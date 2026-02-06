Інтерфакс-Україна
Пресрелізи
13:00 06.02.2026

Пакет Women Business Lab від Sense Bank обирають понад 80% підприємиць

1 хв читати
Пакет Women Business Lab від Sense Bank обирають понад 80% підприємиць

Комплекс послуг Women Business Lab від Sense Bank демонструє стабільне зростання популярності серед жінок-підприємиць. Середній показник вибору цього пакета з моменту запуску у липні 2025 року становив 70%, а вже у січні 2026 року сягнув 81%.

Така динаміка є закономірною, адже Women Business Lab – це не просто стандартний набір банківських сервісів для бізнесу, а комплексна пропозиція, що поєднує вигідні умови обслуговування бізнес-рахунку з додатковими можливостями для розвитку підприємництва.

«Ми бачимо, що жінки-підприємиці дедалі частіше обирають рішення, які дають більше, ніж базові банківські сервіси. Women Business Lab поєднує фінансові інструменти, експертизу, навчання та спільноту. Саме такий підхід дозволяє нам будувати довгострокові відносини з клієнтками й підтримувати їхній бізнес на різних етапах розвитку», – розповіла Яна Шумунова, директорка департаменту малого та середнього бізнесу Sense Bank.

Зокрема, клієнтки пакета отримують доступ до ексклюзивних пропозицій від партнерів банку, доступ до освітніх програм, хабів банку в Києві та Львові тощо. Окремою перевагою є персональний менеджер, який супроводжує клієнтку як з питань ведення бізнесу, так і з управління особистими фінансами.

Women Business Lab є частиною стратегії підтримки жіночого підприємництва та створення довгострокової цінності для представників малого та середнього бізнесу.

Детальніше про пакет Women Business Lab – за посиланням.
 

Теги: #sense_bank #women_business_lab

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:58 04.02.2026
«Купити зараз — без зайвих кроків»: як «Легка розстрочка» Sense Bank у 2025 році зросла більше ніж удвічі

«Купити зараз — без зайвих кроків»: як «Легка розстрочка» Sense Bank у 2025 році зросла більше ніж удвічі

13:00 04.02.2026
Sense Bank увійшов до переліку банків, які впроваджуватимуть енергетичні програми підтримки бізнесу

Sense Bank увійшов до переліку банків, які впроваджуватимуть енергетичні програми підтримки бізнесу

13:33 02.02.2026
«Помити посуд», «обійняти тата» і 10 000 кроків: як діти разом з Sense Bank «заробили» понад 1,5 млн грн

«Помити посуд», «обійняти тата» і 10 000 кроків: як діти разом з Sense Bank «заробили» понад 1,5 млн грн

13:35 30.01.2026
90% процесів для бізнес-клієнтів у Sense Bank уже онлайн

90% процесів для бізнес-клієнтів у Sense Bank уже онлайн

13:00 28.01.2026
Sense Bank видав перший кредит мобілізованому військовому за програмою єОселя

Sense Bank видав перший кредит мобілізованому військовому за програмою єОселя

13:00 27.01.2026
Sense Bank представив єдину Дія.Картку для отримання державних виплат

Sense Bank представив єдину Дія.Картку для отримання державних виплат

13:00 23.01.2026
Sense Bank поділився результатами автоматизації сервісів для клієнтів

Sense Bank поділився результатами автоматизації сервісів для клієнтів

13:00 22.01.2026
Стародавні міста у смартфоні: Sense Bank презентує новий етап гри «Подорож Україною»

Стародавні міста у смартфоні: Sense Bank презентує новий етап гри «Подорож Україною»

13:05 20.01.2026
Sense Bank призначив антикорупційного уповноваженого

Sense Bank призначив антикорупційного уповноваженого

14:45 19.12.2025
Sense Bank розширив лінійку кредитних рішень для аграрного сектору

Sense Bank розширив лінійку кредитних рішень для аграрного сектору

ВАЖЛИВЕ

Комунальні служби опрацьовують антикризові заходи через похолодання: киянам нагадують про рекомендації та міські сервіси на випадок відключень електроенергії

Зсув свідомості: сучасна українська драматургія прямує до репертуарів театрів прифронтових міст

Новопризначений Надзвичайний і Повноважний Посол Китайської Народної Республіки в Україні прибув до Києва.

Дієта не працює? Можливо це предіабет

"Інтерфакс-Україна" запускає оновлену систему доступу до своїх сервісів

ОСТАННЄ

Mastercard відкриває лаунж на Київському залізничному вокзалі

Щоб планувати буріння: «Укрнафта» провела понад 1210 км² 3D сейсморозвідувальних досліджень

"Контракт 18–24" vs інші формати служби: яка різниця

Генеральний директор Schneider Electric в Україні Михайло Бубнов увійшов до складу Ради директорів Франко-української торгово-промислової палати

Мега подія весни Food&NonFood Master-2026 &Big Trade-Marketing Show-2026

8 оновлених АЗК UKRNAFTA на Одещині та Київщині: знижки та подарунки чекають на клієнтів

Наземний дрон, який передала «Укрнафта», допоміг врятувати життя військовим

Мережа Ябко передала 500 тис. грн для розвитку менторської програми БФ UNBROKEN

Фахівці із США втретє провели безоплатне навчання для українських реабілітологів, які працюють з людьми після ампутації

Захист заявив про порушення підсудності у справі Тарасова та вимагає передати процес до суду Кропивницького

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА