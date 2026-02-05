Мега подія весни Food&NonFood Master-2026 &Big Trade-Marketing Show-2026
26-27 березня 2026 року у ВЦ «АККО Інтернешнл» (м. Київ,пр. Берестейський, 40-Б) відбудеться ХVІІ щорічна виставка і конференція Food&NonFood Master & Big Trade-Marketing Show-2026. Це ключова подія для представників рітейлу та FMCG-ринку України, яка об'єднає понад 2000 учасників, серед яких власники, генеральні директори, керівники закупівель, маркетингу та продажів провідних компаній
Партнери виставки
Генеральний Партнер НАША СИЛА
Головний партнер - Live Animations
Офіційний Партнер PR GROUP IGEL - чистота, створена інноваціями
Партнер з маркетингу Promodo
Партнер ПрАТ «ВГП» ТМ "Рута"
Технологічний Партнер - Listex
ІТ Партнер – Спілка Автоматизаторів Бізнесу
Партнер кава-брейку — Bakery Food Investment
Партнер з документообігу та друку - Konica Minolta Ukraine
Аналітичний партнер - Datawiz.io
Кавовий Партнер BAKERY FOOD INVESTMENT
Офіційний Чайний Партнер ТМ AKBAR
Ваш надійний партнер у виробництві пакувальних матеріалів ISTOK
Polar Seafood Україна — надійний постачальник морепродуктів преміум якості
Партнер з ліцензійних рішень — MOOD SPACE LLC
Конференція збере: понад 600+ власників та топ-менеджерів роздрібних мереж, провідних виробників та імпортерів FMCG товарів.
Подія спрямована на перебудову співпраці ритейлерів і постачальників в нових умовах ринку, відновлення бізнесу компаній, сталий розвиток після війни та знаходження нових партнерів в Україні та за кордоном а також обговорити тренди та тенденції розвитку трейд-маркетингу, скласти план з удосконалення роботи власних відділів маркетингу, перейняти успішний досвід колег, отримати практичні кейси та рекомендації найкращих маркетологів України.
Відео-ролик як проходить конференція-виставка Food&NonFood Master.
На заході вас чекає:
- 150 виставкових стендів
- 2 дні конференції з 30-ю топ-спікерами провідних роздрібних мереж, виробничих, дистрибуційних і аналітичних компаній України і зарубіжжя
- Столи переговорів в форматі «Ритейлер-Постачальник»
- Нагородження переможців Національних премій
Made-in-Ukraine-2026 покликана відзначити найкращих постачальників.
Retail-in-Ukraine-2026 покликана відзначити досягнення роздрібних мереж у галузі співпраці з постачальниками
Big Trade-Marketing Award 2026 покликана відзначити найуспішніші маркетингові стратегії 2025 року.
- Спецпроєкт New Product Show 2026: “За крок до полиці”
- Майстер-класи та навчання для всіх відвідувачів та учасників
Спікери конференції
- В’ячеслав Сауц, директор з маркетингу, мережа аптек «Подорожник. Тема: "Продукти які змінюють ставлення до бренду"
- Єгор Павленко, СЕО Live Animations. Тема: Гейміфікація в мобільних застосунках: як вона впливає на лояльність і повторні покупки.
- Анастасія Ямелинець, клієнт-партнерка в компанії Kantar Ukraine. Тема: «Лояльність без любові: як українці залишаються з брендами у 2026 році»
- Марина Забарило, генеральний директор YouGov Ukraine. Тема: Покупець 2026 в пошуках балансу: як змінюється купівельна поведінка і його вподобання» (на прикладі ринків товарів повсякденного вжитку)
- Ірина Шинкаренко, заступниця голови ТОВ «Епіцентр К» у сфері комунікацій, реклами, зв'язків з громадськістю та ЗМІ. Тема: Емоційна комунікація у рітейлі: як мережі можуть краще зрозуміти свого покупця. Створення взаємодії, що будує довіру та лояльність.
- Леся Іванченко, директор ТОВ «Арт Лайн». Тема: DOSE замість Overdose. Маркетинг балансу для виснаженого споживача 2026. Як брендам працювати з нервовою системою споживачів через теорію поколінь та гормональний баланс.
- Данило Іванов, менеджер з розвитку проектів. Тема: Trade-marketing 2026: чому контроль полиці починається з даних.
- Антоніна Філінська, CEO компанії Datawiz.io. Тема: Ритейл у еру АІ: як розумні помічники знімають операційний шум
- Євген Шиляєв, PP Sales Director Konica Minolta Ukraine. Тема: Цифрова упаковка, як елемент сучасного ринку.
- Вадим Дідорук, директор департаменту продаж компанії PR Group. Тема. ТМ IGEL — Made in Ukraine, Trusted in Europe: як досвід міжнародного ринку формує нові стандарти для України
- Анастасія Ярошовець, директор з маркетингу Ніжинський консервний завод (бренди Ніжин та Грінвіль). Тема: Глобальний тренд 2026: ферментація як новий стандарт здоров’я. Як зробити продукт зрозумілим і бажаним для поколінь Z та Альфа.
- Юлія Фрідман, директор з досліджень та стратегій ТОВ ПРОМОДО. Тема: Дослідження без великих бюджетів: як бізнесу ухвалювати рішення на основі даних, а не інтуїції
- Катерина Ковальська, маркетолог ТОВ НАША СИЛА. Тема: Наша Сила — Нашим Людям: стратегія лідера.
- Вікторія Шило, комерційний Директор ТОВ "АРІТЕЙЛ", Продуктова мережа "КОЛО". Тема: Комерційні рішення ритейлу в умовах високої невизначеності: асортимент, продажі, ефективність.
- Юлія Голубкова, заступник директора по Товару з питань нових Партнерств, Auchan Україна.Тема: Підтримка бізнесу локальних компаній: програми, інструменти, реальні можливості.
- Микола Капран, національний менеджер ПрАТ "ВГП", тм Ruta. Тема: Вплив імпорту на вітчизняного виробника.
- Максим Безрук, заступник комерційного директора по стратегії роботи з ключовими клієнтами мережі Аврора. Тема: Партнерство, що працює на результат: як ритейл і постачальники будують стійкий успіх. Уроки 2025 та прогнози на 2026.
- Тетяна Костиріна, керівниця відділу маркетингових комунікацій та розвитку бренду. Мережа зоомаркетів MasterZoo. Тема: Коли купують люди, а користуються — хвостаті: як бренду комунікувати, коли покупець і споживач — різні.
- Петро Микитюк, комерційний директор ТОВ "Тайстра груп. Тема: ЯК ЦІНОВА ЧУТЛИВІСТЬ ПОКУПЦІВ ТРАНСФОРМУЄ РОБОТУ РИТЕЙЛУ І ЧОМУ МАЙБУТНЄ - ЗА ПРОДУМАНОЮ ЦІНОВОЮ СТРАТЕГІЄЮ
- Марина Ковальська, директорка Департаменту проєктів та інновацій EVA. Тема: Інновації в ритейлі без великих інвестицій.
- Олексій Надводнюк, консультант компанії Pro-Consulting. Тема: FMCG-ринок України: ключові ризики, можливості та сценарії розвитку.
- Тетяна Максимчук, CEO ліцензійної агенції MOOD SPACE LLC. Тема: Коли дорослі купують як діти: як кідалтс змінюють ліцензування і ритейл.
- Оксана Борнак, керівниця управління трейд-маркетингу та категорійної експертизи МХП. Тема: Трейд-маркетинг і тренди: перебудова та вдосконалення. Практичний кейс.
Повна інформація та реєстрація за посиланням
Або по телефону +380675023013
