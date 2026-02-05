Інтерфакс-Україна
14:58 05.02.2026

Мега подія весни Food&NonFood Master-2026 &Big Trade-Marketing Show-2026

26-27 березня 2026 року у ВЦ «АККО Інтернешнл» (м. Київ,пр. Берестейський, 40-Б) відбудеться ХVІІ щорічна виставка і конференція Food&NonFood Master & Big Trade-Marketing Show-2026. Це ключова подія для представників рітейлу та FMCG-ринку України, яка об'єднає понад 2000 учасників, серед яких власники, генеральні директори, керівники закупівель, маркетингу та продажів провідних компаній

Партнери виставки

Генеральний Партнер  НАША СИЛА

Головний партнер - Live Animations

Офіційний Партнер PR GROUP IGEL - чистота, створена інноваціями

Партнер з маркетингу  Promodo

Партнер ПрАТ «ВГП» ТМ "Рута"

Технологічний Партнер - Listex

ІТ Партнер – Спілка Автоматизаторів Бізнесу

Партнер кава-брейку — Bakery Food Investment

Партнер з документообігу та друку - Konica Minolta Ukraine

Аналітичний партнер - Datawiz.io

Кавовий Партнер BAKERY FOOD INVESTMENT

Офіційний Чайний Партнер ТМ AKBAR

Ваш надійний партнер у виробництві пакувальних матеріалів ISTOK

Polar Seafood Україна — надійний постачальник морепродуктів преміум якості

Партнер з ліцензійних рішень — MOOD SPACE LLC 

Конференція збере: понад 600+ власників та топ-менеджерів роздрібних мереж, провідних виробників та імпортерів FMCG товарів.

Подія спрямована на перебудову співпраці ритейлерів і постачальників в нових умовах ринку, відновлення бізнесу компаній, сталий розвиток після війни та знаходження нових партнерів в Україні та за кордоном а також обговорити тренди та тенденції розвитку трейд-маркетингу, скласти план з удосконалення роботи власних відділів маркетингу, перейняти успішний досвід колег, отримати практичні кейси та рекомендації найкращих маркетологів України.

Відео-ролик як проходить  конференція-виставка Food&NonFood Master.

На заході вас чекає:

- 150 виставкових стендів

- 2 дні конференції з 30-ю топ-спікерами провідних роздрібних мереж, виробничих, дистрибуційних і аналітичних компаній України і зарубіжжя

- Столи переговорів в форматі «Ритейлер-Постачальник»

- Нагородження переможців Національних премій
Made-in-Ukraine-2026 покликана відзначити найкращих постачальників.

Retail-in-Ukraine-2026 покликана відзначити досягнення роздрібних мереж у галузі співпраці з постачальниками

Big Trade-Marketing Award 2026 покликана відзначити найуспішніші маркетингові стратегії 2025 року. 

  • Спецпроєкт New Product Show 2026: “За крок до полиці”
  • Майстер-класи та навчання для всіх відвідувачів та учасників

Спікери конференції

  • В’ячеслав Сауц, директор з маркетингу, мережа аптек «Подорожник. Тема: "Продукти які змінюють ставлення до бренду"
  • Єгор Павленко, СЕО Live Animations. Тема: Гейміфікація в мобільних застосунках: як вона впливає на лояльність і повторні покупки.
  • Анастасія Ямелинець, клієнт-партнерка в компанії Kantar Ukraine. Тема: «Лояльність без любові: як українці залишаються з брендами у 2026 році»
  • Марина Забарило, генеральний директор YouGov Ukraine. Тема: Покупець 2026 в пошуках балансу: як змінюється купівельна поведінка і його вподобання» (на прикладі ринків товарів повсякденного вжитку)
  • Ірина Шинкаренко, заступниця голови  ТОВ «Епіцентр К» у сфері комунікацій, реклами, зв'язків з громадськістю та ЗМІ. Тема: Емоційна комунікація у рітейлі: як мережі можуть краще зрозуміти свого покупця. Створення взаємодії, що будує довіру та лояльність.
  • Леся Іванченко, директор ТОВ «Арт Лайн». Тема: DOSE замість Overdose. Маркетинг балансу для виснаженого споживача 2026. Як брендам  працювати  з нервовою системою споживачів через теорію поколінь та гормональний баланс.
  • Данило Іванов, менеджер з розвитку проектів. Тема: Trade-marketing 2026: чому контроль полиці починається з даних.
  • Антоніна Філінська, CEO компанії Datawiz.io. Тема: Ритейл у еру АІ: як розумні помічники знімають операційний шум
  • Євген Шиляєв, PP Sales Director Konica Minolta Ukraine. Тема: Цифрова упаковка, як елемент сучасного ринку.
  • Вадим Дідорук, директор департаменту продаж компанії PR Group. Тема. ТМ IGEL — Made in Ukraine, Trusted in Europe: як досвід міжнародного ринку формує нові стандарти для України
  • Анастасія Ярошовець, директор з маркетингу Ніжинський консервний завод (бренди Ніжин та Грінвіль). Тема: Глобальний тренд 2026: ферментація як новий стандарт здоров’я. Як зробити продукт зрозумілим і бажаним для поколінь Z та Альфа.
  • Юлія Фрідман, директор з досліджень та стратегій ТОВ ПРОМОДО. Тема: Дослідження без великих бюджетів: як бізнесу ухвалювати рішення на основі даних, а не інтуїції
  • Катерина Ковальська,  маркетолог ТОВ НАША СИЛА. Тема: Наша Сила — Нашим Людям: стратегія лідера.
  • Вікторія Шило, комерційний Директор ТОВ "АРІТЕЙЛ", Продуктова мережа "КОЛО". Тема: Комерційні рішення ритейлу в умовах високої невизначеності: асортимент, продажі, ефективність.
  • Юлія Голубкова, заступник директора по Товару з питань нових Партнерств, Auchan Україна.Тема: Підтримка бізнесу локальних компаній: програми, інструменти, реальні можливості.     
  • Микола Капран, національний менеджер ПрАТ "ВГП",  тм Ruta. Тема: Вплив імпорту на вітчизняного виробника.
  • Максим Безрук, заступник комерційного директора по стратегії роботи з ключовими клієнтами мережі Аврора. Тема: Партнерство, що працює на результат: як ритейл і постачальники будують стійкий успіх. Уроки 2025 та прогнози на 2026.
  • Тетяна Костиріна, керівниця відділу маркетингових комунікацій та розвитку бренду. Мережа зоомаркетів MasterZoo. Тема: Коли купують люди, а користуються — хвостаті: як бренду комунікувати, коли покупець і споживач — різні.
  • Петро Микитюк, комерційний директор ТОВ "Тайстра груп. Тема: ЯК ЦІНОВА ЧУТЛИВІСТЬ ПОКУПЦІВ ТРАНСФОРМУЄ РОБОТУ РИТЕЙЛУ І ЧОМУ МАЙБУТНЄ - ЗА ПРОДУМАНОЮ ЦІНОВОЮ СТРАТЕГІЄЮ
  • Марина Ковальська, директорка Департаменту проєктів та інновацій EVA. Тема: Інновації в ритейлі без великих інвестицій.
  • Олексій Надводнюк, консультант компанії  Pro-Consulting. Тема: FMCG-ринок України: ключові ризики, можливості та сценарії розвитку.
  • Тетяна Максимчук, CEO ліцензійної агенції MOOD SPACE LLC. Тема: Коли дорослі купують як діти: як кідалтс змінюють ліцензування і ритейл.
  • Оксана Борнак, керівниця управління трейд-маркетингу та категорійної експертизи МХП. Тема: Трейд-маркетинг і тренди: перебудова та вдосконалення. Практичний кейс.

Повна інформація та реєстрація за посиланням
Або по телефону +380675023013

Інтерфакс-Україна - інформаційний партнер

