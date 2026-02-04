Sense Bank увійшов до переліку банків, які впроваджуватимуть енергетичні програми підтримки бізнесу

Sense Bank долучився до реалізації державних енергетичних програм підтримки малого та середнього бізнесу, які стартують з 2 лютого 2026 року відповідно до рішення Уряду України. Програми спрямовані на забезпечення безперервної роботи підприємств в умовах аварійних відключень електроенергії та підвищення енергетичної автономності бізнесу.

У межах ініціативи передбачено два інструменти державної підтримки: програми енергодопомога для ФОП та енергокредит, які впроваджуватиме, зокрема, і Sense Bank.

«Для бізнесу питання енергетичної стійкості сьогодні є надзвичайно важливим. Участь Sense Bank у державних енергетичних програмах – це можливість дати підприємцям практичні інструменти для забезпечення безперервної роботи. Переконані, що є великий запит з боку малого та середнього бізнесу на доступне фінансування енергообладнання та готові підтримати ці потреби», – зазначив Андрій Соколов, член правління Sense Bank.

Програма «Енергодопомога ФОП» передбачає надання безповоротної фінансової підтримки фізичним особам-підприємцям для покриття витрат, пов’язаних із роботою під час відключень електроенергії. Розмір допомоги становить від 7 500 до 15 000 гривень залежно від кількості найманих працівників. Кошти можуть бути спрямовані на придбання або ремонт генератора чи іншого енергообладнання, пальне для генератора або оплату комунальних послуг. Подати заявку можна через портал «Дія». Після перевірки даних Державним центром зайнятості кошти зараховуються на Дія.Картку.

Програма «Енергокредит» передбачає пільгове кредитування під 0% річних у межах державної програми «Доступні кредити 5-7-9%». Вона доступна для ФОП та юридичних осіб – представників мікро-, малого та середнього бізнесу – і спрямована на придбання обладнання для підвищення енергетичної автономності.

Максимальний строк кредитування становить до 3 років, сума – до 10 млн гривень. Держава через Фонд розвитку підприємництва компенсує банкам різницю між ринковою ставкою та нульовою ставкою для позичальника. Кредитні кошти можуть бути використані виключно на придбання та підключення когенераційних установок (газотурбінних, газопоршневих, біогазових), а також дизельних, бензинових і газових генераторів.

Детальна інформація про програму доступна на сайті: energycredit.bdf.gov.ua