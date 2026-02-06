Інтерфакс-Україна
13:35 06.02.2026

Mastercard відкриває лаунж на Київському залізничному вокзалі

Компанія Mastercard відкрила лаунж-зону на Південному залізничному вокзалі Києва, розширюючи можливості для комфортних подорожей українців. Mastercard Lounge ONE: Kyiv пропонує все необхідне для зручного очікування: простір для роботи та відпочинку, їжу та напої, зберігання багажу та інші зручності.

Лаунж площею 400 кв. м. розрахований на 90 посадкових місць і розташований на третьому поверсі вокзалу, куди можна дістатися сходами, ескалатором або ліфтом. Лаунж пропонує безбар’єрний доступ з урахуванням потреб маломобільних груп та людей з інвалідністю. Простір працюватиме цілодобово без вихідних, під час повітряної тривоги лаунж зачиняється з міркувань безпеки.

Для держателів преміальних карток World Elite Mastercard® та World Mastercard® Black Edition доступ до лаунжу є безкоштовним[1].

«Сьогодні Укрзалізниця — це критична транспортна артерія України, і ми раді упродовж багатьох років виступати партнером УЗ у створенні зручних цифрових сервісів для користувачів та додаткових можливостей для зручних подорожей. Ми віримо, що лаунж стане простором комфорту та відновлення для подорожувальників, місцем зустрічі та теплих моментів навіть у часи надскладних випробувань. Дякуємо Укрзалізниці за системну співпрацю у запуску важливих ініціатив для українців», — підкреслює Інга Андреєва, генеральна директорка Mastercard в Україні та Молдові.

Увійти до лаунжу можна пред’явивши відповідну картку Mastercard на вході. Доступ до лаунжу надається індивідуально за умови наявності квитка на потяг у день відвідування. Діти до 7 років відвідують лаунж безкоштовно у супроводі держателя картки. Гості отримують доступ до всіх зон та сервісів протягом стандартного часу перебування — 1,5 години, з можливістю продовження за додаткову оплату. Лаунж також є дружнім до тварин, тож у ньому можна перебувати з домашніми улюбленцями.

Зони та сервіси LoungeOne: Kyiv від Mastercard

Інфраструктура для роботи та відпочинку: у лаунжі доступний високошвидкісний Wi-Fi та 21 розетка для зарядки ноутбуків, телефонів та інших пристроїв. Простір облаштовано зручними місцями для роботи чи відпочинку.

Їжа та напої: у лаунжі завжди доступні безкоштовні кава, чай, вода та снеки. Крім того, кожен гість має можливість замовити одну[2] безплатну страву від Milk Bar.

Переговорна кімната: для ділових зустрічей передбачено окремий простір — переговорну кімнату. Її можна забронювати заздалегідь за попередню оплату або ж скористатися без бронювання, якщо вона вільна на момент відвідування лаунжу.

Cеред додаткових можливостей, доступних гостям у лаунжі, — душові кабіни, укомплектовані рушниками та гігієнічним набором, та сервіс безпечного зберігання речей.

Lounge ONE: Kyiv доповнює перелік можливостей для подорожувальників від Mastercard на Укрзалізниці. Сервіс Міт&Гріт (Meet&Greet) від Mastercard забезпечує допомогу з валізами, швидке проходження контролю безпеки на вокзалі та супровід до вагону. Сервіс працює як на відправлення, так і на прибуття.

Згідно з результатами нещодавнього дослідження Mastercard Travel Insights, кожен другий український споживач (51%) обирає потяг для подорожей країною. При цьому 47% подорожують так само або більше, ніж до повномасштабного вторгнення, а для 39% комфорт та сервіс є пріоритетом під час подорожі. Серед головних причин подорожей — зустрічі з родиною та друзями, відпочинок та відновлення сил, дослідження нових місць та робочі поїздки.

У партнерстві з Укрзалізницею компанія Mastercard реалізувала низку сервісів для комфорту подорожувальників. Зокрема, у 2022 році компанія підтримала запуск мобільного застосунку УЗ, який став важливим кроком у спрощенні процесу купівлі квитків для мільйонів пасажирів. Сьогодні застосунок налічує 6 млн користувачів, через який на сьогодні вже придбано понад 50 млн квитків.  Застосунок також адаптований для людей з порушеннями зору.

Про Mastercard Travel Insights

Дослідження Mastercard Travel Insights проведене компанією Gradus Research Company на замовлення Mastercard у листопаді 2025 року методом онлайн-опитування. У дослідженні взяли участь 1000 респондентів віком 18-60 років, які проживають на контрольованій Україною території.

Про Mastercard

Mastercard сприяє розвитку економік та розширює можливості для людей у понад 200 країнах і територіях світу. Разом із нашими партнерами ми розбудовуємо сталу економіку, де кожен має перспективи для зростання. Ми забезпечуємо широкий спектр цифрових платіжних рішень, роблячи транзакції безпечними, простими, зручними та доступними. Поєднання наших технологій та інновацій, партнерств і розгалуженої мережі створює унікальну екосистему продуктів та сервісів, які допомагають людям, бізнесам і державним установам реалізувати свій найбільший потенціал.  www.mastercard.com

[1] Усі деталі щодо доступу до Mastercard Lounge ONE: Kyiv можна дізнатися у банку, який випустив картку.

[2] Додаткові страви можна замовити за доплату.

Теги: #київ #залізничний_вокзал #mastercard #lounge_one

