«Укрнафта» оголошує комерційну закупівлю послуг перевезень для мережі АЗК

АТ «Укрнафта» оголошує нову комерційну закупівлю послуг з автомобільних перевезень світлих нафтопродуктів для забезпечення мережі автозаправних комплексів по всій території України.

Закупівля проводиться у зв’язку із розширенням мережі АЗК та зростанням обсягів реалізації нафтопродуктів.

У межах закупівлі компанія планує укладення довгострокових договорів строком до 5 років, що передбачають стабільне залучення автотранспорту для перевезення нафтопродуктів.

Ключові умови співпраці:

• гарантований плановий пробіг — 8000 км на місяць на один транспортний засіб;

• стабільні маршрути перевезень по території України;

• прозорий механізм формування тарифу з урахуванням ринкових змін вартості пального, заробітної плати та інфляційних показників;

• своєчасна оплата відповідно до умов договору.

Довгостроковий характер співпраці дозволяє учасникам планувати свою діяльність та інвестувати у розширення автопарку. Формат співпраці також враховує можливість фінансування придбання нових транспортних засобів.

Комерційна закупівля проводиться у два етапи:

• кваліфікаційний відбір;

• ціновий етап (аукціон).

Подання пропозицій здійснюється до 3 травня 2026 року через електронний майданчик Zakupivli.pro.

Детальна інформація щодо участі у закупівлі доступна за посиланням.

З усіх питань щодо участі просимо звертатися: [email protected]

Запрошуємо надійних партнерів до участі у закупівлі.

АТ "Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, є оператором найбільшої національної мережі АЗК - UKRNAFTA. У 2024 році компанія вступила в управління активами Glusco. У 2025 році завершила угоду з Shell Overseas Investments BV про купівлю мережі Shell в Україні. Загалом оперує майже 700 АЗК.

Компанія реалізує комплексну програму відновлення діяльності та оновлення формату автозаправних станцій своєї мережі. З лютого 2023 року випускає власні паливні талони та картки "NAFTAКарта", що реалізуються юридичним і фізичним особам через ТОВ "Укрнафта-Постач".

Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція.

У листопаді 2022 року ставка Верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передачу державі частки корпоративних прав компанії, що належали приватним власникам, якою зараз управляє Міноборони.