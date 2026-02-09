Інтерфакс-Україна
10:37 09.02.2026

У Тернопільській області розслідують незаконне погодження рубки лісу в заповіднику

Тернопільська обласна прокуратура за зверненням Київського еколого-культурного центру (КЕКЦ) відкрила кримінальне провадження проти Міністерства економіки та адміністрації природного заповідника "Медобори" у зв’язку з видачею незаконного ліміту на рубку лісу.

Як повідомив директор КЕКЦ Володимир Борейко, Міндовкілля погодило заповіднику ліміт на заготівлю 36 куб. м деревини під виглядом "природоохоронних заходів щодо формування лісостанів". За його словами, такі дії суперечать ст. 16 Закону "Про природно-заповідний фонд України" та санітарним правилам у лісах, які прямо забороняють рубки у природних заповідниках.

У КЕКЦ зазначають, що адміністрація "Медоборів" приховала факт погодження ліміту, повідомивши у відповіді на запит, що у 2021 році дозволи на рубки не видавалися. Екологи наголошують, що санітарні рубки завдають комплексної шкоди природі та сприяють знищенню видів флори і фауни, занесених до Червоної книги України та охоронюваних Бернською конвенцією.

За даними КЕКЦ, заповідник "Медобори" протягом останніх десятиліть неодноразово перевищував встановлені ліміти на рубки, а тенденція комерційної експлуатації природних ресурсів посилилася за останніх керівників Міндовкілля. Екологи вважають, що після приєднання залишків міністерства до Мінекономіки у 2025 році ризики масштабної вирубки лише зростають.

