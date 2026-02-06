Пакет Women Business Lab від Sense Bank обирають понад 80% підприємиць

Комплекс послуг Women Business Lab від Sense Bank демонструє стабільне зростання популярності серед жінок-підприємиць. Середній показник вибору цього пакета з моменту запуску у липні 2025 року становив 70%, а вже у січні 2026 року сягнув 81%.

Така динаміка є закономірною, адже Women Business Lab – це не просто стандартний набір банківських сервісів для бізнесу, а комплексна пропозиція, що поєднує вигідні умови обслуговування бізнес-рахунку з додатковими можливостями для розвитку підприємництва.

«Ми бачимо, що жінки-підприємиці дедалі частіше обирають рішення, які дають більше, ніж базові банківські сервіси. Women Business Lab поєднує фінансові інструменти, експертизу, навчання та спільноту. Саме такий підхід дозволяє нам будувати довгострокові відносини з клієнтками й підтримувати їхній бізнес на різних етапах розвитку», – розповіла Яна Шумунова, директорка департаменту малого та середнього бізнесу Sense Bank.

Зокрема, клієнтки пакета отримують доступ до ексклюзивних пропозицій від партнерів банку, доступ до освітніх програм, хабів банку в Києві та Львові тощо. Окремою перевагою є персональний менеджер, який супроводжує клієнтку як з питань ведення бізнесу, так і з управління особистими фінансами.

Women Business Lab є частиною стратегії підтримки жіночого підприємництва та створення довгострокової цінності для представників малого та середнього бізнесу.

Детальніше про пакет Women Business Lab – за посиланням.

