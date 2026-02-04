Інтерфакс-Україна
Пресрелізи
13:00 04.02.2026

Sense Bank увійшов до переліку банків, які впроваджуватимуть енергетичні програми підтримки бізнесу

2 хв читати
Sense Bank увійшов до переліку банків, які впроваджуватимуть енергетичні програми підтримки бізнесу

Sense Bank долучився до реалізації державних енергетичних програм підтримки малого та середнього бізнесу, які стартують з 2 лютого 2026 року відповідно до рішення Уряду України. Програми спрямовані на забезпечення безперервної роботи підприємств в умовах аварійних відключень електроенергії та підвищення енергетичної автономності бізнесу.

У межах ініціативи передбачено два інструменти державної підтримки: програми енергодопомога для ФОП та енергокредит, які впроваджуватиме, зокрема, і Sense Bank.

«Для бізнесу питання енергетичної стійкості сьогодні є надзвичайно важливим. Участь Sense Bank у державних енергетичних програмах – це можливість дати підприємцям практичні інструменти для забезпечення безперервної роботи. Переконані, що є великий запит з боку малого та середнього бізнесу на доступне фінансування енергообладнання та готові підтримати ці потреби», – зазначив Андрій Соколов, член правління  Sense Bank.

Програма «Енергодопомога ФОП» передбачає надання безповоротної фінансової підтримки фізичним особам-підприємцям для покриття витрат, пов’язаних із роботою під час відключень електроенергії. Розмір допомоги становить від 7 500 до 15 000 гривень залежно від кількості найманих працівників. Кошти можуть бути спрямовані на придбання або ремонт генератора чи іншого енергообладнання, пальне для генератора або оплату комунальних послуг. Подати заявку можна через портал «Дія». Після перевірки даних Державним центром зайнятості кошти зараховуються на Дія.Картку.

Програма «Енергокредит» передбачає пільгове кредитування під 0% річних у межах державної програми «Доступні кредити 5-7-9%». Вона доступна для ФОП та юридичних осіб – представників мікро-, малого та середнього бізнесу – і спрямована на придбання обладнання для підвищення енергетичної автономності.

Максимальний строк кредитування становить до 3 років, сума – до 10 млн гривень. Держава через Фонд розвитку підприємництва компенсує банкам різницю між ринковою ставкою та нульовою ставкою для позичальника. Кредитні кошти можуть бути використані виключно на придбання та підключення когенераційних установок (газотурбінних, газопоршневих, біогазових), а також дизельних, бензинових і газових генераторів.

Детальна інформація про програму доступна на сайті: energycredit.bdf.gov.ua

Теги: #sense_bank #енергодопомога_для_фоп #енергокредит

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:58 04.02.2026
«Купити зараз — без зайвих кроків»: як «Легка розстрочка» Sense Bank у 2025 році зросла більше ніж удвічі

«Купити зараз — без зайвих кроків»: як «Легка розстрочка» Sense Bank у 2025 році зросла більше ніж удвічі

13:33 02.02.2026
«Помити посуд», «обійняти тата» і 10 000 кроків: як діти разом з Sense Bank «заробили» понад 1,5 млн грн

«Помити посуд», «обійняти тата» і 10 000 кроків: як діти разом з Sense Bank «заробили» понад 1,5 млн грн

13:35 30.01.2026
90% процесів для бізнес-клієнтів у Sense Bank уже онлайн

90% процесів для бізнес-клієнтів у Sense Bank уже онлайн

13:00 28.01.2026
Sense Bank видав перший кредит мобілізованому військовому за програмою єОселя

Sense Bank видав перший кредит мобілізованому військовому за програмою єОселя

13:00 27.01.2026
Sense Bank представив єдину Дія.Картку для отримання державних виплат

Sense Bank представив єдину Дія.Картку для отримання державних виплат

13:00 23.01.2026
Sense Bank поділився результатами автоматизації сервісів для клієнтів

Sense Bank поділився результатами автоматизації сервісів для клієнтів

13:00 22.01.2026
Стародавні міста у смартфоні: Sense Bank презентує новий етап гри «Подорож Україною»

Стародавні міста у смартфоні: Sense Bank презентує новий етап гри «Подорож Україною»

13:05 20.01.2026
Sense Bank призначив антикорупційного уповноваженого

Sense Bank призначив антикорупційного уповноваженого

14:45 19.12.2025
Sense Bank розширив лінійку кредитних рішень для аграрного сектору

Sense Bank розширив лінійку кредитних рішень для аграрного сектору

12:48 19.12.2025
Sense Bank видав перший кредит ВПО з державною підтримкою у межах програми єОселя

Sense Bank видав перший кредит ВПО з державною підтримкою у межах програми єОселя

ВАЖЛИВЕ

Комунальні служби опрацьовують антикризові заходи через похолодання: киянам нагадують про рекомендації та міські сервіси на випадок відключень електроенергії

Зсув свідомості: сучасна українська драматургія прямує до репертуарів театрів прифронтових міст

Новопризначений Надзвичайний і Повноважний Посол Китайської Народної Республіки в Україні прибув до Києва.

Дієта не працює? Можливо це предіабет

"Інтерфакс-Україна" запускає оновлену систему доступу до своїх сервісів

ОСТАННЄ

Мережа Ябко передала 500 тис. грн для розвитку менторської програми БФ UNBROKEN

Фахівці із США втретє провели безоплатне навчання для українських реабілітологів, які працюють з людьми після ампутації

Український човен серед світових лідерів: AQUASPIRIT відзначений на Motor Boat Awards 2026 у Дюссельдорфі

Люксембурзько-українська торгова палата проведе у Люксембурзі 4-й форум стійкості України та медіаконференцію

Плануєте відрядження до Львова? Місто Лева – ідеально як для переговорів, так і для відпочинку

Лютневі знижки на UKRNAFTA: до 2 грн/літр при заправці бензином

Інститут імені М.М. Амосова: бути першими

Музичний тріумф освіти: президент КиМУ Хачатур Хачатурян встановив рекорд України, створивши 197 авторських композицій

Schneider Electric запускає Schneider StarCharge Fast 720 - високопотужну зарядку для електромобілів

Другий концерт туру "Вдома": АНТИТІЛА зіграли без світла, саундчеку та частини обладнання

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА