В Україні запускають нову модель підготовки генеральних менеджерів готелів: 8-місячна програма від Ribas Hotel Academy

Український готельний ринок входить у фазу трансформації: зростає конкуренція, змінюється структура попиту, а вимоги до управління стають значно складнішими. На цьому фоні Ribas Hotel Academy запускає 8-місячну програму підготовки генеральних менеджерів готелів — формат, який може змінити підхід до розвитку управлінців у галузі.

Програма позиціонується як відповідь на один із ключових викликів індустрії — дефіцит керівників, здатних управляти готелем як бізнесом, а не лише операційною структурою.

Ринок, який виріс швидше, ніж управлінці

Останні роки готельний бізнес в Україні розвивається значно швидше, ніж управлінські компетенції всередині індустрії. За словами учасників ринку, останні п’ять років стали періодом активного розвитку готельної інфраструктури, зокрема сегмента апарт-готелів, який почав формуватися у 2019–2020 роках.

Багато об’єктів:

активно інвестують у продукт і сервіс

масштабують операції

виходять у нові сегменти

Втім, ключова проблема залишається незмінною — нестача системних генеральних менеджерів. При цьому темпи розвитку ринку випереджають формування управлінських компетенцій, що посилює цей розрив.

У більшості випадків керівники мають сильний операційний бекграунд, але не працюють із фінансовою моделлю бізнесу, не інтегрують маркетинг, продажі та revenue management, а також не вибудовують цілісну систему управління.

Саме цей розрив між операційним досвідом і бізнес-мисленням стає точкою напруги для всієї галузі. Це особливо критично з огляду на економічний потенціал галузі. За оцінками учасників ринку, кожен долар, інвестований у готельну нерухомість, може генерувати до семи доларів доданої вартості у суміжних сферах — зокрема в HoReCa, інфраструктурі та сервісах.

Від курсів до системної підготовки

На відміну від коротких освітніх програм або теоретичних курсів, нова ініціатива Ribas Hotel Academy пропонує повноцінну багатомісячну підготовку управлінця.

Ключова відмінність — формат.

Це не записаний онлайн-курс, а жива система навчання, яка поєднує:

змішаний формат (офлайн та онлайн)

навчання з практикуючими експертами

розбір реальних бізнес-кейсів

постійну взаємодію між учасниками та викладачами

Фактично мова йде не про передачу знань, а про формування управлінського мислення рівня генерального менеджера.



Програма орієнтована на широкий пул учасників ринку: власників готелів, які прагнуть глибше розуміти операційні та фінансові процеси; майбутніх генеральних менеджерів, які готуються до ролі керуючого готелем; діючих GM, які хочуть систематизувати досвід та розширити управлінські інструменти; керівників підрозділів (Rooms Division, F&B, Sales, Front Office), а також менеджерів готелів, які прагнуть перейти на рівень комплексного управління об’єктом.

Програма реалізується у партнерстві з Міжнародним гуманітарним університетом, за результатами навчання сертифікат видаватиметься від вищого навчального закладу. Це є значною відзнакою, що вирізняє дану програму на освітньому ринку

8 модулів як модель управління готелем

Програма триває 8 місяців і складається з 8 модулів, кожен з яких веде експерт у своїй функціональній області.

Структура курсу відображає реальну логіку управління готелем:

бізнес-модель і роль генерального менеджера

операційна ефективність (Rooms Division)

гостьовий досвід і якість сервісу

F&B як окремий бізнес-напрям

маркетинг, продажі та revenue management

фінансове управління

команда та HR-системи

стратегія та антикризове управління

Фінальним етапом є розробка повної стратегії управління готелем.

Обмежений формат як елемент якості

Організатори наголошують, що програма розрахована на обмежену кількість учасників.

Це пов’язано з підходом до навчання:

активна робота з кейсами

залучення кожного учасника

пряма взаємодія з експертами

Фактично, мова йде про формат, ближчий до executive-освіти, ніж до масових онлайн-курсів.

Відкрито набір на перший потік

Наразі відкрито набір на перший потік програми.

З огляду на формат і обмежену кількість місць, очікується високий інтерес з боку учасників ринку.

Про Ribas Hotel Academy

Ribas Hotel Academy — освітній напрям Ribas Hotels Group, який спеціалізується на підготовці фахівців готельного бізнесу. Академія поєднує практичний досвід управління готелями з сучасними підходами до навчання та формує новий стандарт професійної освіти в індустрії гостинності.