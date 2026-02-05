Інтерфакс-Україна
Пресрелізи
12:40 05.02.2026

Наземний дрон, який передала «Укрнафта», допоміг врятувати життя військовим

2 хв читати
Наземний дрон, який передала «Укрнафта», допоміг врятувати життя військовим

Наземний роботизований комплекс «Терміт», який придбала «Укрнафта» спільно з фондом «Повернись живим», вже за місяць після передачі дозволив провести евакуацію двох бійців 5-ї Окремої штурмової бригади на Костянтинівському напрямку.

«Найкраща новина, що можна почути: техніка, яку ми передали на фронт, допомогла врятувати людські життя. Всього «Укрнафта» та «Повернись живим» забезпечили 5 таких роботизованих комплексів та мікроавтобус-майстерню, де їх перевозять та ремонтують», - сказав голова правління АТ «Укрнафта» Богдан Кукура. - Від імені усього колективу дякую бійцям за захист та можливість працювати задля підтримки енергетичної стійкості України!».

До поранених було важко дістатися, тому було вирішено відправити наземного дрона.

Операція тривала 16 годин. Техніка працювала на межі через мороз. НРК мав проїхати 38 з можливих 40, майже повністю вичерпавши ресурс батареї. Дорогою їх двічі атакував ворог: перший FPV розірвався збоку, другий - попереду, коли вже забрали хлопців. На щастя, і залізо, і люди витримали.

АТ "Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, є оператором найбільшої національної мережі АЗК - UKRNAFTA. У 2024 році компанія вступила в управління активами Glusco. У 2025 році завершила угоду з Shell Overseas Investments BV про купівлю мережі Shell в Україні. Загалом оперує 663 АЗК.

Компанія реалізує комплексну програму відновлення діяльності та оновлення формату автозаправних станцій своєї мережі. З лютого 2023 року випускає власні паливні талони та картки "NAFTAКарта", що реалізуються юридичним і фізичним особам через ТОВ "Укрнафта-Постач".

Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція.

У листопаді 2022 року ставка Верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передачу державі частки корпоративних прав компанії, що належали приватним власникам, якою зараз управляє Міноборони.

 

Теги: #укрнафта

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:40 05.02.2026
8 оновлених АЗК UKRNAFTA на Одещині та Київщині: знижки та подарунки чекають на клієнтів

8 оновлених АЗК UKRNAFTA на Одещині та Київщині: знижки та подарунки чекають на клієнтів

16:11 03.02.2026
"Укрнафта" у 2025р. наростила видобуток нафти й газу на 3,39%

"Укрнафта" у 2025р. наростила видобуток нафти й газу на 3,39%

13:12 03.02.2026
Лютневі знижки на UKRNAFTA: до 2 грн/літр при заправці бензином

Лютневі знижки на UKRNAFTA: до 2 грн/літр при заправці бензином

16:50 30.01.2026
UKRNAFTA підбила підсумки акції «1 500 000 подарунків» і оголосила переможців фінального розіграшу

UKRNAFTA підбила підсумки акції «1 500 000 подарунків» і оголосила переможців фінального розіграшу

15:10 30.01.2026
«Укрнафта» оголошує третій тур закупівлі пального у лютому 2026 року

«Укрнафта» оголошує третій тур закупівлі пального у лютому 2026 року

14:15 29.01.2026
"Укрнафта" за три роки держуправління сплатила державі майже 100 млрд грн

"Укрнафта" за три роки держуправління сплатила державі майже 100 млрд грн

13:14 29.01.2026
«Укрнафта» сплатила майже 100 млрд грн на користь держави за три роки державного управління

«Укрнафта» сплатила майже 100 млрд грн на користь держави за три роки державного управління

ВАЖЛИВЕ

Комунальні служби опрацьовують антикризові заходи через похолодання: киянам нагадують про рекомендації та міські сервіси на випадок відключень електроенергії

Зсув свідомості: сучасна українська драматургія прямує до репертуарів театрів прифронтових міст

Новопризначений Надзвичайний і Повноважний Посол Китайської Народної Республіки в Україні прибув до Києва.

Дієта не працює? Можливо це предіабет

"Інтерфакс-Україна" запускає оновлену систему доступу до своїх сервісів

ОСТАННЄ

Генеральний директор Schneider Electric в Україні Михайло Бубнов увійшов до складу Ради директорів Франко-української торгово-промислової палати

Мега подія весни Food&NonFood Master-2026 &Big Trade-Marketing Show-2026

Мережа Ябко передала 500 тис. грн для розвитку менторської програми БФ UNBROKEN

Фахівці із США втретє провели безоплатне навчання для українських реабілітологів, які працюють з людьми після ампутації

Український човен серед світових лідерів: AQUASPIRIT відзначений на Motor Boat Awards 2026 у Дюссельдорфі

Люксембурзько-українська торгова палата проведе у Люксембурзі 4-й форум стійкості України та медіаконференцію

«Купити зараз — без зайвих кроків»: як «Легка розстрочка» Sense Bank у 2025 році зросла більше ніж удвічі

Sense Bank увійшов до переліку банків, які впроваджуватимуть енергетичні програми підтримки бізнесу

Плануєте відрядження до Львова? Місто Лева – ідеально як для переговорів, так і для відпочинку

Інститут імені М.М. Амосова: бути першими

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА