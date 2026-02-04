Фахівці із США втретє провели безоплатне навчання для українських реабілітологів, які працюють з людьми після ампутації

24 та 31 січня на базі центру протезування MCOP Україна пройшло безоплатне навчання для українських лікарів та реабілітологів, які працюють з пацієнтами після ампутацій.

Дводенний практичний майстер-клас — це авторський курс від американського доктора фізичної терапії та практикуючого фізичного терапевта з понад 16-річним досвідом та клінічного директора MCOP Україна — Фархада Остоварі. Навчання відвідали 30 спеціалістів, які працюють в реабілітаційній медицині, хірургії, фізичній терапії та ортопедії з усієї України.

Учасники отримали 14 годин унікальних практичних знань, що охоплюють повний шлях пацієнта з ампутацією нижніх кінцівок — від до-протезної підготовки до оптимізації ходи на протезі.

Ключові теми:

до-протезна підготовка та медичні ризики;

профілактика контрактур, болю та ускладнень після ампутації;

принципи оцінки посадки й функціональності протеза;

реабілітація після складних і множинних ампутацій;

нормальна та патологічна хода;

клінічне прийняття рішень у складних випадках;

розмежування проблем протеза та терапевтичних факторів;

аналіз ходи у користувачів протезів з ампутацією вище на нижче коліна;

міждисциплінарна взаємодія фізичного терапевта і протезиста.



Практична частина передбачала роботу з реальними кейсами пацієнтів зі складними випадками ампутацій, які пройшли протезування та оптимізацію ходи разом із доктором Остоварі.

Військовий Олександр Чайка втратив ногу ще навесні 2022 року – у боях за Попасну, що на Луганщині. До війни Олександр викладав хореографію дітям і висока ампутація могла поставити крапку на його кар’єрі. Адже в Україні бійцю відмовляли у протезуванні через складну травму з вичленуванням кульшового суглоба. Але Олександр дізнався про можливість протезування у США.

В американському центрі MCOP Олександру встановили функціональний протез нижньої кінцівки, вартістю понад 100 тис. дол., який виконує функції тазостегнового суглоба, колінного суглоба та стопи. Біонічне коліно забезпечує плавність та керованість руху — це додає комфорту та впевненості під час ходи.

Олександр продемонстрував, як працює його протез, та поділився власною історією відновлення зі слухачами майстер-класу. Завдяки якісному протезуванню та фізичній терапії Олександр після повернення в Україну заснував власну школу акробатики для дітей, де особисто викладає по 10 годин на день.

Лікар фізичної терапії та автор навчального курсу Фархад Остоварі стверджує, що адаптація до ходи на протезі має йти паралельно з протезуванням, а обидва спеціалісти – протезист та фізичний терапевт – працювати синхронно. Це дозволяє вчасно підганяти протез для максимальної зручності пацієнта та навчати правильної та безпечної ходи вже з перших кроків.

«Я працюю у сфері реабілітації понад 16 років, зокрема з пацієнтами, які втратили нижні кінцівки, і можу стверджувати: результат протезування залежить не лише від технології, але й від якості реабілітації з перших днів. Саме правильне формування ходи на початковому етапі допомагає уникнути компенсаторних порушень і повернутися до звичного рівня мобільності. Коли після успішної адаптації людина знову може вести дитину до школи, працювати чи займатися улюбленою справою, це і є головним підтвердженням ефективності комплексного підходу та моєю головною мотивацією”, — зазначає Фархад Остоварі.

Це вже втретє провідні спеціалісти міжнародного центру протезування Medical Center Orthotics & Prosthetics проводять навчання у Києві. Фізичні терапевти та протезисти з понад 20 річним досвідом роботи в головному воєнному госпіталі США Волтер Рід (Walter Reed National Military Medical Center) з ветеранами воєн Іранку та Афганістану, передають унікальний досвід протезування та відновлення людей після складних та множинних ампутацій.

Навчання організували центр MCOP Україна спільно з благодійним фондом Future for Ukraine та “Академією Добробут”. По завершенню всі учасники, які виконали тестове завдання, отримали бали безперервного розвитку (БПР). Вони необхідні для підтвердження та продовження професійної сертифікації відповідно до вимог МОЗ України.