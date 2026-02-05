Інтерфакс-Україна
17:30 05.02.2026

Генеральний директор Schneider Electric в Україні Михайло Бубнов увійшов до складу Ради директорів Франко-української торгово-промислової палати

Генеральний директор Schneider Electric в Україні Михайло Бубнов увійшов до складу Ради директорів Франко-української торгово-промислової палати (CCIFU).

«Дякую за довіру та можливість приєднатися до складу Ради директорів CCIFU. Палата відіграє важливу роль у посиленні співпраці між французьким і українським бізнесом. Сподіваюсь, що її діяльність і надалі сприятиме діалогу між бізнесом і державою та залученню міжнародних партнерів до відновлення України», – зазначив Михайло Бубнов.

Серед ключових напрямків розвитку Палати, на яких Михайло Бубнов планує зосередити увагу, – посилення взаємодії з органами влади та розбудова системного публічного діалогу, сприяння залученню міжнародного фінансування для членів Палати, а також підвищення видимості французького бізнесу в Україні.

Окрему увагу він планує приділити посиленню галузевих комітетів CCIFU, які об’єднують представників енергетичного, аграрного, ІТ, будівельного та інших секторів. За словами Бубнова, ці комітети мають стати платформою для обміну досвідом, підготовки пропозицій до органів влади та координації бізнес-ініціатив у межах відновлення України.

Серед пріоритетів діяльності Палати також планується – розвиток енергетичної стійкості та сталості, сприяння реконструкції критичної інфраструктури, підтримка цифрових і технологічних інновацій, а також інтеграція України до європейського економічного та енергетичного простору.

«Переконаний, що спільними зусиллями ми зможемо зробити внесок у стійке, сучасне та енергоефективне майбутнє України», – підкреслив Михайло Бубнов.

Михайло Бубнов очолює Schneider Electric в Україні з 2016 року. До цього обіймав керівні посади у Primetals Ukraine та Siemens Ukraine. Закінчив Київський політехнічний інститут та має ступінь Executive MBA від Heriot Watt University Edinburgh Business School.

Франко-українська торгово-промислова палата (CCIFU) об’єднує понад 200 компаній, що представляють французький та український бізнес. Її місія – сприяти розвитку двосторонньої співпраці, залученню інвестицій, відновленню української економіки та інтеграції України до європейського ринку.

Про Schneider Electric

Schneider Electric — світовий лідер у сфері енергетичних технологій, який забезпечує ефективність і сталий розвиток завдяки електрифікації, автоматизації та цифровізації промисловості, бізнесу та побуту. Її технології дозволяють будівлям, дата-центрам, заводам, інфраструктурі та енергомережам працювати як відкриті, взаємопов’язані екосистеми, підвищуючи продуктивність, стійкість і екологічність. Портфоліо компанії включає інтелектуальні пристрої, програмно-орієнтовані архітектури, системи на базі штучного інтелекту, цифрові сервіси та експертні консультації. Маючи 160 000 співробітників і 1 мільйон партнерів у понад 100 країнах, Schneider Electric стабільно входить до числа найсталіших компаній світу.

Теги: #михайло_бубнов #schneider_electric

