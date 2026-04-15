Інтерфакс-Україна
11:51 15.04.2026

"Укрнафта" оголосила закупівлю робіт із встановлення електростанцій через платформу ЄБРР

"Укрнафта" запрошує надійних партнерів до участі у тендері на Електронному порталі закупівель Європейського банку реконструкції та розвитку на закупівлю робіт із встановлення потужностей сучасної розподіленої генерації.

Йдеться про комплексні роботи із встановлення контейнерних газопоршневих електростанцій  загальною встановленою електричною потужністю близько 54 МВт.

Тендер відкритий до 26 травня 2026 року.

До участі запрошуються учасники, які можуть подати свої тендерні пропозиції у повній відповідності до вимог тендерної документації, розміщеної в системі ECEPP за посиланням.  

Усі запити щодо роз’яснень приймаються виключно через офіційний функціонал системи ECEPP.

АТ "Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, є оператором найбільшої національної мережі АЗК - UKRNAFTA. У 2024 році компанія вступила в управління активами Glusco. У 2025 році завершила угоду з Shell Overseas Investments BV про купівлю мережі Shell в Україні. Загалом оперує майже 700 АЗК.

Компанія реалізує комплексну програму відновлення діяльності та оновлення формату автозаправних станцій своєї мережі. З лютого 2023 року випускає власні паливні талони та картки "NAFTAКарта", що реалізуються юридичним і фізичним особам через ТОВ "Укрнафта-Постач".

Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція.

У листопаді 2022 року ставка Верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передачу державі частки корпоративних прав компанії, що належали приватним власникам, якою зараз управляє Міноборони.

