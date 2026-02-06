"Контракт 18–24" vs інші формати служби: яка різниця

У 1 центрі рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ розповіли, яка різницям між долученням за проєктом "Контракт 18–24" та іншими формати служби в Українському війську.

Коли молодь в Україні замислюється про службу в Збройних Силах України, вона перебуває у принципово іншому правовому полі, ніж старші категорії. Для цього віку не існує обов’язкової мобілізації, а отже будь-яке долучення до Українського війська є добровільним рішенням. Саме в цій реальності "Контракт 18–24" і виступає окремим форматом служби — не як альтернатива примусу, а як структурований варіант усвідомленого вибору.

На відміну від добровільної мобілізації, яка передбачає можливість приєднатися до Українського війська, але не називає чітких термінів служби, "Контракт 18–24" одразу фіксує основні рамки. Базовий термін такого контракту становить 12 місяців, протягом яких військовослужбовець проходить підготовку, виконує службові та бойові завдання і заздалегідь розуміє момент завершення служби. Для окремих спеціальностей, зокрема операторів безпілотних систем, передбачені довші контракти на 2 роки, але й там умови та вимоги визначені наперед.

Важливою особливістю "Контракту 18–24" є фінансова складова, яка відрізняє його від більшості інших форматів служби. Загальний пакет виплат складає до 1 мільйона гривень, 200 000 гривень виплачуються одразу при підписанні контракту. Решта коштів виплачуються поетапно — частинами при проходженні служби. Щомісячне грошове забезпечення залежно від посади та умов служби може сягати до 190 000 гривень. Таким чином молодь має не лише стабільний дохід під час служби, а й фінансову "подушку" після її завершення.

Окремий акцент у цьому форматі зроблено на підготовці. "Контракт 18–24" розрахований на людей без попереднього військового досвіду, тому перед безпосереднім виконанням завдань передбачене повноцінне навчання. Воно складається з базової загальновійськової підготовки (БЗВП), фахової підготовки за спеціальністю та курсу адаптації у військовій частині. Це принципово відрізняє його від спонтанного входу в службу, коли людина змушена орієнтуватися вже в процесі. Участь у бойових діях у межах контракту також регламентована: вона є частиною служби, але має визначені часові межі й умови. Для контракту на 1 рік обов’язкове перебування на бойових позиціях складає 6 місяців, а для контракту на 2 роки - 12 місяців.

Якщо порівнювати "Контракт 18–24" із класичним контрактом, ключова різниця полягає у підході до майбутнього. Стандартні контрактні формати часто передбачають готовність пов’язати з військовою службою тривалий період життя. "Контракт 18–24" не вимагає такого рішення наперед. Він дає можливість пройти визначений етап, отримати досвід, дисципліну й професійні навички, а після завершення контракту самостійно вирішити, чи продовжувати військову кар’єру, чи повернутися до цивільного життя.

Це рішення підкріплюється й післяслужбовими гарантіями. Після завершення контракту учасники програми мають відстрочку від подальшої мобілізації на 1 рік, право на вільний виїзд за кордон, а також доступ до освітніх і соціальних пільг. Таким чином служба за "Контрактом 18–24" не скасовує цивільні плани, а дозволяє логічно повернутися до них або змінити траєкторію з урахуванням отриманого досвіду.

У підсумку "Контракт 18–24" не протиставляється добровільній мобілізації чи класичним контрактам, а доповнює їх. Його ключова відмінність полягає в поєднанні добровільності, чітких термінів, фінансової визначеності та післяслужбових гарантій. Для молодих людей 18–24 років це можливість долучитися до служби не ситуативно, а усвідомлено — на зрозумілих умовах і з чітким розумінням відповідальності та перспектив. Саме це робить "Контракт 18–24" окремим, самодостатнім форматом у сучасних українських реаліях.

Тому зростає і бажання молоді долучитися, зокрема за проєктом "Контракт 18-24". Уточнюють усі умови навіть молоді люди, яким ще не виповнилося 18 років, але вони вже твердо вирішили, що, досягнувши повноліття, стануть частиною Українського війська. Такій молоді рекрутери радять звернути увагу на можливість отримання спеціалізованої освіти в одному з військових вищих навчальних закладів України.

