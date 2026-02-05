Наземний дрон, який передала «Укрнафта», допоміг врятувати життя військовим

Наземний роботизований комплекс «Терміт», який придбала «Укрнафта» спільно з фондом «Повернись живим», вже за місяць після передачі дозволив провести евакуацію двох бійців 5-ї Окремої штурмової бригади на Костянтинівському напрямку.

«Найкраща новина, що можна почути: техніка, яку ми передали на фронт, допомогла врятувати людські життя. Всього «Укрнафта» та «Повернись живим» забезпечили 5 таких роботизованих комплексів та мікроавтобус-майстерню, де їх перевозять та ремонтують», - сказав голова правління АТ «Укрнафта» Богдан Кукура. - Від імені усього колективу дякую бійцям за захист та можливість працювати задля підтримки енергетичної стійкості України!».

До поранених було важко дістатися, тому було вирішено відправити наземного дрона.

Операція тривала 16 годин. Техніка працювала на межі через мороз. НРК мав проїхати 38 з можливих 40, майже повністю вичерпавши ресурс батареї. Дорогою їх двічі атакував ворог: перший FPV розірвався збоку, другий - попереду, коли вже забрали хлопців. На щастя, і залізо, і люди витримали.

АТ "Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, є оператором найбільшої національної мережі АЗК - UKRNAFTA. У 2024 році компанія вступила в управління активами Glusco. У 2025 році завершила угоду з Shell Overseas Investments BV про купівлю мережі Shell в Україні. Загалом оперує 663 АЗК.

Компанія реалізує комплексну програму відновлення діяльності та оновлення формату автозаправних станцій своєї мережі. З лютого 2023 року випускає власні паливні талони та картки "NAFTAКарта", що реалізуються юридичним і фізичним особам через ТОВ "Укрнафта-Постач".

Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція.

У листопаді 2022 року ставка Верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передачу державі частки корпоративних прав компанії, що належали приватним власникам, якою зараз управляє Міноборони.