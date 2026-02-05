8 оновлених АЗК UKRNAFTA на Одещині та Київщині: знижки та подарунки чекають на клієнтів
Найбільша мережа автозаправних комплексів в Україні UKRNAFTA відкриває 8 модернізованих АЗК на Одещині та Київщині після масштабного редизайну та ремонту.
На вас чекає новий стандарт комфорту в дорозі:
∙ сучасна архітектура та стильні фасади
∙ продуманий інтер’єр із фокусом на зручність;
∙ світлі простори, зручна навігація, функціональні зони;
∙ кавакорнер, гарячі хот-доги, магазин для водіїв і пасажирів;
∙ зони для підзарядки електронних пристроїв.
З нагоди відкриття даруємо місяць вигідної заправки (06.02–06.03.2026):
–3 грн/л бензин та ДП*
–1 грн/л LPG*
* від 20 л з мобільним застосунком UKRNAFTA.
З 6 по 8 лютого 2026 включно для всіх, хто завітає на гостини:
–50% на хот-доги або гарячі напої
Пончик для дітей за 0,50 грн
Подарункові сертифікати на наступну покупку хот-дога або гарячого напою зі знижкою –50 % (діють з 09.02 по 09.03.2026 на усіх АЗК UKRNAFTA).
Знайти адреси можна в нашому застосунку, але якщо ви хочете дізнатися їх терміново, то ось:
Одеська область:
∙ Одеса, вулиця Артилерійська, 6;
∙ Одеса, вулиця М. Грушевського, 37;
∙ Одеса, вулиця Чорноморського козацтва, 80;
∙ с. Великий Дальник, автошлях Одеса-Ізмаїл 12км;
∙ с. Фонтанка, 21 км Старокиївського шосе, буд. 5;
∙ с. Крижанівка, вулиця Миколаївська, буд. 32.
Київська область:
∙ с. Богданівка, а/д Київ-Харків 115км;
∙ м. Яготин, вул. Київська, буд. 1-А.
Відчуйте оновлений зручний формат АЗК та залишайтесь у ритмі комфорту разом з UKRNAFTA!
АТ "Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, є оператором найбільшої національної мережі АЗК - UKRNAFTA. У 2024 році компанія вступила в управління активами Glusco. У 2025 році завершила угоду з Shell Overseas Investments BV про купівлю мережі Shell в Україні. Загалом оперує 663 АЗК.
Компанія реалізує комплексну програму відновлення діяльності та оновлення формату автозаправних станцій своєї мережі. З лютого 2023 року випускає власні паливні талони та картки "NAFTAКарта", що реалізуються юридичним і фізичним особам через ТОВ "Укрнафта-Постач".
Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція.
У листопаді 2022 року ставка Верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передачу державі частки корпоративних прав компанії, що належали приватним власникам, якою зараз управляє Міноборони.