Пресс-конференции

15:41 03.12.2021

Экс-сотрудники ЭКА коллективно обратились к премьер-министру и просят отреагировать на проблемы в агентстве

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Экс-сотрудники ЭКА коллективно обратились к премьер-министру и просят отреагировать на проблемы в агентстве

Киев. 3 декабря. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Часть коллектива Экспортно-кредитного агентства (ЭКА) протестует против назначения Руслана Гашева на должность и.о. главы правления агентства, с которой он был уволен 3 ноября этого года, сообщил заместитель главы правления ЭКА Вячеслав Попов на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в пятницу.

Попов напомнил, что Министерство экономики прекратило полномочия Гашева из-за того, что за год работы в этой должности не были приняты меры относительно стимулирования украинских предприятий-экспортеров и увеличения экспорта. По данным министерства, за девять месяцев этого года ЭКА заключило четыре договора страхования и получило доход в размере 116 тыс. грн, или 1,8% запланированного показателя, тогда как расходы составили 19,5 млрд грн и на 17% превысили плановый показатель.

"Не было получено никакого результата от попыток внедрения г-ном Гашевым портфельного метода страхования банковских кредитов. За год не было налажено плодотворное сотрудничество ни с одним из украинских банков. Также за год не был введен ни один новый продукт для поддержки экспорта", - заявил он.

Замглавы правления также сообщил, что семь сотрудников агентства подали заявление об увольнении, не согласившись с возвращением бывшего руководителя.

По словам Попова, вскоре на имя первого вице-премьер-министра – министра экономики Юлии Свириденко будет направлено письмо бывших сотрудников ЭКА с требованиями отстранить Гашева от должности, провести справедливый, публичный и прозрачный конкурс на должности членов наблюдательного совета, главы и членов правления, а также об ограничении непосредственного влияния на хозяйственную деятельность агентства.

Как сообщалось, 3 ноября 2021 года Минэкономики досрочно прекратило полномочия всех пяти членов набсовета ЭКА и главы правления. "Причиной такого решения стала крайне неудовлетворительная деятельность общества и отсутствие реагирования на это со стороны членов набсовета. Так, учитывая состояние финансово-хозяйственной деятельности ЧАО "Экспортно-кредитное агентство" и отсутствие действенных мер по улучшению соответствующих показателей, стратегии развития общества, министр (Алексей Любченко, который был уволен в этот же день - ИФ) принял решение о досрочном прекращении полномочий также главы правления общества Руслана Гашева", – указывало министерство на сайте. Врио главы правления был назначен замглавы ЭКА Вячеслав Попов.

С 24 ноября 2021 года Минэкономики прекратило полномочия Попова и в тот же день вновь назначило на эту должность Гашева.

В штате ЭКА - 36 сотрудников. Сумма застрахованных контрактов ЭКА в 2020-2021 гг. составляет $0,9 млн – это 0,0067% экспорта групп товаров, контракты по которым агентство может страховать.

Теги: #эка #конфликт
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