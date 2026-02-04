Мережа Ябко передала 500 тис. грн для розвитку менторської програми БФ UNBROKEN

Мережа магазинів “Ябко” зробила потужний крок для підтримки ветеранів — компанія передала 500 тис. грн на розвиток менторської програми Благодійного фонду UNBROKEN. Ця програма допомагає героям відновлювати силу, впевненість і контроль над життям після поранень, відкриваючи перед ними нові можливості та перспективи.

Завдяки внеску мережі “Ябко” програма змогла розширити команду менторів, стабільно працювати цілий рік і охопити ще більше ветеранів, які потребують підтримки та уваги. І це далеко не тільки про медичну реабілітацію. Програма об’єднує:

творчі та мистецькі практики, що допомагають справлятися з емоційним стресом;

спортивні тренування, щоб відновити фізичну силу;

освітні та творчі активності, що дають відчуття сенсу і нові навички;

спільні поїздки та заходи, що формують міцну підтримуючу спільноту ветеранів.

Кожна активність — це крок до того, щоб ветерани повернули контроль над життям, відчули власну силу та повірили у можливості майбутнього.

Одночасно Ябко створює безбар’єрний простір у своїх магазинах та відкриває нові можливості для працевлаштування ветеранів.

«Наша мета — створити середовище, де ветерани знову відчують власну силу, повірять у себе і зможуть робити перші кроки до нового життя. Ми підтримуємо програму не лише фінансово, а й кожного учасника на шляху до відновлення та нових можливостей», — зазначають в Ябко.

Підтримка ветеранів сьогодні — це не просто соціальна відповідальність бізнесу, а інвестиція у сильне, згуртоване та активнеукраїнське суспільство. Поєднання турботи, розвитку та практичних можливостей для нових стартів допомагає нашим Героям повертати впевненість у собі та відчуття власної сили, створюючи справжню платформу для майбутніх перемог.