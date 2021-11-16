Пресс-конференции

12:53 16.11.2021

В Киеве презентовали Учебный центр публичных служащих Еханурова

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Киев. 16 ноября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Презентация Учебного центра публичных служащих Юрия Еханурова состоялась в Киеве во вторник, обучение в нем начнется с 15 февраля 2022 года.

"Успешными вы сможете быть тогда, когда получите надлежащее образование. Так появилась идея создания Учебного центра публичных служащих, которому я дал свое имя. С моими друзьями и коллегами мы сейчас формируем это направление", - сказал бывший премьер-министр Украины (2005-2006 гг.) Юрий Ехануров на пресс-конференции в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" во вторник.

По его словам, при Учебном центре также будет работать консультационный центр, который будет отвечать на практические вопросы территориальных громад, в частности из правовой сферы.

Организацией Учебного центра будет заниматься общественная организация "Ключевые лица". Ее исполнительный директор Ольга Шаверина заявила, что предполагается несколько форматов обучения, в частности, краткосрочные курсы по модульной системе на протяжении года, а также в дальнейшем планируется открытие высшего учебного заведения.

По словам Шавериной, в Учебном центре будет пять кафедр: "Публичное управление и администрирование", "Управление публичными финансами", "Управление проектами", "Кибербезопасность и диджитализация", "Публичная собственность". Кроме того, будет "Свободная кафедра", где обучение будет проходить по темам, не вошедшим в предыдущие кафедры.

Теги: #презентация #обучение #госслужащие
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