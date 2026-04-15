14:28 15.04.2026

Кадровий голод і бронювання - як бізнес і держава шукають рішення, обговорили на платформі "Епіцентр виробників"

У Києві 14 квітня відбулася друга зустріч у межах ініціативи "Епіцентр виробників" - спільного проєкту компанії "Епіцентр" та LB Talks, спрямованого на обговорення ключових викликів українського бізнесу.

Темою дискусії стали кадровий дефіцит та механізми бронювання працівників - одні з найгостріших питань для виробничого сектору в умовах війни.

Участь у заході взяли заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Віталій Кіндратів, директорка Державного центру зайнятості Юлія Жовтяк, заступник голови парламентського комітету з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський та CEO і співзасновник Work.ua Артур Міхно. До обговорення також долучилися представники бізнесу, профільних асоціацій, органів влади та експертного середовища.

Відкриваючи зустріч, PR-директорка "Епіцентру" Юлія Чудновець наголосила, що компанія, як один із найбільших партнерів українських виробників і водночас виробник власної продукції, добре розуміє виклики галузі.

"Сьогодні бізнес стикається з цілим комплексом проблем - від податкового та митного регулювання до гострого кадрового дефіциту. Водночас виробникам важливо мати можливість напряму комунікувати з державою та отримувати відповіді на свої запити. Ми сподіваємось, що платформа LB Talks у межах проєкту “Епіцентр виробників” стане простором не лише для обговорення, а й для пошуку ефективних рішень", - зазначила вона.

Під час заходу учасники обговорили також питання трудового та податкового законодавства, інструменти залучення інвестицій і доступу до капіталу, а також чинні та майбутні державні програми підтримки бізнесу.

Представники бізнесу внесли пропозиції щодо змін до законодавства, зокрема у частині збереження коштів за реєстрацію іноземних працівників у разі їхньої відмови, а також врегулювання питання перебронювання працівників, які потрапили у розшук.

Перший захід у межах ініціативи відбувся у березні. Тоді учасники обговорили податкову політику разом із в.о. голови Державної податкової служби України Лесею Карнаух.

Партнером подій виступає торгова марка Canti від імпортера Wine Bureau.

 

