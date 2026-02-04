Люксембурзько-українська торгова палата проведе у Люксембурзі 4-й форум стійкості України та медіаконференцію

Люксембурзько-українська торгова палата (LUCC) 4 березня 2026 року у співпраці з партнерами та за участю представників урядів двох країн та Євросоюзу проведе форум для обговорення інвестицій, реконструкції, стійкості та європейській інтеграції України.

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" організатори форуму, цього року на форумі вперше буде представлена виставка "Expo-2026" за участі провідних українських та люксембурзьких лідерів та стартапів.

Ще однією відмінністю 4-го форуму стане медіаконференція з питань достовірності інформації.

"Інформація як сила: державна інформаційна політика у воєнний час; пропаганда, контрпропаганда та інформаційна війна; журналістика під тиском: цензура, свобода слова та етика; журналіст чи активіст? репортаж проти маніпуляції", -- такі теми заявлені на цій спеціальній дискусії на високому рівні.

Окрім того передбачається також обговорити нові загрози в постінформаційному суспільстві, такі як штучний інтелект, глибокі фейки, новітні технології, а також протидію дезінформації щодо України та основи для грантових ініціатив ЄС на 2026 рік з медіаграмотності, демократичної стійкості та інформаційної безпеки.

LUCC була створена 2017 року та спочатку діяла, як Люксембурзько-український бізнес-клуб в Люксембурзі для об'єднання підприємців та сприяння двосторонній співпраці. У 2022 клуб був трансформований в Люксембурзько-українську торгову палату, акредитовану Торгово-промисловою палатою Люксембургу, а у 2023 році провів перший форум стійкості України.