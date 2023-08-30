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12:50 30.08.2023

Верховній Раді України пропонують не призначати на низку держпосад осіб без проходження військової служби в період мобілізації

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Верховній Раді України пропонують не призначати на низку держпосад осіб без проходження військової служби в період мобілізації

Позафракційний народний депутат Олександр Дубінський пропонує Верховній Раді створити правові підстави для обов'язкового перебування військовозобов'язаних осіб на військовій службі під час мобілізації з-поміж державних службовців і чиновників органів місцевого самоврядування.

Відповідний законопроєкт №9649 про внесення змін до деяких законів щодо справедливої мобілізації громадян Дубінський зареєстрував у Верховній Раді, повідомляє сайт парламенту.

Автор законопроєкту пропонує внести зміни до закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", які виключають із нього норму, згідно з якою не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов'язані, заброньовані на період мобілізації і на воєнний час з органів державної влади та місцевого самоврядування.

Законопроєкт також передбачає зміни до закону "Про державну службу" та інших законів. Відповідно до змін, військовозобов'язаний не може претендувати на посаду та перебувати на державній службі, в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, якщо не проходив військову службу під час мобілізації щонайменше шість місяців. Пропонується поширити цю норму, зокрема, на такі посади, як секретар Ради національної безпеки і оборони України та його заступники, члени Кабінету Міністрів, голова Антимонопольного комітету, його перший заступник і заступник, голова місцевої державної адміністрації, його перший заступник і заступник, голова, його заступник і службовці Національного банку, члени ЦВК.

Теги: #чиновники #нардепи #військовозобовязані #дубінський #9649

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