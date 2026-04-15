ДонорUA та JYSK запускають серію відкритих донацій в різних містах України

ДонорUA спільно з мережею товарів для дому JYSK розпочинають серію відкритих донацій крові у магазинах JYSK в різних містах України в межах проєкту "Твоя кров переможе" – ініціативи, спрямованої на забезпечення стабільних запасів крові для військових.

Цей крок продовжує партнерство ДонорUA та JYSK. Під час зимової кампанії з продажу благодійних наліпок у магазинах мережі вдалося зібрати понад 1 000 000 грн на розвиток донорського руху в Україні.

Наступний етап співпраці зосереджений на безпосередньому залученні донорів: відкриті донації проходитимуть у просторах магазинів JYSK протягом року, інтегруючи донорство у звичне міське середовище та роблячи його більш доступним.

"Понад 1 мільйон гривень, зібраний разом із JYSK, – це про довіру і підтримку. Наступний крок – перетворити цю підтримку на дії: залучати людей до донорства через доступні формати у звичних міських просторах", – зазначає співзасновниця та СЕО ДонорUA Ірина Славінська.

Перша подія відбудеться 28 квітня 2026 року у Києві:

Місце: ТРЦ Гулівер, магазин JYSK, -1 поверх (вул. Спортивна площа, 1а);

ТРЦ Гулівер, магазин JYSK, -1 поверх (вул. Спортивна площа, 1а); Час донації: 10:00–14:00.

Після здачі крові в межах проєкту кожен донор отримає додаткову знижку 15% на покупки у магазинах JYSK.

Організатори наголошують: одна донація може врятувати до трьох життів, адже після розділення крові на компоненти вона допомагає кільком пацієнтам.

"Для нас у JYSK важливо не лише допомагати фінансово, а й створювати можливості для реальних дій. Донорство крові — це про відповідальність і підтримку одне одного, - коментує Country Director JYSK в Україні Євген Іваниця. - Разом із ДонорUA ми робимо донорство ближчим і доступнішим, інтегруючи його у звичний простір. Віримо, що такі ініціативи формують культуру регулярного донорства в Україні. Кожна донація — це шанс врятувати життя. І ми вдячні кожному, хто долучається до цього руху разом із нами".

Участь у донації можлива за попередньою реєстрацією з вибором зручного часового слота. Перед участю важливо переконатися у відсутності тимчасових або абсолютних протипоказань, а також правильно підготуватися до процедури.

JYSK – міжнародна мережа магазинів зі скандинавським корінням, яка робить облаштування простору у будь-якому домі та саді простим та захопливим.

ДонорUA – найбільша платформа донорства крові в Україні, яка об’єднує понад 215 000 донорів і системно працює над розвитком культури регулярного добровільного донорства.