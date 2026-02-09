Інтерфакс-Україна
17:35 09.02.2026

Експерт назвав корпус Білецького "лідером новацій" у питаннях збереження особового складу

1 хв читати

Досвід 3-го армійського корпусу має бути масштабований на рівні всієї армії для вирішення проблем з поповненням та мотивацією. Про це в ефірі Радіо NV  заявив військовий «Українського інституту майбутнього» Сергій Галушко. Він підкреслив, що феноменально низький показник залишення частин у підрозділах Андрія Білецького став можливим завдяки впровадженню сервісної моделі управління та унікальної корпоративної культури.
Галушко акцентував на конкретних інструментах, які вже працюють у корпусі: власна медична служба з новаціями у ВЛК, застосування наземних роботів для евакуації поранених та потужний медичний патронат. «Це масштабована система. Якщо атмосфера 3-го Армійського корпусу з’явиться в інших частинах, то і до них також стоятимуть черги з охочих служити», - зазначив директор оборонних програм «Інституту майбутнього».

