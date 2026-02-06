Інтерфакс-Україна
12:28 06.02.2026

Щоб планувати буріння: «Укрнафта» провела понад 1210 км² 3D сейсморозвідувальних досліджень

«Укрнафта» системно здійснює геологічне вивчення надр для планування буріння. Загалом компанія провела понад 1210 км² 3D сейсморозвідувальних досліджень у різних регіонах України.

«За 2024 рік було вивчено 582 км² спеціальних дозволів компанії. У 2025 році — 629 км², це найбільший обсяг 3D сейсморозвідки за рік, рекордний показник для підприємства, - зазначив голова правління АТ «Укрнафта» Богдан Кукура. - Ми послідовно вивчаємо надра в межах спеціальних дозволів, щоб чітко розуміти розміщення ресурсу та планувати подальше буріння й інші технологічні операції».

Окрім наземних 3D сейсморозвідувальних досліджень, у 2024-2025 роках були проведені сейсмічні дослідження поляризаційним методом вертикального сейсмічного профілювання (ВСП) на 9 свердловинах (3 в 2024 і 6 в 2025).

Йдеться про метод, за якого сейсмічні вимірювання проводяться безпосередньо всередині свердловини, що дозволяє точніше визначати геологічну будову пластів і зменшувати ризики під час планування нового буріння.

У 2026 році заплановано проведення 3D сейсморозвідувальних робіт на чотирьох спеціальних дозволах компанії.

АТ "Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, є оператором найбільшої національної мережі АЗК - UKRNAFTA. У 2024 році компанія вступила в управління активами Glusco. У 2025 році завершила угоду з Shell Overseas Investments BV про купівлю мережі Shell в Україні. Загалом оперує 663 АЗК.

Компанія реалізує комплексну програму відновлення діяльності та оновлення формату автозаправних станцій своєї мережі. З лютого 2023 року випускає власні паливні талони та картки "NAFTAКарта", що реалізуються юридичним і фізичним особам через ТОВ "Укрнафта-Постач".

Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція.

У листопаді 2022 року ставка Верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передачу державі частки корпоративних прав компанії, що належали приватним власникам, якою зараз управляє Міноборони.

 

