Пресс-конференции

13:24 09.12.2021

Основатели ГО ЦНУР выдвинули власти антикоррупционные требования

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Киев. 9 декабря. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Основатели гражданской организации "Центр национальной устойчивости и развития" (ЦНУР) в рамках пресс-конференции на тему "Борьба с коррупцией: еще год без результатов", посвященной Международному дню борьбы с коррупцией и презентованной в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина", выдвинули власти ряд антикоррупционных требований.

Как отметил экс-генеральный прокурор Украины в 2019-2020 годах Руслан Рябошапка, в сфере борьбы с коррупцией за последний год властью были допущены "три ключевых провала".

В частности, он назвал отсутствие стратегии, плана и дорожной карты по борьбе с коррупцией; пробелы в антикоррупционном законодательстве и отсутствие руководителей в антикоррупционных органах; ежемесячное присутствие в информационном поле страны новых коррупционных скандалов с участием ТОП-чиновников.

Также по словам Рябошапки, в Украине по-прежнему не приняты законодательные проекты по усилению ответственности за незаконное финансирование политических партий, передаче полномочий Национальной полиции по борьбе с политической коррупцией в НАБУ, о способствовании деолигархизации, более 2-х лет не функционирует Национальный совет по вопросам антикоррупционной политики, предусматривающий заслушивание отчета президента, не восстановлена юридическая ответственность за предоставление недостоверных данных в декларациях сотрудников государственных органов за 2020 год, а также ограничены полномочия Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции по борьбе с политической коррупцией.

"Таким образом, вместо того, чтобы бороться с коррупцией, власть фактически ее сегодня возглавила", - заявил Рябошапка.

В свою очередь, экс-секретарь СНБО в 2019 году и министра финансов в 2016-2018 годах Александр Данилюк озвучил ряд требований к властям. "Мы требуем, чтобы власть завершила отбор специального антикоррупционного прокурора и назначила его до конца года, проведения честного конкурса на пост нового директора НАБУ, перезапуска конкурса на руководителя ГБР, а также проведения нового конкурса, полного и с нуля, на руководителя Бюро экономической безопасности", - сказал Данилюк.

Среди иных требований значатся такие, как проведение "реальной деолигархизации", завершение реформы прокуратуры путем внедрения механизмов защиты прокуроров от незаконных увольнений и вмешательства в работу, проведение судебной реформы и разрешение проблемы ОАСК.

Источник: https://interfax.com.ua/news/video/784717.html

Теги: #коррупция #борьба
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