Мега подія весни Food&NonFood Master-2026 &Big Trade-Marketing Show-2026

26-27 березня 2026 року у ВЦ «АККО Інтернешнл» (м. Київ,пр. Берестейський, 40-Б) відбудеться ХVІІ щорічна виставка і конференція Food&NonFood Master & Big Trade-Marketing Show-2026. Це ключова подія для представників рітейлу та FMCG-ринку України, яка об'єднає понад 2000 учасників, серед яких власники, генеральні директори, керівники закупівель, маркетингу та продажів провідних компаній

Партнери виставки

Генеральний Партнер НАША СИЛА

Головний партнер - Live Animations

Офіційний Партнер PR GROUP IGEL - чистота, створена інноваціями

Партнер з маркетингу Promodo

Партнер ПрАТ «ВГП» ТМ "Рута"

Технологічний Партнер - Listex

ІТ Партнер – Спілка Автоматизаторів Бізнесу

Партнер кава-брейку — Bakery Food Investment

Партнер з документообігу та друку - Konica Minolta Ukraine

Аналітичний партнер - Datawiz.io

Кавовий Партнер BAKERY FOOD INVESTMENT

Офіційний Чайний Партнер ТМ AKBAR

Ваш надійний партнер у виробництві пакувальних матеріалів ISTOK

Polar Seafood Україна — надійний постачальник морепродуктів преміум якості

Партнер з ліцензійних рішень — MOOD SPACE LLC

Конференція збере: понад 600+ власників та топ-менеджерів роздрібних мереж, провідних виробників та імпортерів FMCG товарів.

Подія спрямована на перебудову співпраці ритейлерів і постачальників в нових умовах ринку, відновлення бізнесу компаній, сталий розвиток після війни та знаходження нових партнерів в Україні та за кордоном а також обговорити тренди та тенденції розвитку трейд-маркетингу, скласти план з удосконалення роботи власних відділів маркетингу, перейняти успішний досвід колег, отримати практичні кейси та рекомендації найкращих маркетологів України.

Відео-ролик як проходить конференція-виставка Food&NonFood Master.

На заході вас чекає:

- 150 виставкових стендів

- 2 дні конференції з 30-ю топ-спікерами провідних роздрібних мереж, виробничих, дистрибуційних і аналітичних компаній України і зарубіжжя

- Столи переговорів в форматі «Ритейлер-Постачальник»

- Нагородження переможців Національних премій

Made-in-Ukraine-2026 покликана відзначити найкращих постачальників.

Retail-in-Ukraine-2026 покликана відзначити досягнення роздрібних мереж у галузі співпраці з постачальниками

Big Trade-Marketing Award 2026 покликана відзначити найуспішніші маркетингові стратегії 2025 року.

Спецпроєкт New Product Show 2026: “За крок до полиці”

Майстер-класи та навчання для всіх відвідувачів та учасників

Спікери конференції

В’ячеслав Сауц, директор з маркетингу, мережа аптек «Подорожник. Тема: "Продукти які змінюють ставлення до бренду"

директор з маркетингу, мережа аптек «Подорожник. "Продукти які змінюють ставлення до бренду" Єгор Павленко, СЕО Live Animations. Тема: Гейміфікація в мобільних застосунках: як вона впливає на лояльність і повторні покупки.

СЕО Live Animations. Гейміфікація в мобільних застосунках: як вона впливає на лояльність і повторні покупки. Анастасія Ямелинець , клієнт-партнерка в компанії Kantar Ukraine. Тема: «Лояльність без любові: як українці залишаються з брендами у 2026 році»

, клієнт-партнерка в компанії Kantar Ukraine. «Лояльність без любові: як українці залишаються з брендами у 2026 році» Марина Забарило, генеральний директор YouGov Ukraine. Тема: Покупець 2026 в пошуках балансу: як змінюється купівельна поведінка і його вподобання» (на прикладі ринків товарів повсякденного вжитку)

генеральний директор YouGov Ukraine. Покупець 2026 в пошуках балансу: як змінюється купівельна поведінка і його вподобання» (на прикладі ринків товарів повсякденного вжитку) Ірина Шинкаренко, заступниця голови ТОВ «Епіцентр К» у сфері комунікацій, реклами, зв'язків з громадськістю та ЗМІ. Тема: Емоційна комунікація у рітейлі: як мережі можуть краще зрозуміти свого покупця. Створення взаємодії, що будує довіру та лояльність.

заступниця голови ТОВ «Епіцентр К» у сфері комунікацій, реклами, зв'язків з громадськістю та ЗМІ. Емоційна комунікація у рітейлі: як мережі можуть краще зрозуміти свого покупця. Створення взаємодії, що будує довіру та лояльність. Леся Іванченко, директор ТОВ «Арт Лайн». Тема : DOSE замість Overdose. Маркетинг балансу для виснаженого споживача 2026. Як брендам працювати з нервовою системою споживачів через теорію поколінь та гормональний баланс.

директор ТОВ «Арт Лайн». : DOSE замість Overdose. Маркетинг балансу для виснаженого споживача 2026. Як брендам працювати з нервовою системою споживачів через теорію поколінь та гормональний баланс. Данило Іванов, менеджер з розвитку проектів. Тема: Trade-marketing 2026: чому контроль полиці починається з даних.

менеджер з розвитку проектів. Trade-marketing 2026: чому контроль полиці починається з даних. Антоніна Філінська, CEO компанії Datawiz.io. Тема: Ритейл у еру АІ: як розумні помічники знімають операційний шум

CEO компанії Datawiz.io. Ритейл у еру АІ: як розумні помічники знімають операційний шум Євген Шиляєв , PP Sales Director Konica Minolta Ukraine. Тема: Цифрова упаковка, як елемент сучасного ринку.

, PP Sales Director Konica Minolta Ukraine. Цифрова упаковка, як елемент сучасного ринку. Вадим Дідорук, директор департаменту продаж компанії PR Group. Тема. ТМ IGEL — Made in Ukraine, Trusted in Europe: як досвід міжнародного ринку формує нові стандарти для України

директор департаменту продаж компанії PR Group. ТМ IGEL — Made in Ukraine, Trusted in Europe: як досвід міжнародного ринку формує нові стандарти для України Анастасія Ярошовець , директор з маркетингу Ніжинський консервний завод (бренди Ніжин та Грінвіль). Тема: Глобальний тренд 2026: ферментація як новий стандарт здоров’я. Як зробити продукт зрозумілим і бажаним для поколінь Z та Альфа.

, директор з маркетингу Ніжинський консервний завод (бренди Ніжин та Грінвіль). Глобальний тренд 2026: ферментація як новий стандарт здоров’я. Як зробити продукт зрозумілим і бажаним для поколінь Z та Альфа. Юлія Фрідман, директор з досліджень та стратегій ТОВ ПРОМОДО. Тема: Дослідження без великих бюджетів: як бізнесу ухвалювати рішення на основі даних, а не інтуїції

директор з досліджень та стратегій ТОВ ПРОМОДО. Дослідження без великих бюджетів: як бізнесу ухвалювати рішення на основі даних, а не інтуїції Катерина Ковальська, маркетолог ТОВ НАША СИЛА. Тема: Наша Сила — Нашим Людям: стратегія лідера.

маркетолог ТОВ НАША СИЛА. Наша Сила — Нашим Людям: стратегія лідера. Вікторія Шило, комерційний Директор ТОВ "АРІТЕЙЛ", Продуктова мережа "КОЛО". Тема: Комерційні рішення ритейлу в умовах високої невизначеності: асортимент, продажі, ефективність.

комерційний Директор ТОВ "АРІТЕЙЛ", Продуктова мережа "КОЛО". Комерційні рішення ритейлу в умовах високої невизначеності: асортимент, продажі, ефективність. Юлія Голубкова, заступник директора по Товару з питань нових Партнерств, Auchan Україна. Тема: Підтримка бізнесу локальних компаній: програми, інструменти, реальні можливості.

заступник директора по Товару з питань нових Партнерств, Auchan Україна. Підтримка бізнесу локальних компаній: програми, інструменти, реальні можливості. Микола Капран, національний менеджер ПрАТ "ВГП", тм Ruta. Тема: Вплив імпорту на вітчизняного виробника.

національний менеджер ПрАТ "ВГП", тм Ruta. Вплив імпорту на вітчизняного виробника. Максим Безрук, заступник комерційного директора по стратегії роботи з ключовими клієнтами мережі Аврора. Тема: Партнерство, що працює на результат: як ритейл і постачальники будують стійкий успіх. Уроки 2025 та прогнози на 2026.

заступник комерційного директора по стратегії роботи з ключовими клієнтами мережі Аврора. Партнерство, що працює на результат: як ритейл і постачальники будують стійкий успіх. Уроки 2025 та прогнози на 2026. Тетяна Костиріна, керівниця відділу маркетингових комунікацій та розвитку бренду. Мережа зоомаркетів MasterZoo. Тема: Коли купують люди, а користуються — хвостаті: як бренду комунікувати, коли покупець і споживач — різні.

керівниця відділу маркетингових комунікацій та розвитку бренду. Мережа зоомаркетів MasterZoo. Коли купують люди, а користуються — хвостаті: як бренду комунікувати, коли покупець і споживач — різні. Петро Микитюк, комерційний директор ТОВ "Тайстра груп. Тема: ЯК ЦІНОВА ЧУТЛИВІСТЬ ПОКУПЦІВ ТРАНСФОРМУЄ РОБОТУ РИТЕЙЛУ І ЧОМУ МАЙБУТНЄ - ЗА ПРОДУМАНОЮ ЦІНОВОЮ СТРАТЕГІЄЮ

комерційний директор ТОВ "Тайстра груп. ЯК ЦІНОВА ЧУТЛИВІСТЬ ПОКУПЦІВ ТРАНСФОРМУЄ РОБОТУ РИТЕЙЛУ І ЧОМУ МАЙБУТНЄ - ЗА ПРОДУМАНОЮ ЦІНОВОЮ СТРАТЕГІЄЮ Марина Ковальська , директорка Департаменту проєктів та інновацій EVA. Тема: Інновації в ритейлі без великих інвестицій.

, директорка Департаменту проєктів та інновацій EVA. Інновації в ритейлі без великих інвестицій. Олексій Надводнюк, консультант компанії Pro-Consulting. Тема: FMCG-ринок України: ключові ризики, можливості та сценарії розвитку.

консультант компанії Pro-Consulting. FMCG-ринок України: ключові ризики, можливості та сценарії розвитку. Тетяна Максимчук , CEO ліцензійної агенції MOOD SPACE LLC. Тема: Коли дорослі купують як діти: як кідалтс змінюють ліцензування і ритейл.

, CEO ліцензійної агенції MOOD SPACE LLC. Коли дорослі купують як діти: як кідалтс змінюють ліцензування і ритейл. Оксана Борнак, керівниця управління трейд-маркетингу та категорійної експертизи МХП. Тема: Трейд-маркетинг і тренди: перебудова та вдосконалення. Практичний кейс.

Повна інформація та реєстрація за посиланням

Або по телефону +380675023013

