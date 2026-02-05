Інтерфакс-Україна
14:40 05.02.2026

8 оновлених АЗК UKRNAFTA на Одещині та Київщині: знижки та подарунки чекають на клієнтів

Найбільша мережа автозаправних комплексів в Україні UKRNAFTA відкриває 8 модернізованих АЗК на Одещині та Київщині після масштабного редизайну та ремонту.

На вас чекає новий стандарт комфорту в дорозі:

∙ сучасна архітектура та стильні фасади

∙ продуманий інтер’єр із фокусом на зручність;

∙ світлі простори, зручна навігація, функціональні зони;

∙ кавакорнер, гарячі хот-доги, магазин для водіїв і пасажирів;

∙ зони для підзарядки електронних пристроїв.

З нагоди відкриття даруємо місяць вигідної заправки (06.02–06.03.2026):

–3 грн/л бензин та ДП*

–1 грн/л LPG*

* від 20 л з мобільним застосунком UKRNAFTA.

З 6 по 8 лютого 2026 включно для всіх, хто завітає на гостини:

–50% на хот-доги або гарячі напої

Пончик для дітей за 0,50 грн

Подарункові сертифікати на наступну покупку хот-дога або гарячого напою зі знижкою –50 % (діють з 09.02 по 09.03.2026 на усіх АЗК UKRNAFTA).

Знайти адреси можна в нашому застосунку, але якщо ви хочете дізнатися їх терміново, то ось:

Одеська область:

∙ Одеса, вулиця Артилерійська, 6;

∙ Одеса, вулиця М. Грушевського, 37;

∙ Одеса, вулиця Чорноморського козацтва, 80;

∙ с. Великий Дальник, автошлях Одеса-Ізмаїл 12км;

∙ с. Фонтанка, 21 км Старокиївського шосе, буд. 5;

∙ с. Крижанівка, вулиця Миколаївська, буд. 32.

Київська область:

∙ с. Богданівка, а/д Київ-Харків 115км;

∙ м. Яготин, вул. Київська, буд. 1-А.

Відчуйте оновлений зручний формат АЗК та залишайтесь у ритмі комфорту разом з UKRNAFTA!

АТ "Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, є оператором найбільшої національної мережі АЗК - UKRNAFTA. У 2024 році компанія вступила в управління активами Glusco. У 2025 році завершила угоду з Shell Overseas Investments BV про купівлю мережі Shell в Україні. Загалом оперує 663 АЗК.

Компанія реалізує комплексну програму відновлення діяльності та оновлення формату автозаправних станцій своєї мережі. З лютого 2023 року випускає власні паливні талони та картки "NAFTAКарта", що реалізуються юридичним і фізичним особам через ТОВ "Укрнафта-Постач".

Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція.

У листопаді 2022 року ставка Верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передачу державі частки корпоративних прав компанії, що належали приватним власникам, якою зараз управляє Міноборони.

