14:30 07.02.2026

Порошенко про обстріл після пожежі на складі Roshen, по якому вночі влучив ворожий безпілотник

Фото: https://t.me/dsns_telegram

Лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко відреагував на нічний обстріл складу компанії Roshen у Яготині Київської області, куди влучив ворожий безпілотник.

На сторінці у фейсбуку він опублікував фото пожежі на складі та наголосив, що росія цілеспрямовано атакує не військові об’єкти, а енергетику, залізницю, логістику та економіку, аби позбавити українців світла, тепла, роботи й відчуття завтрашнього дня.

"Це війна не лише за території. Це війна проти нормального життя. Проти життя як такого", — зазначив Порошенко.

Він підкреслив, що Україна тримається на людях — пожежниках, рятувальниках, енергетиках, залізничниках і бізнесі, який продовжує працювати та сплачувати податки попри руйнування.

"росія хоче нашої втоми і страху. Але щоразу після таких атак ми бачимо інше — витримку, гідність і країну, яка не розсипається, навіть коли по ній щоденно б’ють шахедами і ракетами", — заявив лідер "ЄС".

Політик подякував українцям за силу, підтримку та солідарність, назвавши саме їх "справжньою енергією", яка тримає країну в цей час.

