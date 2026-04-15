У Києві відбудеться NAM Legal Forum 2026 – професійна подія про майбутнє медіаправа та цифрового регулювання
21 травня 2026 року в Києві відбудеться NAM Legal Forum 2026 — перша в Україні професійна подія, присвячена ключовим змінам у сферах медіаправа, реклами, креативних індустрій та цифрового регулювання. Форум стане майданчиком для відкритого діалогу між державними органами, регуляторами, юристами, медіаменеджерами, представниками платформ та експертами ринку.
У центрі уваги — практичні аспекти впровадження нових правил, трансформація законодавства та виклики, з якими вже стикається індустрія. У програмі форуму:
— євроінтеграція та трансформація медіаправа;
— нові регуляторні рішення та їх практичне застосування;
— регулювання цифрових платформ і онлайн-середовища;
— реклама та комунікації: актуальні підходи і кейси;
— судова практика у сфері медіа та контенту;
— управлінські рішення в умовах постійних змін.
Серед спікерів — ті, хто працює з правом щодня і формує правила ринку: юристи провідних компаній, представники профільних комітетів Верховної Ради, Нацради, міністерств, судді та експерти з євроінтеграції.
Кожна панель - не про теорію, а про те, як норми працюють у реальному бізнесі.
NAM Legal Forum 2026 — це можливість отримати актуальну інформацію з перших вуст, поставити запитання ключовим гравцям ринку та краще підготуватися до змін у сфері медіа та цифрового регулювання.
До участі запрошуються медіаменеджери, юристи, представники медіа, рекламного ринку, креативних індустрій та всі, хто працює з контентом і регулюванням.
- Hyatt Regency Kyiv
- 21 травня (четвер)
Організатор події: Національна асоціація медіа
