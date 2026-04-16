«Укрнафта» оголошує комерційну закупівлю послуг перевезень для мережі АЗК
АТ «Укрнафта» оголошує нову комерційну закупівлю послуг з автомобільних перевезень світлих нафтопродуктів для забезпечення мережі автозаправних комплексів по всій території України.
Закупівля проводиться у зв’язку із розширенням мережі АЗК та зростанням обсягів реалізації нафтопродуктів.
У межах закупівлі компанія планує укладення довгострокових договорів строком до 5 років, що передбачають стабільне залучення автотранспорту для перевезення нафтопродуктів.
Ключові умови співпраці:
• гарантований плановий пробіг — 8000 км на місяць на один транспортний засіб;
• стабільні маршрути перевезень по території України;
• прозорий механізм формування тарифу з урахуванням ринкових змін вартості пального, заробітної плати та інфляційних показників;
• своєчасна оплата відповідно до умов договору.
Довгостроковий характер співпраці дозволяє учасникам планувати свою діяльність та інвестувати у розширення автопарку. Формат співпраці також враховує можливість фінансування придбання нових транспортних засобів.
Комерційна закупівля проводиться у два етапи:
• кваліфікаційний відбір;
• ціновий етап (аукціон).
Подання пропозицій здійснюється до 3 травня 2026 року через електронний майданчик Zakupivli.pro.
Детальна інформація щодо участі у закупівлі доступна за посиланням.
З усіх питань щодо участі просимо звертатися: [email protected]
Запрошуємо надійних партнерів до участі у закупівлі.
АТ "Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, є оператором найбільшої національної мережі АЗК - UKRNAFTA. У 2024 році компанія вступила в управління активами Glusco. У 2025 році завершила угоду з Shell Overseas Investments BV про купівлю мережі Shell в Україні. Загалом оперує майже 700 АЗК.
Компанія реалізує комплексну програму відновлення діяльності та оновлення формату автозаправних станцій своєї мережі. З лютого 2023 року випускає власні паливні талони та картки "NAFTAКарта", що реалізуються юридичним і фізичним особам через ТОВ "Укрнафта-Постач".
Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція.
У листопаді 2022 року ставка Верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передачу державі частки корпоративних прав компанії, що належали приватним власникам, якою зараз управляє Міноборони.