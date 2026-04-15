У Києві відбудеться NAM Legal Forum 2026 – професійна подія про майбутнє медіаправа та цифрового регулювання

21 травня 2026 року в Києві відбудеться NAM Legal Forum 2026 — перша в Україні професійна подія, присвячена ключовим змінам у сферах медіаправа, реклами, креативних індустрій та цифрового регулювання. Форум стане майданчиком для відкритого діалогу між державними органами, регуляторами, юристами, медіаменеджерами, представниками платформ та експертами ринку.

У центрі уваги — практичні аспекти впровадження нових правил, трансформація законодавства та виклики, з якими вже стикається індустрія. У програмі форуму:

— євроінтеграція та трансформація медіаправа;

— нові регуляторні рішення та їх практичне застосування;

— регулювання цифрових платформ і онлайн-середовища;

— реклама та комунікації: актуальні підходи і кейси;

— судова практика у сфері медіа та контенту;

— управлінські рішення в умовах постійних змін.

Серед спікерів — ті, хто працює з правом щодня і формує правила ринку: юристи провідних компаній, представники профільних комітетів Верховної Ради, Нацради, міністерств, судді та експерти з євроінтеграції.

Кожна панель - не про теорію, а про те, як норми працюють у реальному бізнесі.

NAM Legal Forum 2026 — це можливість отримати актуальну інформацію з перших вуст, поставити запитання ключовим гравцям ринку та краще підготуватися до змін у сфері медіа та цифрового регулювання.

До участі запрошуються медіаменеджери, юристи, представники медіа, рекламного ринку, креативних індустрій та всі, хто працює з контентом і регулюванням.

Hyatt Regency Kyiv

21 травня (четвер)

Організатор події: Національна асоціація медіа

Заплануйте участь завчасно та долучайтеся до події, яка формує правила ринку вже сьогодні! Реєстрація за посиланням: https://forms.gle/Ujy7jsM7dkcxJndS6.