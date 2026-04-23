У Києві відбудеться форум про якість дитячого харчування та державні закупівлі

28 квітня 2026 року в Києві пройде професійний форум, "Стандарти якості дитячого харчування як складова національного здоров’я поколінь".

Головна мета зустрічі – знайти ефективні механізми забезпечення дітей якісною їжею через систему державних закупівель. У роботі форуму візьмуть участь профільні міністерства, народні депутати, представники наукової та медичної спільноти, експерти системи закупівель і представники бізнесу.

Серед тем обговорення:

- як поєднати вимоги до якості дитячого харчування з практикою публічних закупівель?

- чи достатньо цінового критерію при визначенні постачальників?

- як забезпечити контроль якості продукції на всьому ланцюгу – від виробника до закладу освіти?

- які рішення необхідно впровадити для підвищення стандартів у системі забезпечення дитячого харчування?

Програма заходу передбачає виступи представників міністерств, відкриті дискусії з виробниками та напрацювання спільних рішень щодо вдосконалення системи харчування в закладах освіти.

Місце проведення: м. Київ, IQ Business Center.

