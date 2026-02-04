«Купити зараз — без зайвих кроків»: як «Легка розстрочка» Sense Bank у 2025 році зросла більше ніж удвічі

Оформити покупку лише за номером телефону, підтвердити розстрочку в застосунку та одразу обрати партнера з маркетплейсу — у 2025 році «Легка розстрочка» від Sense Bank стала ще простішою, швидшою та персоналізованішою для клієнтів. Це безпосередньо відобразилося на динаміці сервісу: попит на «Легку розстрочку» демонструє впевнене зростання за всіма ключовими показниками.

У 2025 році порівняно з 2024-м обсяги продажів у каналі «Легка розстрочка» зросли вдвічі, а кількість унікальних клієнтів, які скористалися сервісом, — на 70%. Загальне зростання за основними показниками також склало майже 70%. Водночас середній чек покупки в розстрочку збільшився більш ніж на 15%, що свідчить про зростання довіри клієнтів до формату та готовність обирати його для більш вагомих покупок.

Сьогодні «Легка розстрочка» об’єднує понад 200 партнерів та біля 5000 точок продажу по всій Україні. За останній рік сервіс суттєво оновився — команда Sense Bank сфокусувалася на тому, щоб зменшити кількість кроків для клієнта та зробити процес оформлення максимально інтуїтивним.

Серед ключових оновлень:

підтвердження оформлення «Легкої розстрочки» безпосередньо в мобільному застосунку банку;

оформлення лише за номером телефону, без введення даних картки;

маркетплейс партнерів у застосунку, де клієнт бачить усіх підключених продавців і доступні акції;

персональні пропозиції на основі штучного інтелекту, що враховують індивідуальні фінансові звички та потреби клієнта.

можливість швидкого оформлення картки Sense Bank у партнерських мережах.

Зокрема, у партнерських точках клієнт може відсканувати QR-код, швидко завантажити мобільний застосунок та відкрити картку Sense Bank у кілька кліків. Це відкриває додаткові переваги — можливість оформити «Легку розстрочку» на більший термін, зменшити щомісячний платіж та загальне фінансове навантаження.

Завдяки цим змінам «Легка розстрочка» поступово перетворюється з окремого платіжного інструменту на повноцінний сервіс для щоденних покупок — зрозумілий, швидкий і адаптований під конкретного користувача.

«Ми бачимо, що «Легка розстрочка» стає для клієнтів звичним способом купувати — без складних рішень і зайвих дій. Зростання ключових показників і середнього чека підтверджує довіру до сервісу та його перспективність. Для Sense Bank це один із пріоритетних напрямів розвитку, у який ми й надалі інвестуватимемо технології та розширення партнерської мережі», — зазначає Антон Коляна, керівник напряму розвитку партнерських програм Sense Bank.

Sense Bank і надалі розвиває «Легку розстрочку» як зручний фінансовий сервіс, що поєднує технологічність, широку екосистему партнерів і персональний підхід, допомагаючи клієнтам ухвалювати прості фінансові рішення у щоденному житті.