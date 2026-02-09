Інтерфакс-Україна
15:59 09.02.2026

Sense Bank запускає кредитування вживаної агротехніки без першого внеску

Sense Bank розширює підтримку представників малого та середнього агробізнесу, впроваджуючи спрощений процес кредитування на придбання  сільськогосподарської техніки відомих світових виробників, що була у використанні. Відтепер клієнти банку можуть оновити свій парк обладнання, купуючи вживану техніку у надійного партнера ТОВ «ГУДФІЛД»  на ексклюзивних умовах.

Програма спрямована на забезпечення фермерських господарств необхідними потужностями за максимально короткий термін та з мінімальним фінансовим навантаженням на старті.

Ключові переваги програми для аграріїв:

  • авансовий внесок від 0%: можливість отримати фінансування до 100% вартості техніки
  • швидкість ухвалення рішення: завдяки запровадженню спрощеного підходу до фінансово-економічного аналізу, розгляд заявки триває до 3-х робочих днів.
  • оптимізація витрат: відсутність необхідності нотаріального посвідчення договору застави, що значно зменшує супутні витрати клієнта.
  • гнучкий графік: погашення кредиту адаптується до сезонності аграрного бізнесу.

«Для українських аграріїв доступ до засобів виробництва є критично важливим, особливо в умовах обмеженої кількості обігових коштів. Запуск спрощеного кредитування вживаної техніки у партнерстві з таким лідером ринку, як "ГУДФІЛД", дозволить нашим клієнтам швидко отримувати надійну техніку без необхідності сплачувати аванс. Це наш внесок у стійкість та розвиток агросектору України», – підкреслила Яна Шумунова, директорка департаменту малого та середнього бізнесу Sense Bank. 

Програма розрахована на юридичних осіб (окрім ФОП) із терміном діяльності не менше 36 місяців. Максимальна сума кредиту на одного клієнта становить 15 млн грн. Термін фінансування складає до 5 років для самохідної техніки та до 4 років для навісного чи причіпного обладнання. Вік техніки –  до 10 років на дату закінчення кредитного договору. Кредитування здійснюється у національній валюті за умовами програми «Доступні кредити 5-7-9%» або «Кредит на придбання основних засобів».

Попереднє рішення щодо фінансування банк надає за 24 години, заявку на нього можна залишити на сайті банку  чи звернутись до продавця техніки. Для отримання остаточного рішення  достатньо надати спрощений пакет документів, що включає заяву-анкету та стандартну фінансову звітність. Ознайомитися з повним переліком доступної техніки можна на майданчиках та офіційному сайті ТОВ «ГУДФІЛД».

Докладно про програму:  https://sensebank.ua/upload/SenseBank-Goodfield.pdf

Теги: #sense_bank #доступні_кредити_5_7_9 #яна_шумунова #кредитування

