У Києві відбудеться форум про якість дитячого харчування та державні закупівлі
28 квітня 2026 року в Києві пройде професійний форум, "Стандарти якості дитячого харчування як складова національного здоров’я поколінь".
Головна мета зустрічі – знайти ефективні механізми забезпечення дітей якісною їжею через систему державних закупівель. У роботі форуму візьмуть участь профільні міністерства, народні депутати, представники наукової та медичної спільноти, експерти системи закупівель і представники бізнесу.
Серед тем обговорення:
- як поєднати вимоги до якості дитячого харчування з практикою публічних закупівель?
- чи достатньо цінового критерію при визначенні постачальників?
- як забезпечити контроль якості продукції на всьому ланцюгу – від виробника до закладу освіти?
- які рішення необхідно впровадити для підвищення стандартів у системі забезпечення дитячого харчування?
Програма заходу передбачає виступи представників міністерств, відкриті дискусії з виробниками та напрацювання спільних рішень щодо вдосконалення системи харчування в закладах освіти.
Місце проведення: м. Київ, IQ Business Center.
Дата: 28 квітня 2026 року.
