові.