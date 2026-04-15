09:58 15.04.2026

У Києві відбудеться NAM Legal Forum 2026 – професійна подія про майбутнє медіаправа та цифрового регулювання

21 травня 2026 року в Києві відбудеться NAM Legal Forum 2026 — перша в Україні професійна подія, присвячена ключовим змінам у сферах медіаправа, реклами, креативних індустрій та цифрового регулювання. Форум стане майданчиком для відкритого діалогу між державними органами, регуляторами, юристами, медіаменеджерами, представниками платформ та експертами ринку. 

У центрі уваги — практичні аспекти впровадження нових правил, трансформація законодавства та виклики, з якими вже стикається індустрія. У програмі форуму:
— євроінтеграція та трансформація медіаправа;

— нові регуляторні рішення та їх практичне застосування;

— регулювання цифрових платформ і онлайн-середовища;

— реклама та комунікації: актуальні підходи і кейси;

— судова практика у сфері медіа та контенту;

— управлінські рішення в умовах постійних змін.

Серед спікерів — ті, хто працює з правом щодня і формує правила ринку: юристи провідних компаній, представники профільних комітетів Верховної Ради, Нацради, міністерств, судді та експерти з євроінтеграції.

Кожна панель - не про теорію, а про те, як норми працюють у реальному бізнесі. 

NAM Legal Forum 2026 — це можливість отримати актуальну інформацію з перших вуст, поставити запитання ключовим гравцям ринку та краще підготуватися до змін у сфері медіа та цифрового регулювання.

До участі запрошуються медіаменеджери, юристи, представники медіа, рекламного ринку, креативних індустрій та всі, хто працює з контентом і регулюванням.

  • Hyatt Regency Kyiv
  • 21 травня (четвер)

Організатор події: Національна асоціація медіа

Заплануйте участь завчасно та долучайтеся до події, яка формує правила ринку вже сьогодні!  Реєстрація за посиланням: https://forms.gle/Ujy7jsM7dkcxJndS6.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:08 10.03.2026
Конкурс "Честь професії 2026" оголосив прийом журналістських матеріалів - Національна асоціація медіа

Конкурс "Честь професії 2026" оголосив прийом журналістських матеріалів - Національна асоціація медіа

19:07 23.02.2026
Онлайн-курс "ШІ для журналістів: практичний інструментарій" знову відкритий для реєстрації

Онлайн-курс "ШІ для журналістів: практичний інструментарій" знову відкритий для реєстрації

14:47 30.01.2026
Від рекомендацій до системних змін: як гіперлокальні радіостанції трансформували свою роботу

Від рекомендацій до системних змін: як гіперлокальні радіостанції трансформували свою роботу

14:45 30.01.2026
Коли радіо тримає громаду: підсумки дворічної програми підтримки гіперлокальних мовників

Коли радіо тримає громаду: підсумки дворічної програми підтримки гіперлокальних мовників

17:52 15.01.2026
Четверта хвиля курсу: як зробити ШІ вашим редакційним асистентом

Четверта хвиля курсу: як зробити ШІ вашим редакційним асистентом

ВАЖЛИВЕ

Комунальні служби опрацьовують антикризові заходи через похолодання: киянам нагадують про рекомендації та міські сервіси на випадок відключень електроенергії

Зсув свідомості: сучасна українська драматургія прямує до репертуарів театрів прифронтових міст

Новопризначений Надзвичайний і Повноважний Посол Китайської Народної Республіки в Україні прибув до Києва.

Дієта не працює? Можливо це предіабет

"Інтерфакс-Україна" запускає оновлену систему доступу до своїх сервісів

ОСТАННЄ

В Одесі відкрився центр ментального здоров'я мережі ПОВЕРНЕННЯ, заснованої Віктором та Оленою Пінчуками

«Укрнафта» оголошує комерційну закупівлю послуг перевезень для мережі АЗК

АТ «Укрнафта» та АТ «Укргазвидобування» реалізували перший спільний проєкт буріння газової свердловини

ДонорUA та JYSK запускають серію відкритих донацій в різних містах України

Кадровий голод і бронювання - як бізнес і держава шукають рішення, обговорили на платформі "Епіцентр виробників"

"Укрнафта" оголосила закупівлю робіт із встановлення електростанцій через платформу ЄБРР

В Україні запускають нову модель підготовки генеральних менеджерів готелів: 8-місячна програма від Ribas Hotel Academy

НСПС розширює міжнародне співробітництво: підписано меморандум з FIABCI

Загроза видобутку доломітів на Житомирщині ТОВ "Доломіне": життя і здоров’я людей під загрозою

Великдень із теплом і турботою: діти полеглих Захисників та Захисниць зустріли свято в Софії Київській разом із Президентом та першою леді

