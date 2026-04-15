Інтерфакс-Україна
Пресрелізи
17:38 15.04.2026

АТ «Укрнафта» та АТ «Укргазвидобування» реалізували перший спільний проєкт буріння газової свердловини

АТ «Укрнафта» та АТ «Укргазвидобування» спільно завершили буріння газової свердловини на одному з родовищ «Укрнафти».

Проєкт, реалізований в межах співпраці двох компаній Групи Нафтогаз, став першим практичним кроком у розвитку внутрішньої кооперації для нарощування видобутку природного газу в Україні.

У межах проєкту:

• АТ «Укргазвидобування» забезпечило буріння свердловини власним буровим верстатом;

• АТ «Укрнафта» відповідає за подальше освоєння та експлуатацію об’єкта.

Фактична глибина свердловини — 5 681 метр.

«Нарощування власного видобутку газу — один із ключових пріоритетів. Синергія всередині Групи дозволяє ефективніше використовувати ресурси та пришвидшувати реалізацію проєктів», — зазначив очільник Групи Нафтогаз Сергій Корецький.

«Це перший спільний проєкт «Укрнафти» з «Укргазвидобуванням». Ми відпрацювали модель взаємодії між компаніями і отримали практичний результат, який дає основу для масштабування такої співпраці надалі», — зазначив голова правління АТ «Укрнафта» Богдан Кукура.

«Надання «Укргазвидобуванням» сервісних послуг з ефективного використання флоту бурових верстатів задля збільшення видобутку вуглеводнів для держави – стратегічно важливий напрям розвитку. Він посилює енергетичну безпеку України, а також формує нову практику успішної кооперації всередині Групи Нафтогаз», — наголосив генеральний директор АТ «Укргазвидобування» Юрій Ткачук.

Наразі триває етап освоєння свердловини. Буровий верстат буде задіяний для буріння наступних свердловин на родовищах «Укрнафти».

АТ "Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, є оператором найбільшої національної мережі АЗК - UKRNAFTA. У 2024 році компанія вступила в управління активами Glusco. У 2025 році завершила угоду з Shell Overseas Investments BV про купівлю мережі Shell в Україні. Загалом оперує майже 700 АЗК.

Компанія реалізує комплексну програму відновлення діяльності та оновлення формату автозаправних станцій своєї мережі. З лютого 2023 року випускає власні паливні талони та картки "NAFTAКарта", що реалізуються юридичним і фізичним особам через ТОВ "Укрнафта-Постач".

Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція.

У листопаді 2022 року ставка Верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передачу державі частки корпоративних прав компанії, що належали приватним власникам, якою зараз управляє Міноборони.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:40 16.04.2026
«Укрнафта» оголошує комерційну закупівлю послуг перевезень для мережі АЗК

«Укрнафта» оголошує комерційну закупівлю послуг перевезень для мережі АЗК

17:41 15.04.2026
"Укрнафта" та "Укргазвидобування" започаткували спільне буріння свердловин – глава "Нафтогазу"

"Укрнафта" та "Укргазвидобування" започаткували спільне буріння свердловин – глава "Нафтогазу"

11:51 15.04.2026
"Укрнафта" оголосила закупівлю робіт із встановлення електростанцій через платформу ЄБРР

"Укрнафта" оголосила закупівлю робіт із встановлення електростанцій через платформу ЄБРР

16:48 14.04.2026
"Укрнафта" увійшла до п'ятірки найкращих Національного рейтингу якості управління корпоративною репутацією

"Укрнафта" увійшла до п'ятірки найкращих Національного рейтингу якості управління корпоративною репутацією

12:45 10.04.2026
Міжнародний аудитор підтвердив результати АТ «Укрнафта»: компанія зберігає лідерство в галузі

Міжнародний аудитор підтвердив результати АТ «Укрнафта»: компанія зберігає лідерство в галузі

14:49 09.04.2026
UKRNAFTA у 2026р. вперше залучила кредит для імпорту дизеля з США, щоб забезпечити аграріїв пальним

UKRNAFTA у 2026р. вперше залучила кредит для імпорту дизеля з США, щоб забезпечити аграріїв пальним

14:19 06.04.2026
Викрито злочинну схему в "Укргазвидобуванні", збитки державі сягнули понад 295 млн грн – СБУ

Викрито злочинну схему в "Укргазвидобуванні", збитки державі сягнули понад 295 млн грн – СБУ

10:22 06.04.2026
Викрито злочинну схему в "Укргазвидобуванні", збитки державі сягнули понад 295 млн грн – СБУ

Викрито злочинну схему в "Укргазвидобуванні", збитки державі сягнули понад 295 млн грн – СБУ

16:55 02.04.2026
UKRNAFTA розширює мережу. Під франшизою працюватимуть 21 АЗК U.Go Укргазвидобування

UKRNAFTA розширює мережу. Під франшизою працюватимуть 21 АЗК U.Go Укргазвидобування

17:34 26.12.2025
Ексглава "Укрнафти" Ткачук очолив "Укргазвидобування"

Ексглава "Укрнафти" Ткачук очолив "Укргазвидобування"

ВАЖЛИВЕ

Комунальні служби опрацьовують антикризові заходи через похолодання: киянам нагадують про рекомендації та міські сервіси на випадок відключень електроенергії

Зсув свідомості: сучасна українська драматургія прямує до репертуарів театрів прифронтових міст

Новопризначений Надзвичайний і Повноважний Посол Китайської Народної Республіки в Україні прибув до Києва.

Дієта не працює? Можливо це предіабет

"Інтерфакс-Україна" запускає оновлену систему доступу до своїх сервісів

ОСТАННЄ

В Одесі відкрився центр ментального здоров'я мережі ПОВЕРНЕННЯ, заснованої Віктором та Оленою Пінчуками

ДонорUA та JYSK запускають серію відкритих донацій в різних містах України

Кадровий голод і бронювання - як бізнес і держава шукають рішення, обговорили на платформі "Епіцентр виробників"

В Україні запускають нову модель підготовки генеральних менеджерів готелів: 8-місячна програма від Ribas Hotel Academy

У Києві відбудеться NAM Legal Forum 2026 – професійна подія про майбутнє медіаправа та цифрового регулювання

НСПС розширює міжнародне співробітництво: підписано меморандум з FIABCI

Загроза видобутку доломітів на Житомирщині ТОВ "Доломіне": життя і здоров’я людей під загрозою

Великдень із теплом і турботою: діти полеглих Захисників та Захисниць зустріли свято в Софії Київській разом із Президентом та першою леді

Як бізнесу зменшити енергоризики: фінансові рішення від ОТП БАНК

Без людей не буде економіки: Україна готується до керованої імміграції

