Mastercard відкриває лаунж на Київському залізничному вокзалі

Компанія Mastercard відкрила лаунж-зону на Південному залізничному вокзалі Києва, розширюючи можливості для комфортних подорожей українців. Mastercard Lounge ONE: Kyiv пропонує все необхідне для зручного очікування: простір для роботи та відпочинку, їжу та напої, зберігання багажу та інші зручності.

Лаунж площею 400 кв. м. розрахований на 90 посадкових місць і розташований на третьому поверсі вокзалу, куди можна дістатися сходами, ескалатором або ліфтом. Лаунж пропонує безбар’єрний доступ з урахуванням потреб маломобільних груп та людей з інвалідністю. Простір працюватиме цілодобово без вихідних, під час повітряної тривоги лаунж зачиняється з міркувань безпеки.

Для держателів преміальних карток World Elite Mastercard® та World Mastercard® Black Edition доступ до лаунжу є безкоштовним[1].

«Сьогодні Укрзалізниця — це критична транспортна артерія України, і ми раді упродовж багатьох років виступати партнером УЗ у створенні зручних цифрових сервісів для користувачів та додаткових можливостей для зручних подорожей. Ми віримо, що лаунж стане простором комфорту та відновлення для подорожувальників, місцем зустрічі та теплих моментів навіть у часи надскладних випробувань. Дякуємо Укрзалізниці за системну співпрацю у запуску важливих ініціатив для українців», — підкреслює Інга Андреєва, генеральна директорка Mastercard в Україні та Молдові.

Увійти до лаунжу можна пред’явивши відповідну картку Mastercard на вході. Доступ до лаунжу надається індивідуально за умови наявності квитка на потяг у день відвідування. Діти до 7 років відвідують лаунж безкоштовно у супроводі держателя картки. Гості отримують доступ до всіх зон та сервісів протягом стандартного часу перебування — 1,5 години, з можливістю продовження за додаткову оплату. Лаунж також є дружнім до тварин, тож у ньому можна перебувати з домашніми улюбленцями.

Зони та сервіси LoungeOne: Kyiv від Mastercard

Інфраструктура для роботи та відпочинку: у лаунжі доступний високошвидкісний Wi-Fi та 21 розетка для зарядки ноутбуків, телефонів та інших пристроїв. Простір облаштовано зручними місцями для роботи чи відпочинку.

Їжа та напої: у лаунжі завжди доступні безкоштовні кава, чай, вода та снеки. Крім того, кожен гість має можливість замовити одну[2] безплатну страву від Milk Bar.

Переговорна кімната: для ділових зустрічей передбачено окремий простір — переговорну кімнату. Її можна забронювати заздалегідь за попередню оплату або ж скористатися без бронювання, якщо вона вільна на момент відвідування лаунжу.

Cеред додаткових можливостей, доступних гостям у лаунжі, — душові кабіни, укомплектовані рушниками та гігієнічним набором, та сервіс безпечного зберігання речей.

Lounge ONE: Kyiv доповнює перелік можливостей для подорожувальників від Mastercard на Укрзалізниці. Сервіс Міт&Гріт (Meet&Greet) від Mastercard забезпечує допомогу з валізами, швидке проходження контролю безпеки на вокзалі та супровід до вагону. Сервіс працює як на відправлення, так і на прибуття.

Згідно з результатами нещодавнього дослідження Mastercard Travel Insights, кожен другий український споживач (51%) обирає потяг для подорожей країною. При цьому 47% подорожують так само або більше, ніж до повномасштабного вторгнення, а для 39% комфорт та сервіс є пріоритетом під час подорожі. Серед головних причин подорожей — зустрічі з родиною та друзями, відпочинок та відновлення сил, дослідження нових місць та робочі поїздки.

У партнерстві з Укрзалізницею компанія Mastercard реалізувала низку сервісів для комфорту подорожувальників. Зокрема, у 2022 році компанія підтримала запуск мобільного застосунку УЗ, який став важливим кроком у спрощенні процесу купівлі квитків для мільйонів пасажирів. Сьогодні застосунок налічує 6 млн користувачів, через який на сьогодні вже придбано понад 50 млн квитків. Застосунок також адаптований для людей з порушеннями зору.

Про Mastercard Travel Insights

Дослідження Mastercard Travel Insights проведене компанією Gradus Research Company на замовлення Mastercard у листопаді 2025 року методом онлайн-опитування. У дослідженні взяли участь 1000 респондентів віком 18-60 років, які проживають на контрольованій Україною території.

[1] Усі деталі щодо доступу до Mastercard Lounge ONE: Kyiv можна дізнатися у банку, який випустив картку.

[2] Додаткові страви можна замовити за доплату.