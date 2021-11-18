Пресс-конференции

13:44 18.11.2021

Президент Ассоциации издателей Афонин посетовал, что программа по выплате 1 тыс. грн вакцинированным украинцам не распространяется на покупку книг

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Киев. 18 ноября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Президент Украинской ассоциации издателей и книгораспространителей Александр Афонин выразил сожаление, президентская программа по выплате 1 тыс. грн вакцинированным гражданам не распространяется на приобретение книг, и призвал власти прекратить рассматривать сферу культуры как что-то второстепенное, маргинальное и необязательное.

"Что еще необходимо сделать для уничтожения культуры, образования и книгоиздания? Ответ такой: украинская власть, в частности исполнительная, должна продолжать делать то, что она делала и делает до сих пор по отношению к сфере культуры, гуманитарной сфере в целом. Это означает рассматривать сферу культуры как что-то второстепенное, маргинальное, необязательное, как какой-то груз, который не нуждается в поддержке со стороны государства, и вообще никаким образом не влияет на состояние общества, его развитие, на его экономику, моральный, психологический и социальный статус", - сказал он на пресс-конференции в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" в четверг.

В частности, Афонин подчеркнул, что книгоиздание нельзя оставлять исключительно в положении рыночных отношений, а наоборот, необходимо предоставлять поддержку от государства.

Он также отметил важность программ по популяризации книг и чтения, которые бы финансировались государством. Также для сферы необходимы налоговые льготы, доступное кредитование под гарантии государства, дотации, прямая институционная помощь, а также борьба с пиратством.

Теги: #финансирование #культура
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