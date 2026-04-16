13:40 16.04.2026

В Одесі відкрився центр ментального здоров'я мережі ПОВЕРНЕННЯ, заснованої Віктором та Оленою Пінчуками

Одеський центр ментального здоров’я ПОВЕРНЕННЯ щороку надаватиме безоплатну фахову психологічну допомогу понад 4 000 військовослужбовців, ветеранів та членів їхніх родин. Проєкт ПОВЕРНЕННЯ заснували Віктор та Олена Пінчуки для підтримки ментального здоров’я захисників і захисниць України, ветеранів та членів їхніх родин, які зазнали психологічних наслідків війни, спричиненої російською агресією.

Проєкт ПОВЕРНЕННЯ демонструє успішне партнерство між приватним сектором і державою, коли благодійники створюють центри на базі державних, комунальних медичних закладів.

"Професійні фахівці є основою успішної розбудови екосистеми ментального здоров’я. Саме тому мережа ПОВЕРНЕННЯ системно інвестує в освіту як своїх команд, так і спеціалістів галузі загалом. Освітні програми охоплюють усі мультидисциплінарні команди й базуються на найкращих практиках України та світу. Особлива увага приділяється впровадженню дієвих підходів, зокрема EMDR, когнітивно-поведінкової, сімейної терапії, а також розвитку регулярної супервізії як ключового інструменту підтримки фахівців. Ми навчаємо працювати з найскладнішими запитами — досвідом полону, ПТСР, залежностями — щоб у наших центрах поєднувались не лише комфорт та інклюзивність, а передусім якість і професійність допомоги.", — розповіла Світлана Гриценко, керівниця проєкту ПОВЕРНЕННЯ.

Одеський центр ПОВЕРНЕННЯ знаходиться за адресою: вул. Академіка Заболотного, 26-А (8 поверх). У центрі створено умови для індивідуальної, сімейної та групової роботи: коштом проєкту облаштовано кабінети для індивідуальних і сімейних консультацій, простір для групової терапії, двомісну палату денного стаціонару з медичними багатофункціональними ліжками, маніпуляційний кабінет, рецепцію із зоною очікування, кімнату персоналу та інклюзивний санвузол для відвідувачів.

Простір центру оснащено необхідним обладнанням для роботи фахівців і відновлення відвідувачів, зокрема сучасною технікою, системою психологічного розвантаження Shiftwave (США) та інструментами для психотерапевтичної роботи.

З відвідувачами центру працює мультидисциплінарна команда — психіатри, психологи, психотерапевти, а за потреби — соціальні працівники й фахівці із супроводу ветеранів. Такий підхід забезпечує комплексну підтримку з урахуванням клінічних, психологічних і соціальних потреб людини.

"Звернення по психологічну допомогу — це прояв сили й відповідальності за власний стан. У досвіді війни підтримка важлива не лише для військових і ветеранів, а й для їхніх рідних, адже травма впливає на всю родину. У центрах ПОВЕРНЕННЯ створено умови для комфортного і безпечного відновлення — простір без осуду й стигми. Саме психологічна інклюзивність, повага до досвіду кожної людини та відчуття безпеки стають основою довіри й відновлення", — зазначив Микита Архипов, завідувач центру ПОВЕРНЕННЯ в Одесі.

Допомога надається амбулаторно або, за потреби, за місцем проживання відвідувачів. Фахівці працюють, зокрема, із наслідками стресу, тривожними й депресивними станами, посттравматичним стресовим розладом, адаптаційними та психосоматичними труднощами, а також іншими психічними станами.У центрі застосовують сучасні дієві підходи до роботи з травмою, надаючи індивідуальні, групові та сімейні консультації. Особлива увага приділяється психологічній інклюзивності — створенню безпечного простору без осуду, з повагою до досвіду кожної людини й дотриманням конфіденційності.

Станом на сьогодні вже 14 центрів мережі ПОВЕРНЕННЯ, заснованої Віктором та Оленою Пінчуками, працюють у Дніпрі, Житомирі, Івано-Франківську, Києві, Кропивницькому, Луцьку, Одесі, Полтаві, Рівному, Тернополі, Ужгороді, Хмельницькому, Черкасах та Чернігові. На першому етапі проєкт ПОВЕРНЕННЯ передбачає відкриття 25 центрів по всій Україні, які щороку зможуть надавати допомогу понад 100 тисячам військових, ветеранів і їхніх родин.

Адреса центру ПОВЕРНЕННЯ в Одесі: вул. Академіка Заболотного, 26-А

Телефон рецепції: : +38 093 744 48 47 Пошта для звернень:: odesa@povernennya.org

 

13:48 16.04.2026
УЧХ видає гумдопомогу постраждалим від атак ворога у Дніпрі

13:26 16.04.2026
УЧХ надав допомогу постраждалим після російської атаки на Одесу

УЧХ надав допомогу постраждалим після російської атаки на Одесу

12:09 16.04.2026
РФ пошкодила гуртожиток музакадемії в Одесі – Мінкультури

10:16 16.04.2026
В Одесі підтверджена загибель 9 людей, ще 23 постраждали – ОВА

09:10 16.04.2026
В Одесі загинуло 8 людей, ще щонайменше 16 постраждалих – ОВА

08:50 16.04.2026
В Одесі кількість загиблих унаслідок нічної атаки зросла до восьми, 16 людей постраждали – МВА

08:16 16.04.2026
Внаслідок масованої атаки на Одесу кількість постраждалих зросла до 12, семеро людей загинули – ОВА

03:42 16.04.2026
Через нічну атаку в Одесі відомо вже про щонайменше п'ятьох постраждалих – МВА

19:49 15.04.2026
Помер один з постраждалих від російського удару по багатоповерхівці в Одесі – міськадміністрація

19:38 15.04.2026
В Одесі четверо постраждалих від удару по багатоповерхівці, окупанти завдали удару і по приватному сектору в області

ВАЖЛИВЕ

Комунальні служби опрацьовують антикризові заходи через похолодання: киянам нагадують про рекомендації та міські сервіси на випадок відключень електроенергії

Зсув свідомості: сучасна українська драматургія прямує до репертуарів театрів прифронтових міст

Новопризначений Надзвичайний і Повноважний Посол Китайської Народної Республіки в Україні прибув до Києва.

Дієта не працює? Можливо це предіабет

"Інтерфакс-Україна" запускає оновлену систему доступу до своїх сервісів

ОСТАННЄ

«Укрнафта» оголошує комерційну закупівлю послуг перевезень для мережі АЗК

АТ «Укрнафта» та АТ «Укргазвидобування» реалізували перший спільний проєкт буріння газової свердловини

ДонорUA та JYSK запускають серію відкритих донацій в різних містах України

Кадровий голод і бронювання - як бізнес і держава шукають рішення, обговорили на платформі "Епіцентр виробників"

"Укрнафта" оголосила закупівлю робіт із встановлення електростанцій через платформу ЄБРР

В Україні запускають нову модель підготовки генеральних менеджерів готелів: 8-місячна програма від Ribas Hotel Academy

У Києві відбудеться NAM Legal Forum 2026 – професійна подія про майбутнє медіаправа та цифрового регулювання

НСПС розширює міжнародне співробітництво: підписано меморандум з FIABCI

Загроза видобутку доломітів на Житомирщині ТОВ "Доломіне": життя і здоров’я людей під загрозою

Великдень із теплом і турботою: діти полеглих Захисників та Захисниць зустріли свято в Софії Київській разом із Президентом та першою леді

