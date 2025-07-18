Інтерфакс-Україна
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18:39 18.07.2025

GGBET став офіційним cпонсором бою Усик – Дюбуа ІІ

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GGBET став офіційним cпонсором бою Усик – Дюбуа ІІ

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Вперше в історії поєдинків у надважкій вазі спонсором бою стає букмекерський бренд з українським корінням

19 липня на арені «Вемблі» в Лондоні відбудеться поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті. У реванші зійдуться чинний чемпіон світу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO Олександр Усик та володар титулу IBF Даніель Дюбуа. Вперше в історії поєдинків у надважкій вазі спонсором бою стає букмекерський бренд з українським корінням.

Це вже другий поєдинок Усика проти Дюбуа. Перший відбувся в серпні 2023 року у Польщі – тоді українець переміг британця технічним нокаутом. Реванш для Дюбуа має особливе значення, адже він проходитиме в його рідному місті на культовому стадіоні «Вемблі», який вважається «Домом англійського футболу». Для Усика це унікальна можливість увійти в історію як триразовий абсолютний чемпіон світу та довести свою першість, тож поєдинок обіцяє стати легендарною подією для всього світового спорту.

Для цієї історичної події міжнародний бренд GGBET став партнером Queensberry та Ready to Fight. Співпраця передбачає візуальну інтеграцію GGBET на елементах рингу, а також прояви бренду в промоматеріалах і в ключових подіях: на пресконференції бійців 17 липня, контрольному зважуванні 18 липня та на самому поєдинку. Також фани боксу зможуть взяти участь в тематичних конкурсах від GGBET в соцмережах і отримати спецпропозиції до бою на сайті букмекера.

«Ще одна неймовірна подія в історії боксу і, авжеж, неймовірна подія для нашого бренду. Для GGBET це нова сторінка в історії партнерств, адже долучитись до зіркового поєдинку, за яким стежитиме весь світ – це high level. Окрему цінність представляє можливість бути дотичними до події, у якій бере участь гордість України — Олександр Усик. Тримаємо лінію боксу і налаштовуємось на видовищний бій», — зазначив СEO GGBET Сергій Міщенко.

Букмекерський бренд GGBET не вперше підтримує боксерські поєдинки світового масштабу. У 2024 році GGBET UA був партнером ексклюзивних україномовних трансляцій обох боїв Олександра Усика проти Тайсона Ф’юрі на MEGOGO. На глобальній арені букмекерський бренд неодноразово ставав офіційним спонсором провідних кіберспортивних турнірів: серії турнірів BLAST Premier з СS 2, The International 2022 з Dota 2 і багатьох інших. Наразі GGBET тримає лінію на класичний спорт і активно підтримує українські спортивні команди та активно підтримує українські спортивні команди та події.

GGBET здійснює діяльність відповідно до ліцензій від 23.08.2023 року, виданих відповідно до рішень КРАІЛ №128 та №129 від 08.08.2023.

Теги: #усик #cпонсор #ggbet #дюбуа

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