"Слуга народа" и "За майбутне" заявляют, что "ОПЗЖ" силой пытается вернуть себе власть в Донецкой области

Киев. 6 декабря. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Политические партии "Слуга народа" и "За майбутне" заявили о применении силы по отношению к своим депутатам в Донецкой области со стороны представителей "Оппозиционной платформы – За жизнь" (ОПЗЖ).

"26 ноября во время проведения 14-й очередной сессии Селидовского городского совета... представители политической партии "ОПЗЖ" (речь идёт о народном депутате Владимире Морозе и его помощниках - ИФ) физически разогнали сессию, не давали депутатам местной объединенной территориальной громады выполнять свои депутатские полномочия, делали все, чтобы продемонстрировать, что для них действует закон силы, а не право закона... На заседании была сломана челюсть у Артура Сукова, который является депутатом местной ОТГ от партии "За майбутне", а также был перелом руки у депутата "Слуги народа" Татьяны Мухаметвлиевой", - сказал народный депутат, глава ячейки партии "За майбутне" в Донецкой области Дмитрий Лубинец на пресс-конференции в информационном агентстве "Интерфакс-Украина" в понедельник.

Он подчеркнул, что таким образом "ОПЗЖ" решила "применить дестабилизацию на этих территориях, увидев, что на местных выборах они не могут побеждать".

В свою очередь народный депутат, руководитель областной организации партии "Слуга народа" в Донецкой области Владлен Неклюдов отметил, что сразу же после инцидента подготовил обращение на имя министра внутренних дел Украины Дениса Монастырского касательно инцидента, в котором призывает "обеспечить полное и непредвзятое исследование всех обстоятельств дела".

Лубинец также добавил, что "есть расследование этих фактов: и экспертизу, и правовую оценку всем моментам будут предоставлять правоохранительные органы, а приговор, опять-таки, будет установлен в суде".

Согласно информации, обнародованной в СМИ, поводом для конфликта стало голосование на сессии Селидовского горсовета за проект решения об отказе продлить Донецкой областной организации людей с инвалидностью срок договора аренды коммунального имущества. Присутствующий на сессии нардеп Мороз выступил против этого, однако секретарь горсовета Руслан Суков пытался продолжить голосование за проект решения.

Как пояснил на пресс-конференции сам Суков, организации людей с инвалидностью было предложено помещение для приёма граждан в Селидовском горсовете, чтобы "инвалиды не ходили к краю города, потому что то помещение находится очень далеко от центра".