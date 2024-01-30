Бізнес Чернігівщини потерпає від безпідставного масового блокування податкових накладних

Представники підприємств Чернігівщини виступили з пресконференцією в ІА "Iнтерфакс-Україна", щоб заявити про масове блокування податкових накладних та про катастрофічні наслідки такої політики Державної податкової служби у Чернігівській області.

Бізнес прикордонної області, який власними силами відновився після російського нападу, відмовився від релокайції заради збереження робочих місць, який платить податки та невпинно допомагає ЗСУ, опинився на межі зупинки своєї діяльністі через дії податкової служби області.

В другому півріччі 2023 року Чернігівщина стрімко виходить в лідери України за кількістю заблокованих податкових накладних. При тому, що показники сплати податків у Чернігівській області свідчать про сумлінність чернігівського бізнесу - за підсумками 9 місяців 2023 року позитивне сальдо по сплаті ПДВ на користь Держави становить більше 350 млн. грн. Характерною ознакою блокування є надумані формальні причини, які не відповідають встановленим нормам. Така відверто конфіскаційна практика ДПС перешкоджає роботоспроможності економічних суб’єктів Чернігівщини.

Представники малого та середнього бізнесу різних галузей економіки регіону, а також громадські бізнес-організації, за підтримки Чернігівської ОВА, звертались з колективними скаргами до Міністерства економіки України, до голови Фінансового комітету Верховної Ради пана Гетьманцева, до Державної податкової служби України та повідомляли про тиск на бізнес з боку нового керівництва в особі в.о. начальника Головного управління ДПС у Чернігівській області Юрія Твердохліба. Вже є приклади, коли підприємства змушені змінити реєстрацію на іншу область.

Андрій Костирко, директор ТОВ ”Еко соя продукт”:

“Наше підприємство є виробником кормів для тварин з 2014 року. З 2019 року податкова не приймає нашу таблицю виробника, тому компанія внесена до переліку ризикованих. В поясненні, серед іншого, було зазначено наступне: “Ціни на продукцію підприємства залежать від вгодованості та віку тварин...”. На жаль, через таку відверту маячню, щоб продовжувати свою діяльність, ми змушені відкрити нове підприємство в іншій області України”

Проблема досягла таких масштабів, що 23 січня президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО "Про невідкладні заходи із забезпечення економічної безпеки на період дії правового режиму воєнного стану", але наразі, ситуації лише погіршується.

Костянтин Іванов, президент Чернігівської ТПП: "Вочевидь, новим керівництвом ДПС області зумисно наноситься шкода фінансовому стану малих та середніх підприємств нашого регіону через вимивання обігових коштів. Крім того, формується соціальний конфлікт між податковою службою та платниками податків."

Учасники конференції заявили про вимоги, виконання яких є невідкладним та необхідним для виживання бізнесу прикордонної області:

Реформа податкової системи Введення персональної відповідальності податківців.

В разі невиконання вимог, підприємці залишають за собою право діяти згідно Закону України про публічні виступи.

Голова правління ТОВ “Форсаж” Валерій Куліч: "Після деокупації Чернігівщини наші підприємці прийняли ризиковане, важке рішення відмовитись від релокації, відновити власним коштом виробництва та працювати на економіку регіону. Але ми стикаємося з тим, що ДПС в Чернігівській області живе за правилами мирного життя! Мусимо констатувати, що проведення податкової реформи у відповідності до викликів воєнного часу та введення персональної відповідальності податківців за прийняті рішення - вже не бажання бізнесу, а умова його виживання."

Голова Чернігівського обласного об'єднання організацій роботодавців Володимир Козир: “Сьогодні ми готуємо колективне звернення щодо перевірки контролюючими та правоохоронними органами службової діяльності Юрія Твердохліба. Сподіваємось, що ця історія стане чи не першим прикладом в Україні, коли податківець відповість за тиск на підприємців, врешті, за погіршення бізнес-клімату у прифронтовій Чернігівщині.”