АТ «Укрнафта» та АТ «Укргазвидобування» реалізували перший спільний проєкт буріння газової свердловини

АТ «Укрнафта» та АТ «Укргазвидобування» спільно завершили буріння газової свердловини на одному з родовищ «Укрнафти».

Проєкт, реалізований в межах співпраці двох компаній Групи Нафтогаз, став першим практичним кроком у розвитку внутрішньої кооперації для нарощування видобутку природного газу в Україні.

У межах проєкту:

• АТ «Укргазвидобування» забезпечило буріння свердловини власним буровим верстатом;

• АТ «Укрнафта» відповідає за подальше освоєння та експлуатацію об’єкта.

Фактична глибина свердловини — 5 681 метр.

«Нарощування власного видобутку газу — один із ключових пріоритетів. Синергія всередині Групи дозволяє ефективніше використовувати ресурси та пришвидшувати реалізацію проєктів», — зазначив очільник Групи Нафтогаз Сергій Корецький.

«Це перший спільний проєкт «Укрнафти» з «Укргазвидобуванням». Ми відпрацювали модель взаємодії між компаніями і отримали практичний результат, який дає основу для масштабування такої співпраці надалі», — зазначив голова правління АТ «Укрнафта» Богдан Кукура.

«Надання «Укргазвидобуванням» сервісних послуг з ефективного використання флоту бурових верстатів задля збільшення видобутку вуглеводнів для держави – стратегічно важливий напрям розвитку. Він посилює енергетичну безпеку України, а також формує нову практику успішної кооперації всередині Групи Нафтогаз», — наголосив генеральний директор АТ «Укргазвидобування» Юрій Ткачук.

Наразі триває етап освоєння свердловини. Буровий верстат буде задіяний для буріння наступних свердловин на родовищах «Укрнафти».

АТ "Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, є оператором найбільшої національної мережі АЗК - UKRNAFTA. У 2024 році компанія вступила в управління активами Glusco. У 2025 році завершила угоду з Shell Overseas Investments BV про купівлю мережі Shell в Україні. Загалом оперує майже 700 АЗК.

Компанія реалізує комплексну програму відновлення діяльності та оновлення формату автозаправних станцій своєї мережі. З лютого 2023 року випускає власні паливні талони та картки "NAFTAКарта", що реалізуються юридичним і фізичним особам через ТОВ "Укрнафта-Постач".

Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція.

У листопаді 2022 року ставка Верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передачу державі частки корпоративних прав компанії, що належали приватним власникам, якою зараз управляє Міноборони.