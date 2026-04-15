11:26 15.04.2026

В Україні запускають нову модель підготовки генеральних менеджерів готелів: 8-місячна програма від Ribas Hotel Academy

Український готельний ринок входить у фазу трансформації: зростає конкуренція, змінюється структура попиту, а вимоги до управління стають значно складнішими. На цьому фоні Ribas Hotel Academy запускає 8-місячну програму підготовки генеральних менеджерів готелів — формат, який може змінити підхід до розвитку управлінців у галузі.

Програма позиціонується як відповідь на один із ключових викликів індустрії — дефіцит керівників, здатних управляти готелем як бізнесом, а не лише операційною структурою.

Ринок, який виріс швидше, ніж управлінці

Останні роки готельний бізнес в Україні розвивається значно швидше, ніж управлінські компетенції всередині індустрії. За словами учасників ринку, останні п’ять років стали періодом активного розвитку готельної інфраструктури, зокрема сегмента апарт-готелів, який почав формуватися у 2019–2020 роках.

Багато об’єктів:

  • активно інвестують у продукт і сервіс
  • масштабують операції
  • виходять у нові сегменти

Втім, ключова проблема залишається незмінною — нестача системних генеральних менеджерів. При цьому темпи розвитку ринку випереджають формування управлінських компетенцій, що посилює цей розрив.

У більшості випадків керівники мають сильний операційний бекграунд, але не працюють із фінансовою моделлю бізнесу, не інтегрують маркетинг, продажі та revenue management, а також не вибудовують цілісну систему управління.

Саме цей розрив між операційним досвідом і бізнес-мисленням стає точкою напруги для всієї галузі. Це особливо критично з огляду на економічний потенціал галузі. За оцінками учасників ринку, кожен долар, інвестований у готельну нерухомість, може генерувати до семи доларів доданої вартості у суміжних сферах — зокрема в HoReCa, інфраструктурі та сервісах.

Від курсів до системної підготовки

На відміну від коротких освітніх програм або теоретичних курсів, нова ініціатива Ribas Hotel Academy пропонує повноцінну багатомісячну підготовку управлінця.

Ключова відмінність — формат.

Це не записаний онлайн-курс, а жива система навчання, яка поєднує:

  • змішаний формат (офлайн та онлайн)
  • навчання з практикуючими експертами
  • розбір реальних бізнес-кейсів
  • постійну взаємодію між учасниками та викладачами

Фактично мова йде не про передачу знань, а про формування управлінського мислення рівня генерального менеджера.

Програма орієнтована на широкий пул учасників ринку: власників готелів, які прагнуть глибше розуміти операційні та фінансові процеси; майбутніх генеральних менеджерів, які готуються до ролі керуючого готелем; діючих GM, які хочуть систематизувати досвід та розширити управлінські інструменти; керівників підрозділів (Rooms Division, F&B, Sales, Front Office), а також менеджерів готелів, які прагнуть перейти на рівень комплексного управління об’єктом.

Програма реалізується у партнерстві з Міжнародним гуманітарним університетом, за результатами навчання сертифікат видаватиметься від  вищого  навчального закладу. Це є значною відзнакою, що вирізняє дану програму на освітньому ринку

8 модулів як модель управління готелем

Програма триває 8 місяців і складається з 8 модулів, кожен з яких веде експерт у своїй функціональній області.

Структура курсу відображає реальну логіку управління готелем:

  • бізнес-модель і роль генерального менеджера
  • операційна ефективність (Rooms Division)
  • гостьовий досвід і якість сервісу
  • F&B як окремий бізнес-напрям
  • маркетинг, продажі та revenue management
  • фінансове управління
  • команда та HR-системи
  • стратегія та антикризове управління

Фінальним етапом є розробка повної стратегії управління готелем.

Обмежений формат як елемент якості

Організатори наголошують, що програма розрахована на обмежену кількість учасників.

Це пов’язано з підходом до навчання:

  • активна робота з кейсами
  • залучення кожного учасника
  • пряма взаємодія з експертами

Фактично, мова йде про формат, ближчий до executive-освіти, ніж до масових онлайн-курсів.

Відкрито набір на перший потік

Наразі відкрито набір на перший потік програми.

З огляду на формат і обмежену кількість місць, очікується високий інтерес з боку учасників ринку.

Про Ribas Hotel Academy

Ribas Hotel Academy — освітній напрям Ribas Hotels Group, який спеціалізується на підготовці фахівців готельного бізнесу. Академія поєднує практичний досвід управління готелями з сучасними підходами до навчання та формує новий стандарт професійної освіти в індустрії гостинності.

 

