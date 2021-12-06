Пресс-конференции

16:50 06.12.2021

Награждение победителей Ukraine Tourism Awards 2021 состоится 17 декабря в Киеве

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Киев. 6 декабря. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Награждение премией в туристической сфере Ukraine Tourism Awards 2021 состоится 17 декабря в Киеве, представлено 11 номинаций, а также специальные номинации развития инклюзивного туризма, сообщили организаторы премии.

"Главная цель – награда участников рынка, которые вопреки ковидным ограничениям работают, и многие из них весьма успешно. Мы бы хотели, чтобы их усилия были замечены и услышаны. Второй момент – возможность показать обычному украинскому туристу (…) самые привлекательные, успешные заведения и локации", – рассказал директор общественного союза Visit Ukraine, СЕО Ukraine Tourism Awards Антон Тараненко на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина".

По его словам, премия включает 14 номинаций, среди которых "Региональный прорыв года", "Открытие года в отельной сфере", "Самый вкусный ресторанный борщ", "Сердце авиапространства" и др. Кроме того, выделены специальные подноминации, посвященные инклюзивному туризму: "Гостеприимство без границ", "Комфортная ресторация", "Безбарьерная культура".

Организаторами премии выступают общественный союз Visit Ukraine и Киевская туристическая ассоциация при поддержке Государственного агентства по развитию туризма Украины.

Заявки на участие в Ukraine Tourism Awards 2021 принимаются до 18:00 7 декабря.

 

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