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16:48 22.08.2023

Представник президента України в Криму сподівається, що ВР найближчим часом розгляне законопроєкт про адмінтерустрій Автономної Республіки

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Київ. 22 серпня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА - Постійний представник президента України в Криму Таміла Ташева розраховує, що Верховна Рада на найближчому засіданні розгляне законопроєкт, що регулює питання адміністративно-територіального устрою Автономної Республіки.

"Дякую народним депутатам, які зареєстрували законопроєкт щодо адмінтерустрою Криму і Севастополя, і сподіваємося, що завтра він уже буде проходити й голосуватися у Верховній Раді. Таким чином ми фактично розблокуємо питання створення військових адміністрацій у Криму", - сказала Ташева на презентації результатів дослідження лабораторії законодавчих ініціатив "Відновлення деокупованих громад України: аналіз досвіду та потреб" в агентстві "Інтерфакс-Україна" у вівторок.

Вона нагадала, що законодавчу базу для створення військових адміністрацій у Донецькій і Луганській областях після їх деокупації було ухвалено після 2020 року, тоді як для Криму її ухвалення було відкладено.

Як повідомлялося, законопроєкт №9548 пропонує врегулювати питання адміністративно-територіального устрою Автономної Республіки, не чекаючи деокупації Кримського півострова.

"Приведення адміністративно-територіального устрою у відповідність із ключовими напрацюваннями України в цій сфері за останні майже десять років є надзвичайно важливим напрямом діяльності Верховної Ради України, оскільки адміністративно-територіальні одиниці є територіальною основою для діяльності органів державної влади на місцях. Це, в свою чергу, сформує юридичні передумови єдності та системності процесів відновлення органів публічної влади України в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі та повернення тимчасово окупованої території під загальну юрисдикцію України", - наголошується в пояснювальній записці до законопроєкту.

Згідно з пояснювальною запискою, метою прийняття проєкту закону є створення правових передумов для відновлення та забезпечення стабільного функціонування органів державної влади України в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі після майже десятиріччя тимчасової окупації регіону Російською Федерацією та повноцінної інтеграції Кримського півострова в систему публічного урядування держави-агресора.

Законопроєкт передбачає створення сучасної системи адміністративно-територіального устрою Криму субрегіонального рівня.

Автори законопроєкту пропонують Кабінету Міністрів протягом місяця визначити адміністративні центри територіальних громад та їхні території в АРК як геопросторову основу для формування оновленого та сучасного адміністративно-територіального устрою базового рівня.

Згідно із законопроєктом, перейменування окремих населених пунктів і районів АРК та Севастополя, затверджене постановою Верховної Ради "Про перейменування окремих населених пунктів та районів Автономної Республіки Крим та міста Севастополя" від 12 травня 2016 року, здійснюється невідкладно, не чекаючи "моменту повернення тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя під загальну юрисдикцію України", що передбачено чинним законодавством.

Законопроєкт пропонує, щоб також невідкладно набула чинності постанова парламенту "Про утворення та ліквідацію районів" у частині АРК, а не з моменту повернення Україні тимчасово окупованого Криму, як випливає із законодавства.

Законопроєкт пропонує зобов'язати Кабінет Міністрів протягом трьох місяців здійснити процедуру ліквідації або реорганізації районних державних адміністрацій відповідно до нового районування АРК.

Крім цього, Кабінету Міністрів пропонується розробити та надати на розгляд Верховної Ради проєкт закону про особливості відновлення публічної влади в Автономній Республіці Крим та Севастополі.

Крим і Севастополь тимчасово окуповані Російською Федерацією з 20 лютого 2014 року.

Теги: #відновлення #окупація #території

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