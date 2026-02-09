У Черкасах відкрився 11-й центр ментального здоров’я ПОВЕРНЕННЯ для військових, ветеранів та їхніх родин

У Черкасах розпочав роботу 11-й центр всеукраїнської мережі центрів ментального здоров’я ПОВЕРНЕННЯ. Проєкт ПОВЕРНЕННЯ заснували Віктор та Олена Пінчуки для підтримки ментального здоров’я захисників і захисниць України, ветеранів та членів їхніх родин, які зазнали психологічних наслідків війни, спричиненої російською агресією.

Черкаський центр ПОВЕРНЕННЯ щороку зможе надавати допомогу понад 4 000 військовослужбовців, ветеранів та членів їхніх родин. Це простір підтримки, безпеки й відновлення для людей, які пережили досвід війни, звільнених із полону, а також для їхніх близьких.

"Відкриття 11-го центру ПОВЕРНЕННЯ - ще один крок у створенні системи психологічної реабілітації для ветеранів, військових і їхніх родин. Після проєкту фізичної реабілітації RECOVERY ми з дружиною Оленою вирішили зосередитися на психологічному відновленні, адже мільйони людей в Україні живуть під стресом, а ветерани на фронті - найбільше. Ці центри допомагають героям залишатися ближче до родин, отримувати професійну допомогу й готуватися до нового життя після війни. Для нас важливо, щоб фахівці були підготовлені за найкращими світовими стандартами - адже тільки так психологічна реабілітація стає реальною підтримкою. Наші герої сьогодні борються за мир, а завтра вони будуть активними учасниками відбудови країни. Ці центри - спосіб сказати їм "дякую" і допомогти повернутися до нормального життя", - зазначив Віктор Пінчук, бізнесмен і філантроп, засновник проєкту ПОВЕРНЕННЯ.

Однією з ключових цінностей черкаського центру та всієї мережі ПОВЕРНЕННЯ є психологічна інклюзивність. Простір, комунікація і терапевтичні підходи побудовані так, щоб кожен - незалежно від свого досвіду, стану чи глибини травми - міг відчути безпеку, гідність і прийняття. Це особливо важливо в умовах, коли багато людей уникають звернення по допомогу через страх осуду, стигми чи втрати контролю над власним життям. Тут можна говорити про складне - без страху й без необхідності щось доводити.

Проєкт ПОВЕРНЕННЯ демонструє успішне партнерство між приватним сектором і державою, коли благодійники створюють сучасні, комфортні та безбар’єрні центри ментального здоров’я на базі державних медичних установ. Новий осередок мережі ПОВЕРНЕННЯ створено на базі одного з ключових медичних закладів Києва.

Коштом проєкту ПОВЕРНЕННЯ проведено капітальний ремонт частини приміщень 2-го поверху однієї з ключових медичних установ Черкащини. На цій площі створено центр ментального здоров’я для військових, ветеранів та членів їхніх родин. Приміщення облаштоване з урахуванням вимог інклюзивності: широкі дверні отвори, відсутність порогів, медичний антиковзкий лінолеум, інклюзивні санітарні вузли, зручні для користування людьми на кріслах колісних.

Центр ПОВЕРНЕННЯ включає дев’ять основних кабінетів: два кабінети психіатра, два кабінети психолога, кабінет лікаря-психолога, два кабінети групової терапії, кабінет керівника центру та маніпуляційний кабінет. Також у центрі є двомісна палата денного стаціонару з електричними багатофункціональними ліжками й інклюзивним санвузлом, ординаторська, рецепція із зоною очікування, гардероб, інвентарна, а також санітарні вузли для відвідувачів і персоналу.

До черкаського центру ПОВЕРНЕННЯ передано інноваційну систему психологічного розвантаження Shiftwave (США), а також комп’ютери, ноутбуки, проєктор, апсихологічні ігри, асоціативні карти, матеріали для арттерапії, антистрес-іграшки, тактильні й масажні килимки, килимки для йоги. Фахівцям - 40 профільних книг із психології, психіатрії та психотерапії.

Мультидисциплінарна команда центру складається з трьох лікарів-психіатрів, лікаря-психолога, клінічного психолога, двох медичних сестер та адміністратора. За потреби до роботи залучається соціальний працівник.

Центр ПОВЕРНЕННЯ надає психосоціальну та психіатричну допомогу амбулаторно й за місцем проживання клієнтів. Фахівці працюють із наслідками стресу, тривожними й депресивними станами, посттравматичним стресовим розладом (ПТСР), адаптаційними, психосоматичними та психотичними станами. У роботі застосовуються дієві підходи: індивідуальне, групове й кризове консультування, втручання низької інтенсивності, психоедукація, техніки стабілізації та саморегуляції. За необхідності призначається медикаментозна терапія. Уся робота базується на принципах конфіденційності, поваги до прав людини й недопущення стигматизації. Усі фахівці з команди центру регулярно проходять освітні програми, які забезпечує їм проєкт ПОВЕРНЕННЯ.

"Для нас у центрі ПОВЕРНЕННЯ регулярна практика - постійні навчання в межах проєкту - критично важлива для якості послуг. Ветерани, військові, колишні полонені мають складний досвід, і працювати з ними без спеціальної підготовки - неприпустимо. В умовах війни попит на психосоціальну допомогу зростає, тому фахівці мають володіти сучасними, дієвими інструментами. Це питання професійної відповідальності", - Сергій Похнатюк, завідувач центру ПОВЕРНЕННЯ в місті Черкаси.

Мета проєкту ПОВЕРНЕННЯ - не лише психологічне відновлення, а й системний розвиток галузі ментального здоров’я в Україні. У співпраці з українськими та міжнародними експертами впроваджуються навчальні програми для фахівців: тренінги, воркшопи, супервізії. Освітній напрям базується на доказових методах - EMDR, когнітивно-поведінковій і травмофокусованій терапії. Минулоріч у межах проєкту проведено 60 освітніх подій у 11 програмах, до яких долучилися 1500 фахівців, а також реалізовано два закордонні стажування в Ірландії та Північній Ірландії.

Окрім Черкас, мережа центрів ментального здоров’я ПОВЕРНЕННЯ вже працює у Дніпрі, Києві, Кропивницькому, Луцьку, Полтаві, Рівному, Тернополі, Хмельницькому, Чернігові та Івано-Франківську. Усі центри діють на базі державних медичних закладів і амбулаторно надають безоплатну допомогу. На першому етапі розвитку проєкту ПОВЕРНЕННЯ передбачено відкриття 25 центрів по всій Україні.

Адреса центру ПОВЕРНЕННЯ в Черкасах:

м. Черкаси, вул. Олени Теліги, 4, літ. "А-6"

https://povernennya.org

Телефон: 0472-66-24-00