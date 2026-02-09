Інтерфакс-Україна
Пресрелізи
12:22 09.02.2026

"Інтергал-Буд" очолив рейтинг "ТОП-100 девелоперів України"

2 хв читати
"Інтергал-Буд" очолив рейтинг "ТОП-100 девелоперів України"

5 лютого у Києві, у Regent Hill, відбулася офіційна церемонія нагородження LUN Awards 2026 - першої професійної події ринку нерухомості для девелоперських компаній.

Рейтинг сформовано аналітичною платформою ЛУН на основі реальних показників діяльності компаній, послідовності реалізації будівельних проєктів, рівня прозорості комунікації та довіри інвесторів.

За результатами оцінювання компанія "Інтергал-Буд" посіла перше місце, очоливши загальноукраїнський рейтинг.

Визнання має особливу вагу, адже ЛУН як незалежна аналітична платформа глибоко працює з ринковими даними та об’єктивними метриками, відображаючи реальний стан девелоперської галузі.

Олена Рижова, комерційний директор "Інтергал-Буд"
"Незважаючи на виклики сьогодення, “Інтергал-Буд” впевнено рухається вперед: ми продовжуємо роботи на всіх будівельних майданчиках, вводимо об’єкти в експлуатацію та розширюємо географію своєї діяльності. Для нашої команди це не просто нагорода, а підтвердження того, що системна робота, прозорість і відповідальність перед інвесторами дають реальний результат. Попри всі виклики воєнного часу ми запускаємо нові проєкти та продовжуємо будувати. Це можливо лише завдяки сильній команді й довірі наших клієнтів. Ми вдячні ЛУН за об’єктивну оцінку ринку та раді бути прикладом стабільного девелопменту в Україні".

З 2022 року "Інтергал-Буд" входить до ТОП-10 девелоперів України та очолює рейтинги лідерів ринку за темпами будівництва та кількістю зданих будинків під час війни (ЛУН, NV, Forbes, Мінфін). За результатами 2025 року компанія ввела в експлуатацію понад 194 617 м2 та запустила в реалізацію нові проєкти площею 163 021 м2.

Теги: #lun #інтергал_буд

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:02 30.01.2026
Будинок №6 ЖК River City введено в експлуатацію

Будинок №6 ЖК River City введено в експлуатацію

15:48 22.01.2026
"Інтергал-Буд" ввів в експлуатацію два будинки в ЖК "Озерний гай Гатне"

"Інтергал-Буд" ввів в експлуатацію два будинки в ЖК "Озерний гай Гатне"

11:30 05.01.2026
Компанія "Інтергал-Буд" підвела підсумки 2025 року

Компанія "Інтергал-Буд" підвела підсумки 2025 року

11:26 05.01.2026
"Інтергал-Буд" у 2025 р. ввів в експлуатацію близько 195 тис. кв. м будівель

"Інтергал-Буд" у 2025 р. ввів в експлуатацію близько 195 тис. кв. м будівель

14:47 24.12.2025
"Інтергал-Буд" ввів в експлуатацію столичний ЖК "Лук'янівський каскад"

"Інтергал-Буд" ввів в експлуатацію столичний ЖК "Лук'янівський каскад"

13:00 10.12.2025
Будинку №4 ЖК "Теремки" офіційно присвоєно поштову адресу

Будинку №4 ЖК "Теремки" офіційно присвоєно поштову адресу

15:37 27.10.2025
+10% дохідності за квартал - Polar Park демонструє стабільне зростання

+10% дохідності за квартал - Polar Park демонструє стабільне зростання

16:25 21.10.2025
Об’єкт "Інтергал-Буду" в Житомирі акредитовано за програмою "єОселя"

Об’єкт "Інтергал-Буду" в Житомирі акредитовано за програмою "єОселя"

15:12 30.09.2025
"Інтергал-Буд" отримав сертифікати готовності будинків №12 та №13 у ЖК "Озерний гай Гатне"

"Інтергал-Буд" отримав сертифікати готовності будинків №12 та №13 у ЖК "Озерний гай Гатне"

18:19 27.08.2025
"Інтергал-Буд" та Ощадбанк уклали першу спільну угоду за програмами "єВідновлення" та "єОселя"

"Інтергал-Буд" та Ощадбанк уклали першу спільну угоду за програмами "єВідновлення" та "єОселя"

ВАЖЛИВЕ

Комунальні служби опрацьовують антикризові заходи через похолодання: киянам нагадують про рекомендації та міські сервіси на випадок відключень електроенергії

Зсув свідомості: сучасна українська драматургія прямує до репертуарів театрів прифронтових міст

Новопризначений Надзвичайний і Повноважний Посол Китайської Народної Республіки в Україні прибув до Києва.

Дієта не працює? Можливо це предіабет

"Інтерфакс-Україна" запускає оновлену систему доступу до своїх сервісів

ОСТАННЄ

У Черкасах відкрився 11-й центр ментального здоров’я ПОВЕРНЕННЯ для військових, ветеранів та їхніх родин

У Тернопільській області розслідують незаконне погодження рубки лісу в заповіднику

Порошенко про обстріл після пожежі на складі Roshen, по якому вночі влучив ворожий безпілотник

Mastercard відкриває лаунж на Київському залізничному вокзалі

Пакет Women Business Lab від Sense Bank обирають понад 80% підприємиць

Щоб планувати буріння: «Укрнафта» провела понад 1210 км² 3D сейсморозвідувальних досліджень

"Контракт 18–24" vs інші формати служби: яка різниця

Генеральний директор Schneider Electric в Україні Михайло Бубнов увійшов до складу Ради директорів Франко-української торгово-промислової палати

Мега подія весни Food&NonFood Master-2026 &Big Trade-Marketing Show-2026

8 оновлених АЗК UKRNAFTA на Одещині та Київщині: знижки та подарунки чекають на клієнтів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА