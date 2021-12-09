Приоритетами господдержки в 2022г станут животноводство, садоводство и мелиорация – министр агрополитики

Киев. 9 декабря. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко в ходе конференции "Ведение агробизнеса в Украине" назвал среди приоритетных направлений предоставления государственной поддержки на 2022 год отрасли животноводства, садоводства и мелиорации, сообщается на сайте ассоциации "Украинский клуб агарного бизнеса" (УКАБ) в четверг.

"Этот фокус уже оговорен, проработаны фонды, из которых будут финансироваться эти направления. Позиция с точки зрения государственной поддержки является определяющей на следующий календарный период, поскольку аграрный сектор – это отрасль №1 по экономическому росту, по формированию валютной выручки", – подчеркнул министр.

Помимо того ведомство планирует отменить монополии нотариусов на заключение сделок с землей путем утверждения института сертифицированных землеустроителей.

По данным Лещенко, акцент государственной поддержки на 2022 год будет сделан на малых и средних агропроизводителях.

"В 2021 году государственная поддержка была направлена на нишевые культуры, поддержку сельхозмашиностроения, компенсацию кредитной ставки. Действительно, программа 5-7-9, которую мы совместно с Минэкономики отрабатывали для поддержки аграриев, стала реально дополнительным ресурсом в объеме более 30 млрд грн для агросектора. Эти средства позволили реинвестировать в производство и обновить основные производственные фонды", – отметил министр.

Помимо того в ходе конференции заместитель министра экономики Денис Кудин заявил, что сегодня внимание правительства максимально сосредоточено на развитии автомобильных, железнодорожных и речных перевозок. Он напомнил, что с 1 января 2022 года заработает закон, делающий перевозки по Днепру фактически бесплатными.

По данным замминистра, другой флагманский инфраструктурный проект для правительства – орошение земель на юге Украины. Первый пилотный проект в этом направлении стартует в 2022 году и охватит 200 га земли в четырех южных областях страны.

Как сообщалось, Кабинет министров расширил порядок финансовой поддержки сельхозпроизводителей на 2021 год шестью новыми госпрограммами суммарным объемом 500 млн грн, в числе которых - направления, стимулирующие производство гречихи и картофеля.

Государственная программа "Доступные кредиты 5-7-9%" инициирована президентом Украины и правительством в феврале 2020 года для широкой поддержки проектов украинских микро- и малых предприятий. Предоставление трех возможных ставок - 5%, 7% или 9% - по кредитам зависит от размера бизнеса и срока его деятельности.

Восстановление мелиоративной отрасли стало национальным проектом до 2024 года. В 2021-м Минагрополитики запускает пилотный проект по восстановлению оросительных систем в Одесской, Херсонской, Николаевской и Запорожской областях.

Ассоциация "УКАБ" - объединение компаний, осуществляющих деятельность в агропромышленном и продовольственном секторе Украины. Представляет интересы сельского хозяйства страны с 2007 года.