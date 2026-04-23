Інтерфакс-Україна
Пресрелізи
14:05 23.04.2026

У Києві відбудеться форум про якість дитячого харчування та державні закупівлі

1 хв читати

28 квітня 2026 року в Києві пройде професійний форум, "Стандарти якості дитячого харчування як складова національного здоров’я поколінь".

Головна мета зустрічі – знайти ефективні механізми забезпечення дітей якісною їжею через систему державних закупівель. У роботі форуму візьмуть участь профільні міністерства, народні депутати, представники наукової та медичної спільноти, експерти системи закупівель і представники бізнесу.

Серед тем обговорення:
- як поєднати вимоги до якості дитячого харчування з практикою публічних закупівель?
- чи достатньо цінового критерію при визначенні постачальників?
- як забезпечити контроль якості продукції на всьому ланцюгу – від виробника до закладу освіти?
- які рішення необхідно впровадити для підвищення стандартів у системі забезпечення дитячого харчування?

Програма заходу передбачає виступи представників міністерств, відкриті дискусії з виробниками та напрацювання спільних рішень щодо вдосконалення системи харчування в закладах освіти.

Місце проведення: м. Київ, IQ Business Center.

Дата: 28 квітня 2026 року.

Запрошуємо медіа долучитися до обговорення цієї важливої теми.

Акредитація ЗМІ:

 Телефон: (095) 48 49 556

 E-mail: [email protected]

Теги: #форум #дитяче_харчування

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:18 22.04.2026
УЧХ повністю інтегрований у державну систему цивільного захисту – гендиректор організації Доценко

УЧХ повністю інтегрований у державну систему цивільного захисту – гендиректор організації Доценко

20:11 16.04.2026
Сибіга відвідає Туреччину 16-18 квітня для участі в Анталійському дипломатичному форумі

Сибіга відвідає Туреччину 16-18 квітня для участі в Анталійському дипломатичному форумі

17:19 31.03.2026
22 квітня відбудеться RECOVERY CONSTRUCTION FORUM UKRAINE 3.0

22 квітня відбудеться RECOVERY CONSTRUCTION FORUM UKRAINE 3.0

19:05 25.03.2026
У Києві відбувся Латвійсько-український оборонний форум-2026

У Києві відбувся Латвійсько-український оборонний форум-2026

15:25 28.01.2026
Фастівський форум єдності підтримав ідею створення комплексу «Платформа Єдності»

Фастівський форум єдності підтримав ідею створення комплексу «Платформа Єдності»

19:34 23.01.2026
Другий національний Форум талановитої молоді відбувся в Києві

Другий національний Форум талановитої молоді відбувся в Києві

17:18 11.11.2021
Зеленський підписав закон про дитяче харчування

Зеленський підписав закон про дитяче харчування

18:37 21.10.2021
ВР гармонізувала вимоги до якості та реклами дитячого харчування зі стандартами ЄС

ВР гармонізувала вимоги до якості та реклами дитячого харчування зі стандартами ЄС

