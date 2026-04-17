Інтерфакс-Україна
Пресрелізи
20:22 17.04.2026

СЕО IDS Ukraine Марко Ткачук увійшов до переліку 20 найкращих управлінців країни за версією "ТОП-100. Рейтинги найбільших"

3 хв читати
Керівник компанії IDS Ukraine Марко Ткачук, представлений у щорічному рейтингу "ТОП-50 лідерів українського бізнесу", посів 14 місце серед 50 генеральних директорів. Визнання очільника найбільшого виробника бутильованих вод України серед провідних топменеджерів підтверджує ефективність вибраної стратегії управління компанією.

Також Марко Ткачук став одним із чотирьох переможців спеціальної номінації "Лідер галузі", що вшанувала керівників із найбільшим авторитетом серед колег, які впливають на рішення стосовно розвитку галузі та послідовно відстоюють інтереси ринку.

Експертна спільнота відзначила зміцнення лідерських позицій IDS Ukraine, яка за підсумками минулого року наростила обсяги виторгу до 7,4 млрд грн (+7%) і впевнено утримує 40% ринку. Вагомим фактором успіху стало зростання частки інноваційних продуктів до 13% у грошовому вимірі, а також системні інвестиції в розвиток команди та її професійне навчання, що дозволило компанії залишатися одним із найбільш привабливих роботодавців країни.

"Наша стратегія базується на безперервних інноваціях і вмінні найкраще задовольняти потреби споживачів. Сьогодні ми не просто виробляємо воду, а створюємо цілий спектр здорових напоїв, допомагаючи українцям формувати правильні звички та задаючи стандарти для всього ринку",прокоментував генеральний директор IDS Ukraine Марко Ткачук.

Упродовж 2025–2026 років компанія продовжує реалізувати низку стратегічних інновацій. Цьогоріч IDS Ukraine відкрила нову для себе категорію готового чаю, запустивши лінійку Morshynska tea. Це логічне продовження розвитку виробника: в продуктовому портфелі вже є лимонади, вода зі смаком та енергетики на основі природної мінеральної води. Також завершено масштабну цифрову трансформацію Моршинського заводу мінеральних вод "Оскар" з переходом на сучасну ERP-систему.

Особливим пріоритетом у діяльності компанії залишається соціальна відповідальність і підтримка держави. IDS Ukraine є найбільшим платником податків у галузі, спрямувавши за 2025 рік до бюджетів понад 1,3 млрд грн. Сукупна сума податкових платежів від компанії за роки повномасштабного вторгнення перевищила 4 млрд грн. Крім того, бізнес став одним із найпотужніших корпоративних донорів, надавши на гуманітарні та благодійні потреби понад 670 млн грн у продуктовому та грошовому еквівалентах. Важливим додатковим інструментом підтримки економіки у 2026 році стала купівля військових облігацій на суму 400 млн грн.

"Ми розглядаємо прибутковість і соціальну місію бізнесу як два боки однієї медалі. Сьогодні наше лідерство вимірюється конкретними кроками: від інвестування в асептичну лінію розливу для виготовлення широкого спектра інноваційних продуктів до повної цифровізації компанії. Кожна нова категорія напоїв і кожна інвестована в технології гривня – це наш спосіб зміцнювати економічну витривалість України та задавати темп її розвитку", — підсумував Марко Ткачук.

Довідка про компанію: 

IDS Ukraine – українська група компаній, заснована в 1996 році. Група компаній володіє торговельними марками "Моршинська", "Миргородська", "Аляска" та "Аква Лайф".

IDS Ukraine є лідером ринку бутильованих вод і має значний вплив на формування та розвиток галузі. Загальна сума капітальних інвестицій, у тому числі у виробництво, за останні 5 років сягає 2,3 млрд грн. IDS Ukraine є найбільшим платником податків і зборів у галузі. Податковий внесок за 2025 рік складає 1,3 млрд грн, що на 12,7% більше порівняно з 2024 роком. Компанія надає роботу понад 3 000 осіб і відіграє значущу роль як основний роботодавець для таких невеликих міст, як Миргород і Моршин.

Від початку війни на потреби ЗСУ, ДСНС, лікарень, переселенців і мешканців деокупованих територій IDS Ukraine було передано продукції на більш ніж 370 млн грн, а загальна сума благодійної допомоги становить понад 670 млн грн.

 

Теги: #ids_ukraine #топ #ткачук #лідер_галузі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА