Український човен серед світових лідерів: AQUASPIRIT відзначений на Motor Boat Awards 2026 у Дюссельдорфі

Українська суднобудівна компанія AQUASPIRIT, член Київської торгово-промислової палати, отримала міжнародне визнання на галузевій премії Motor Boat Awards 2026, що проходила в межах виставки boot Düsseldorf 2026 у Німеччині. Спортивний човен AQUASPIRIT S700 був відзначений у категорії Best Sportsboats up to 30ft почесною відзнакою Highly Commended.

Отримана оцінка відображає рівень конкурентоспроможності українського продукту в умовах конкуренції з провідними світовими виробниками та його відповідність міжнародним стандартам у своєму сегменті.

Motor Boat Awards є однією з ключових професійних премій у сфері моторного суднобудування. Нагороду присуджує британське профільне видання Motor Boat & Yachting за результатами практичних випробувань: човни проходять ходові тести, а експерти оцінюють інженерні рішення, конструкцію корпусу, дизайн і експлуатаційні характеристики. Статус Highly Commended присуджується моделям, які за сукупністю показників увійшли до числа найкращих у своїх категоріях.

Алюмінієві човни AQUASPIRIT S700 наразі перебувають в експлуатації у підрозділах силових структур, Збройних Сил України, служб безпеки та рятувальних служб і використовуються для виконання спеціальних та оперативних завдань. Міжнародне визнання стало одним із результатів розвитку компанії та відображає конкурентні позиції українських інженерних рішень на глобальному ринку в контексті євроінтеграційних процесів.