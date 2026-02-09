"Інтергал-Буд" очолив рейтинг "ТОП-100 девелоперів України"

5 лютого у Києві, у Regent Hill, відбулася офіційна церемонія нагородження LUN Awards 2026 - першої професійної події ринку нерухомості для девелоперських компаній.

Рейтинг сформовано аналітичною платформою ЛУН на основі реальних показників діяльності компаній, послідовності реалізації будівельних проєктів, рівня прозорості комунікації та довіри інвесторів.

За результатами оцінювання компанія "Інтергал-Буд" посіла перше місце, очоливши загальноукраїнський рейтинг.

Визнання має особливу вагу, адже ЛУН як незалежна аналітична платформа глибоко працює з ринковими даними та об’єктивними метриками, відображаючи реальний стан девелоперської галузі.

Олена Рижова, комерційний директор "Інтергал-Буд"

"Незважаючи на виклики сьогодення, “Інтергал-Буд” впевнено рухається вперед: ми продовжуємо роботи на всіх будівельних майданчиках, вводимо об’єкти в експлуатацію та розширюємо географію своєї діяльності. Для нашої команди це не просто нагорода, а підтвердження того, що системна робота, прозорість і відповідальність перед інвесторами дають реальний результат. Попри всі виклики воєнного часу ми запускаємо нові проєкти та продовжуємо будувати. Це можливо лише завдяки сильній команді й довірі наших клієнтів. Ми вдячні ЛУН за об’єктивну оцінку ринку та раді бути прикладом стабільного девелопменту в Україні".

З 2022 року "Інтергал-Буд" входить до ТОП-10 девелоперів України та очолює рейтинги лідерів ринку за темпами будівництва та кількістю зданих будинків під час війни (ЛУН, NV, Forbes, Мінфін). За результатами 2025 року компанія ввела в експлуатацію понад 194 617 м2 та запустила в реалізацію нові проєкти площею 163 021 м2.